6 тем для разговоров, которые помогут сразу найти общий язык с новыми знакомыми

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Все бывали в ситуации, когда вы только-только познакомились с человеком и пытаетесь найти общие темы для разговоров. Многих это ставит в тупик, и наступает то самое неловкое молчание. AdMe.ru узнал, о чем говорят интернет-пользователи, чтобы поскорее подружиться с новыми знакомыми.

Задайте человеку вопрос из любой области, на который ему потребуется найти 3 разных варианта ответов. Например, попросите собеседника назвать 3 его любимых блюда, фильма или самые забавные детские воспоминания. Это небольшое упражнение поможет не только вашему знакомому почувствовать себя более расслабленно, но и вам узнать его получше. Возможно, звучит немного по-детски, но это действительно работает.

Можно обсудить, как обычно проходит ваш день, что вам нравится и не нравится в вашей работе (люди очень любят жаловаться на свою работу, но здесь важно не переборщить с негативом). Также всегда интересно узнать, почему вы выбрали именно эту профессию (детские мечты, пример взрослых и пр.). Если у вас одна профессия, то считайте это большой удачей, ведь вам легко будет найти общие темы.

Сложно найти человека, который не любит домашних животных, особенно котиков и собак. Одни люди начнут увлеченно рассказывать о своих питомцах (возможно, даже покажут фотографии), другие — рассуждать о том, как мечтают завести четвероногого друга. В экстренном случае полной потери навыков общения доставайте смартфон и включайте YouTube. Искренний смех над повадками очередного милого котика сразу разобьет лед между вами и вашим собеседником.

Даже если окажется, что ваш собеседник коллекционирует холодное оружие, а вы — редких кукол, вам наверняка будет интересно обсудить пристрастия друг друга. Также это отличная возможно узнать о разных хобби и, возможно, найти новое занятие, которое будет вам по душе.

Людей, которые не видели ни одного эпизода сериала «Игра престолов», скоро можно будет пересчитать по пальцам. Поэтому если ваш собеседник (и вы, разумеется) смотрели культовый сериал, то темы для разговоров появятся сами собой. Не стоит забывать и об известных фильмах. Ведь кино — лучший источник коллективных воспоминаний. Всегда можно поговорить о том, как сильно вы переживали за Муфасу из «Короля Льва» или за судьбу Джека и Розы из «Титаника».

Если разговор не клеится, вы всегда можете обратиться к детским воспоминаниям собеседника. Спросите, чем он увлекался, о чем мечтал, какие предметы больше всего любил или не любил в школе. Главное — не проявлять чрезмерную настойчивость и обходить стороной отношения с родителями. Подобные вопросы могут счесть слишком личными.

Конечно, универсальных тем для разговоров при общении с новым знакомым не существует. Но вам всегда помогут хорошие манеры, чувство юмора и умение слушать собеседника.