6 вопросов воспитания детей, в которых мамам лучше прислушаться к папам

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Подходы мужчин и женщин к воспитанию детей сильно отличаются. Папы могут поучиться у мам ответственности, а женщинам иногда стоит перенять чуточку мужского хладнокровия. Но, дополняя друг друга, супруги могут создать прекрасный тандем, который для их ребенка ценнее любого педагога.

Мы в AdMe.ru уверены: и мамы, и папы знают толк в воспитании детей. Но иногда женщины, тревожась за детей, принимают необдуманные решения. Вот топ-6 желаний, которые мамам стоит заглушить и прислушаться к голосу разума или просто к собственному мужу.

1. Полечить

Тревожные мамы хватаются за лекарства при малейшем прыщике или насморке у ребенка, и ладно, если это препараты, назначенные врачом в прошлый раз. Часто бывает так, что выписанные доктором средства не нравятся маме, и она по советам подруг, бабушек и прочих «профессионалов» самостоятельно заменяет их на другие. При этом ребенку запрещается гулять, на него надевается сто одежек, а также закупориваются все форточки и щели, хотя все надо делать наоборот. Папы не такие тревожные. Не то чтобы они относились к здоровью малыша с безразличием. Просто они лучше понимают, что небольшой насморк может пройти и сам, что активного ребенка, пусть и с температурой, не нужно укладывать насильно в постель. И в целом более спокойно относятся к тому, что дети болеют.

2. Не лечить

Впадают мамы и в другую крайность. Начитавшись советов в интернете, женщины часто отказываются делать ребенку плановые прививки. Мол, боятся осложнений и считают, что организм может справиться со всеми болезнями сам — как раньше, до появления вакцин. Папы в вопросе вакцинации чаще всего строги: если врач сказал сделать прививку, значит, так тому и быть. Именно мужчинам приходится объяснять тревожным женщинам, что от прививок не умирают, вакцины проходят строгие испытания, а осложнения после прививки от гриппа (если вдруг такие возникнут) переносятся гораздо легче, чем осложнения после самого гриппа.

3. Еще раз покормить

Повышенная тревожность свойственна мамам во многих сферах, и желание получше накормить ребенка возникает у женщины гораздо раньше, чем она становится бабушкой, потчующей внука пирожками и котлетками по 10 раз на дню. Даже нормальное уменьшение веса чада сразу после рождения вызывает у мам неподдельную тревогу, а уж если малыш в дальнейшем вдруг не набирает вес, который положен в его возрасте, — здравствуй, 10-разовое питание. Папы в этом плане тоже строги: кормить ребенка нужно ровно столько, сколько посоветовал педиатр, а не всякий раз, когда малыш попросит. Ведь, возможно, ему просто нравится сам процесс кормления. Или хочется внимания и на ручки, а вовсе не еще раз поесть. Так что введите малышу в привычку питаться по графику и вселите твердую уверенность, что он нужен не только для того, чтобы его покормить.

4. Постоянно развивать

В вопросе выбора «развивашек» мамы часто не знают меры: возят ребенка на плавание, рисование и английский, подумывают отвести на массаж, как посоветовала соседка, и собираются отдать в школу раннего развития вместе со знакомой с детской площадки. И хорошо, если делается это все ради развития талантов ребенка, а не чтобы перед подружками хвастаться этим Эдвардом Руки-ножницы. Папы зачастую относятся к кружкам и секциям скептически (и не всегда ошибаются). Многие «развивашки» сейчас действительно не дают детям почти ничего. Папы склонны выбирать одно-два занятия, куда будут водить ребенка, и, скорее всего, такой способ принесет больше пользы малышу. Уже в скором времени он будет маленьким специалистом в сферах своих увлечений.

5. Поберечь

Гиперопека над детьми свойственна преимущественно женщинам. Мамы в своей тревоге за чадо часто перегибают палку: укутать в пеленку, распашонку, фуфайку и комбинезон, запретить бегать и прыгать, лишь бы не поранился, а лучше вообще от себя не отпускать. Папы, напротив, дают детям больше свободы, понимая, что синяки и шишки не только неизбежны, но и полезны. Именно такой подход, по мнению психологов, поможет ребенку стать самостоятельным и чувствовать себя комфортно во взрослой жизни.

6. Заниматься только ребенком

Речь идет не только о том, что женщины иногда посвящают себя детям целиком и полностью, забывая о себе. Мамы обычно смотрят те мультики и фильмы, которые нравятся детям, читают то, что ребенок уже одобрил, покупают те игрушки, которые гарантированно понравятся чаду. Делать что-то по-своему, когда это идет вразрез с желаниями ребенка, кажется им несправедливым по отношению к нему. Папы более расслаблены, и ушедшее в народ выражение «подарите сыну радиоуправляемый вертолет, я буду с ним играть» — вовсе не анекдот. Отцы чаще смотрят с детьми мультфильмы, которые нравятся им самим, играют с ними в приставки и катаются на детских велосипедах. И вовсе не стесняются немного «эксплуатировать» детей. В том, чтобы попросить ребенка достать упавший под диван пульт, нет ничего страшного, это элементарная помощь. Напротив, это привьет ему правильное отношение к жизни в целом и к родителям в частности. Главное, без фанатизма — слово «ребенок» произошло не от слова «раб».