6 советов, как побороть неопределенность в жизни

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Основная движущая сила нашего общества сейчас — это поколение Y, или миллениалы (рожденные с 1984 по 2000 год). С одной стороны, миллениалам повезло: они росли в более комфортных экономических условиях, чем предыдущие поколения. С другой, они впервые столкнулись с проблемами, которых раньше не существовало: долгое самоопределение из-за огромного количества возможностей, постоянное сравнивание себя с другими («спасибо» соцсетям), слишком большой ежедневный поток информации, часто ненужной. Если вам сейчас от 18 до 34 лет и ваше сердце тоскливо сжалось при чтении этих строк, эта статья для вас.

Мы в AdMe.ru собрали советы психологов, как навести порядок в голове и сделать нашу с вами бешеную жизнь немного проще.

1. Перестаньте искать свое предназначение

Лишь немногие из нас уже с детства знают, чем хотят заниматься всю жизнь. Большинство и во взрослом возрасте не понимают, кем они хотят быть, и воспринимают свою обычную работу как временную, пока не найдется «дело всей жизни». Психолог Алексей Улановский советует искать не мифическое призвание, которое мы обязаны реализовать, а любимые дела (то, что нас увлекает и во что мы готовы вкладываться). Их обычно несколько, они могут меняться, и это нормально. Карьерный консультант Эмили Вапник выделяет два типа людей: специалистов и мультипотенциалов. Специалисты выбирают одну область и стремятся достичь в ней совершенства. Мультипотенциалы не любят долго заниматься чем-то одним, они имеют множество интересов и могут освоить несколько профессий. Оба типа абсолютно нормальны. Главное, не сидеть и не ждать озарения, которое вдруг резко прояснит, в чем же ваше предназначение. Слушайте свой внутренний голос и не бойтесь пробовать себя в разных сферах.

2. Выбор делать трудно, но необходимо

Психолог Барри Шварц в своей книге «Парадокс выбора» описывает следующий эксперимент: в магазине стояли две витрины с джемом. На одной витрине было 6 видов джема, а на другой — 24 вида. 30 % людей, пробовавших джем в витрине с 6 видами, купили банку, а в витрине с 24 видами на покупку решились только 3 % покупателей. Обилие возможностей радует, но в то же время вводит в ступор, и порой мы так и не решаемся что-то выбрать. И так происходит не только в магазине, например столько интересных киноновинок выходит каждую неделю, что мы иногда тратим на выбор фильма для вечернего просмотра чуть ли не больше времени, чем идет сам фильм. Так же и с любовными партнерами: сейчас существует столько способов познакомиться, что нам часто кажется, что можно найти кого-то получше. Выбирая что-то одно, мы вынуждены отказаться от других вариантов хотя бы на время, а то и навсегда. Это печально, но неизбежно. В принятии важных, судьбоносных решений могут помочь специальные психологические техники — они подробно описаны здесь, а можно воспользоваться даже специальным сайтом.

3. Перестаньте считать себя особенным

В молодом возрасте наши родители тихо, но упорно работали годами, чтобы хоть чего-то достичь. В современном же мире крайне популярна идея молниеносного обогащения. Мы слышим истории людей, которые стали миллионерами в 20 лет, и нам кажется, что и мы смогли бы так же. Это так называемый «эффект выжившего». Интернет красноречиво рассказывает об успехах единиц, но умалчивает о тысячах других, которые потерпели фиаско. Психолог Пол Харви пишет следующее о мировоззрении поколения Y: «имеют нереалистичные ожидания от жизни и необоснованно высокое мнение о себе», а также «болезненно сопротивляются критике». «Не прикладывая достаточно усилий, такие люди тем не менее продолжают ожидать от жизни серьезного вознаграждения и продолжают разочаровываться». Горькая правда в том, что в начале своего пути все мы лишь неопытные молодые люди, которым пока нечего предложить миру. Особенными не рождаются, ими становятся. В результате долгого и упорного труда над собой.

