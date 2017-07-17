6 вещей, которые можно узнать о себе по форме ногтей
Каждый человек обладает своей особенной формой ногтей: у кого-то они широкие и квадратные, у кого-то очень узкие или маленькие. У всех разные. Но вы и не догадывались, сколько они могут о вас рассказать.
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Известный нигерийский ученый при написании своей исследовательской работы согласился, что природная форма ногтей, как и отпечатки пальцев, может содержать в себе информацию о личности человека.
Широкие длинные прямоугольные ногти
Спокойные, прагматичные, уравновешенные, независимые и широко мыслящие натуры. На них всегда можно положиться. Всегда несут ответственность за свои поступки и держат слово. Прирожденные лидеры.
Очень маленькие квадратные ногти
Остроумные, гибкие и находчивые люди с быстрым мышлением. Очень вспыльчивы, хотя и быстро отходчивы. Их отличает склонность к жадности и агрессии. Ревнивые натуры.
Длинные узкие ногти
Очень эгоистичные и расчетливые натуры, имеющие меркантильные жизненные принципы. Безумно любят роскошь и требуют повышенного внимания к себе. Часто обижаются.
Короткие ногти
Очень вспыльчивы, нетерпеливы, но при этом невероятно сообразительны. Чем короче ногти, тем требовательнее эти люди к себе и другим. Всегда стараются добиться своего. Перфекционисты в душе.
Ногти миндалевидной формы
Нежные, утонченные, чувствительные и романтичные натуры с идеалистическими взглядами на мир. Любят чувствовать себя полезными другим людям. Очень сентиментальны и ранимы. Мягкие по характеру, их легко обидеть.
Треугольные ногти
Творческие натуры с тонкой душевной структурой и постоянно меняющимся настроением. Всегда очень напряжены и склонны к частым неврозам. В жизни хотят добиться признания и славы, не любят проигрывать.
Фото на превью depositphotos.com