6 точных признаков, что человек влюблен, но скрывает это

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То, что вы нравитесь человеку, можно понять не только после признания «в лоб», но и по неосознанному поведению воздыхателя.

AdMe.ru собрал исповеди анонимных влюбленных из интернета. Вот что, по их мнению, выдает чувства большинства людей. Что самое любопытное, люди неосознанно ведут себя таким образом вне зависимости от пола и возраста.