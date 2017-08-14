6 точных признаков, что человек влюблен, но скрывает это
То, что вы нравитесь человеку, можно понять не только после признания «в лоб», но и по неосознанному поведению воздыхателя.
AdMe.ru собрал исповеди анонимных влюбленных из интернета. Вот что, по их мнению, выдает чувства большинства людей. Что самое любопытное, люди неосознанно ведут себя таким образом вне зависимости от пола и возраста.
- Люди первого типа всегда стараются находиться ближе к объекту своих чувств: ходить в места, где можно пересечься, стараются как бы невзначай натыкаться, прикасаться при любой возможности (чуть толкнуть, потом, извиняясь, обнять и т. д).
- Люди второго типа, наоборот, избегают симпатичного им человека, а разговаривая, грубят, так как им кажется, что «жертва» либо догадывается об их чувствах, либо сейчас они просто недостаточно хороши, чтобы предстать перед ней. И если «объект Х» идет вверх, они автоматически пойдут вниз.
Так что если от вас в последнее время кто-то шарахается либо, наоборот, часто с вами нечаянно пересекается, знайте: неспроста все это.
- Влюбленный часто смотрит на свой объект обожания: ему всегда кажется, что он упустил какую-то важную деталь. Если это же безответная любовь без шансов, то взглядов будет еще больше: лучше уж так, чем никак.
Однако если взгляд перехватывают, то зачастую у влюбленного вдруг активизируется «второй фронт»: например, ближайшая занавеска требует немедленного осмотра или незнакомая бабушка в соседней комнате явно жаждет знакомства.
С разговорами также бывает два варианта:
- В человеке резко просыпается «сплав» поэта, философа и журналиста; он разговаривает на самые сложные и интересные темы, даже если в жизни ни разу о них не задумывался. Бонусом иногда подключается кавээнщик.
- Адекватный и начитанный человек превращается в тупого барана со словарным запасом, как у табуретки. Если вы относитесь к таким людям, старайтесь не переборщить с попытками впечатлить собеседника.
- Люди часто говорят о симпатичном им человеке с другими либо пытаются вывести разговор на эту тему. Даже если у них серьезный разговор с компанией коллег, услышав краем уха нужное имя, они невзначай переметнутся к соседней компании.
- Интересная деталь: говорить об объекте вожделения человек может даже весьма и весьма негативно, якобы доказывая себе и всем окружающим, что он ему вовсе и не нравится: «Маша какая-то странная...», «Да ну, этот Дима такой идиот!»
- Либо еще один прием — подчеркивание в разговоре сходства, например: «Кажется, только я и Паша смотрим „Игру престолов“».
- Когда нравящийся человек появляется в поле зрения, герой внутреннего романа, скорее всего, неосознанно улыбнется, а при встрече невольно приподнимет брови вверх — от переизбытка эмоций.
- А когда в компании все начинают смеяться над чьей-либо шуткой, влюбленные, сами того не замечая, в первую очередь смотрят на того, кто им нравится.
- Влюбленный человек вдруг может заинтересоваться теми же вещами, что и объект его чувств: резко начать увлекаться спортом, читать «не свойственную» литературу и т. п.
Ах да, чуть не забыли про постоянные проверки счетчика просмотров страницы объекта в социальных сетях и неосознанную ненависть ко всем его близким друзьям противоположного пола. Что ж поделаешь — любовь!
P.S.: Конечно, бывают исключительные люди (впрочем, как и везде), уличить которых в таком поведении, как ни старайтесь, не получится.
Фото на превью depositphotos