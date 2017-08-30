6 деликатных моментов в отношениях, которые ни с кем не стоит обсуждать

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Счастьем или горем обычно хочется поделиться с близкими, чтобы они порадовались вместе с вами или, наоборот, поддержали в трудную минуту. Но отношения — это та сфера, о которой лучше рассказывать поменьше. Потому что она касается только двоих. Мы в AdMe.ru собрали темы, о которых не стоит говорить ни с кем, кроме вашего любимого человека.

1. О переживаниях или секретах

Часто лишняя болтливость может обернуться обидами со стороны любимого человека. В конце концов, партнер доверил именно вам свои секреты или переживания. Если бы он хотел поделиться ими с мамой или друзьями, то рассказал бы им.

2. О спорах или жарких ссорах

В любых отношениях возникают ситуации, когда кажется, будто вы никогда не сможете найти общий язык. Но любящие люди в конечном счете все же идут на компромиссы и прощают друг другу колкости. Ваши же друзья или родственники, узнав о грубых словах партнера, еще долго их не забудут.

3. О вашей интимной жизни

Пусть то, что происходит в спальне, действительно касается только вас двоих. Иначе вы рискуете потерять доверие близкого человека. Ведь не зря интимные отношения называют именно так. А если вы считаете, что в спальне у вас проблемы, обсудите их с партнером или психологом, который точно сумеет сохранить вашу тайну.

4. О страхах, даже в шутливой форме

Страх — это то, над чем обычно мы не властны. Кто-то боится пауков, а кто-то высоты. Шутить над такими вещами — табу. Тем более в большой компании, где куча остряков. Лучше помогите партнеру справиться со страхом в сложной ситуации, и, возможно, в следующий раз он будет чувствовать себя увереннее.

5. О финансовых проблемах

Проблемы с деньгами или, наоборот, крупный заработок — вещи, которые не стоит обсуждать даже с близкими родственниками. Ваш семейный бюджет — исключительно ваше дело. Если вам все же требуется финансовая помощь родителей или друзей, обсудите сначала этот вопрос с партнером.

6. О недостатках

Со временем вы, скорее всего, забудете промахи вашего партнера или смиритесь с недостатками, а близкие навсегда запомнят эти изъяны и в самый неподходящий момент могут припомнить их вам или ему. О недовольстве лучше сразу говорить любимому человеку. Это позволит сохранить отношения и решить существующие проблемы.