4. Не ищите постоянного одобрения

При нынешнем развитии социальных сетей мы ежедневно видим десятки страничек знакомых и незнакомых людей и сравниваем себя с ними. Ученые пришли к выводу, что соцсети снижают уровень критического мышления. Чем больше мы просматриваем новости друзей, тем меньше сомневаемся в правдивости того, что там написано. А ведь вполне возможно, девушка, которой вы завидуете из-за прекрасных фотографий, просто хорошо владеет фотошопом. Люди с заниженной самооценкой, насмотревшись чьих-то шикарных фотографий, сами стараются приукрасить свою жизнь и выкладывать фото «всем на зависть» — психологи называют это «спиралью зависти». Впрочем, зависть может быть конструктивным чувством. Определите, чему именно вы завидуете, — это ваши скрытые ценности. Подумайте, как сделать так, чтобы их было больше в вашей реальной жизни.

5. Ваши родители, воспитывая вас, не знали, в какое время вам предстоит жить

Стабильная работа, семья, квартира, машина — это базовые ценности поколения наших родителей, а детям этого уже недостаточно для счастья. Наших родителей можно понять: они пережили столько смен политических режимов, разрушений идеалов и прочих мировых катаклизмов, что очень ценят порядок и стабильность. Они старались вырастить нас в более тепличных условиях, чем были у них в детстве. В результате молодежь растет менее самостоятельной и надолго сохраняет зависимость от родителей, в том числе материальную. Процесс отделения от родителей в психологии называется сепарацией. Отделиться — это стать независимым эмоционально. Перестать оправдывать их ожидания, быть «послушным ребенком» или, наоборот, обижаться на родителей, ждать от них безусловной помощи. По-настоящему взрослый человек осознает, что его родители не всемогущие боги, способные решить все его проблемы, но и не злодеи, мешающие жить. Они обычные живые люди, которые воспитывали и любили нас как могли. Лишь пройдя трудный путь взросления, мы внутренне примиряемся с ними и с собой и находим силы, чтобы дальше идти уже своим путем.

6. Не забывайте о силе слабых связей

Ваши 500 друзей в фейсбуке, из которых 400 вы видите раз в год или того реже, все-таки могут вам пригодиться, если верить концепции слабых связей. Согласно мнению ее автора, социолога Марка Грановеттера, существуют сильные (близкие люди: друзья, семья) и слабые (соседи, знакомые, знакомые знакомых, коллеги и прочие люди, с которыми мы редко общаемся и сохраняем дистанцию) социальные связи. Как это ни странно, наиболее выгодными оказываются слабые связи, а не сильные, потому что именно они приносят нам новую и полезную информацию. Те люди, с которыми мы общаемся каждый день, во многом похожи на нас самих, то есть от них мы вряд ли узнаем что-то принципиально новое. А вот слабые связи (бывшие коллеги, знакомые) могут помочь в карьерном продвижении (если, конечно, у вас нет влиятельного папы). Не забывайте про людей, которые когда-то удивили, вдохновили вас, с помощью которых вы приобрели новый опыт. Поддерживайте контакты хотя бы из вежливости — кто знает, может быть, вы еще пригодитесь друг другу.

Бонус: не слишком верьте всему, что говорят о молодом поколении

Разделять многоликое человеческое общество на поколения Y, Z, Х и так далее выгодно прежде всего маркетологам. Им проще выделить привычки, вкусы и предпочтения больших групп потребителей, чем отдельных личностей, и в зависимости от этого формировать рынок и создавать рекламу. Чем больше людей относят себя к какой-то группе, тем проще влиять на их поведение в магазине, в интернете и даже на участке для голосования. Если попытаться создать портрет миллениала или представителя любого другого поколения, получится набор отдельных черт, но за ними нет никого конкретного. Всякие громкие заявления о молодежи — как критика («Что за молодежь пошла, мы были другими»), так и хвала («Они гораздо лучше и умнее нас, нам не под силу овладеть новыми технологиями») — это лишь грубые обобщения. По-настоящему оценить вклад миллениалов в развитие человечества смогут только следующие поколения.