6 вещей, которые никогда не нужно делать для мужчины

Каждой девушке хочется простого женского счастья. Между тем в отношениях женщины часто берут на себя мужскую роль, чрезмерно жертвуют собой и этим самым закладывают в отношения мину замедленного действия.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие именно вещи ни при каких обстоятельствах женщины не должны делать для мужчины.

Пытаться решить все проблемы за него

Даже если у вашего избранника возникают постоянные сложности с деньгами, с работы его выгнали, а новую он найти якобы не может, запомните: работу можно найти всегда, и если мужчина мечтает не только самореализоваться, но еще и понимает, что нужно кормить семью, можно и грузчиком поработать, прежде чем завоевывать мировую известность. Беда в том, что если у вас войдет в привычку решать за возлюбленного все проблемы, мужественнее ваш избранник от этого точно не станет, а вы рискуете превратиться в ломовую лошадь, которая все тянет на себе. Гармоничными такие отношения точно не назовешь.

Дарить ему каждый раз дорогие подарки

Лучше, если подарки в паре будут равноценными. Нет смысла преподносить вашему возлюбленному портфель из кожи питона или покупать автомобиль, если он одарит вас очередным кухонным комбайном. Во-первых, попытка завоевать мужчину деньгами, скорее всего, не приведет к успеху, напротив, дорогими подарками вы можете только оттолкнуть его, особенно если он себе такой роскоши позволить не может. Во-вторых, если вам попался недобросовестный представитель сильного пола, любовь может превратиться в использование.

Быть для него подушкой

В отличие от женской половины человечества, мужчина за жалость к нему чувства любви не испытывает. То есть, проще говоря, постоянно жаловаться на жизнь он будет вам, а встречаться и, что характерно, играть свадьбу — с другими. Женщинам часто представляется, что это признак глубоких отношений, вы ведь его, несчастного и одинокого, вытаскиваете из пучины отчаяния. Но вспомните печально известную Русалочку: спасла Принца она, а женился-то он на другой.

Мудрая женщина всегда выслушает, поддержит, даст совет, вдохновит и придаст сил на новые подвиги. К такой спутнице мужчина относится как к надежному тылу. А это один из секретов счастливых отношений.

Произносить фразу «А я тебе говорила!»

Даже если вы сто раз правы. Даже если вы правы миллион раз, и вы его предупреждали, предостерегали и говорили, как надо было, а он сделал по-своему. Нет ничего более провокационного, чем фраза «А я тебе говорила!» Во-первых, вы оказались умнее, чем он, во-вторых, указали ему на это. Это очень бестактно. Любому мужчине важно ощущать себя значимым. Подчеркивая каждый раз свое превосходство, сложно рассчитывать на гармоничные отношения.

Отказываться от личной жизни и карьеры

К сожалению, если мы посвящаем всю жизнь без остатка только мужчине, детям и домашним заботам, к нам быстро теряет интерес наш возлюбленный. Рано или поздно ему захочется, во-первых, побыть одному, во-вторых — посмотреть на красивую женщину.

Если вы вышли замуж, это вовсе не означает, что нужно забросить друзей, работу и прочие приятные для вас вещи. Напротив, чем разнообразнее и полнее будет ваша жизнь вне семьи, тем больше к вам будет тянуться ваша половинка. Но опять же не забывайте: во всем нужно знать меру.

Менять внешность только в угоду мужчине

Да, мы, женщины, страстно любим меняться. Но если на кардинальной смене имиджа настаивает ваш возлюбленный, а у вас его идея вдохновения совсем не вызывает — впору задуматься. Обрезать или отращивать волосы просто потому, что ему так захотелось? Любящий мужчина не будет требовать изменений и тем более намеренно портить вашу самооценку. Если же он делает это, подумайте: а ваш ли это мужчина?

В то же время если речь идет о мелочах, которые вы можете воплотить в жизнь без ущерба для себя, — это то, что точно не повредит вашим отношениям и, напротив, укрепит эмоциональную связь.

Фото на превью depositphotos, depositphotos
По материалам marieclaire

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