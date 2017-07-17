6 вещей, которые можно узнать о себе по форме ногтей

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Каждый человек обладает своей особенной формой ногтей: у кого-то они широкие и квадратные, у кого-то очень узкие или маленькие. У всех разные. Но вы и не догадывались, сколько они могут о вас рассказать.

AdMe.ru решил проверить это. Все просто! Найдите свою форму ногтей и прочитайте описание. Совпало?

Известный нигерийский ученый при написании своей исследовательской работы согласился, что природная форма ногтей, как и отпечатки пальцев, может содержать в себе информацию о личности человека.