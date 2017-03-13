6 уловок, чтобы вырастить ребенка, который будет любить читать

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Лучший способ развить мышление и фантазию ребенка — это, конечно же, чтение. Но в эпоху современных технологий очень сложно показать детям преимущество книг перед телевизором и интернетом. AdMe.ru разыскал 6 приемов, чтобы привить ребенку любовь к чтению с самого раннего детства.

1. Читайте вашему ребенку с самого младенчества

Пусть чтение книг станет развлечением для ребенка не только перед сном. Пусть детские книги будут его первыми игрушками. Пусть они станут развлечением на прогулках, в кафе или во всевозможных очередях, чтобы приятно скоротать время в совершенно любом месте. Пусть чтение книги станет ежедневным развлекательным ритуалом и поможет в любой миг момент отдохнуть и перенестись в интересные сказочные страны вам и вашему малышу.

2. Не давите на малыша в попытках научить его читать как можно раньше

Существует стереотип о том, что уровень интеллекта ребенка проявляется в его способности читать. Но это не так! У каждого ребенка свой ритм, и каждый учится ходить, говорить и читать в разное время. Но зачастую родительское тщеславие и безграничная амбициозность приводят к тому, что они стараются научить детей читать как можно раньше, оказывая давление и упрекая малыша, удивляясь потом, почему же ребенок не любит читать. В этом деле родительская цель состоит не в том, чтобы как можно быстрее научить свое чадо складывать буквы в слова, а научить его получать удовольствие от чтения, с интересом «проваливаться» вместе с героями в волшебство за, казалось бы, обычными бумажными страницами.

3. Читайте вместе и уважайте интересы ребенка

Чтобы разжечь любовь к чтению у ребенка, первым делом нужно выяснить, что больше всего придется ему по душе. Для этого позвольте ему самому выбрать себе произведения. Ведь некоторые дети любят короткие рассказы, другие длинные, чтобы как можно дольше не расставаться с героем; кто-то предпочитает сказки, кто-то приключения и т. д. При этом не удивляйтесь, если ребенок на протяжении довольно долгого времени просит вас почитать на ночь одну и ту же книгу. Это значит, что она просто олицетворяет для него комфорт в психологическом плане. Вполне вероятно, такая книга была и у вас. Попробуйте почитать ее сейчас — и вы вернетесь в то самое состояние комфорта, которое испытывали когда-то в детстве.

4. Сделайте чтение игрой

Рассказывать малышу сказки с утверждениями, что от книг он станет очень умным и поступит в университет, не стоит. Это совсем не интересные для ребенка аргументы. Дети начнут читать книги, только если будут воспринимать этот процесс как игру. Придумайте правила и условия своей игры. Один из примеров — научите ребенка сочинять. Сочиняйте с ним истории. Просите сочинять его самого. Придумывайте, что может произойти с героями после конца рассказа. Какова их предыстория? Как они могли бы поступить по-другому? Интерес к придуманным мирам лежит в основании потребности читать в будущем. Это же еще и наилучший способ сформировать у ребенка творческое воображение. Дети с развитой фантазией будут искать более сложные истории — они потянутся к книгам.

5. Сделайте покупку книги приключением

Это можно считать продолжением предыдущего пункта — знакомство с книгой тоже можно превратить в увлекательную игру. Достаточно дать ребенку корзину и час в распоряжение в книжном магазине, чтобы побегать между полок, оценить обложки, полистать страницы, рассмотреть иллюстрации, прочитать аннотацию. После покупки изучить книгу в кафе, торжественно прочитать первые страницы перед сном — все эти читательские ритуалы очень полезны, они буквально заманивают ребенка в новый волшебный мир.

6. Уменьшите время пользования электроникой

В мире современных технологий информация предоставляется детям сразу в готовой визуализированной форме. И благодаря телевидению и интернету от детей не требуется никакого дополнительного напряжения — мозг быстро учится работать на сниженной энергозатратности, ведь не нужно ничего воображать — все и так показано на экране. Чтение — это гораздо более трудоемкий процесс, именно поэтому оно кажется довольно невыгодным по сравнению с современными гаджетами. Поэтому, конечно же, стоит ограничить время нахождения детей перед синими экранами. Вдобавок стоит отдать предпочтение бумажным книгам, потому что гаджеты подавляют выработку ночного гормона — мелатонина. Исключения составляют лишь гаджеты с экраном E-ink.

Ну и главное, читайте сами, господа!