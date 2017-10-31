6 подсказок сердца, которые дороже тысячи умных слов

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Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

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Древние философы считали, что интуиция превосходит логику. Например, благодаря ей мы способны обрабатывать в подсознании в 10 миллионов раз больше «файлов» опыта. AdMe.ru спешит сообщить, что этот особый дар доступен не только избранным, но каждому человеку на земле.

6. Организм за или против?

Подсказки тела индивидуальны и разнообразны. При этом вспотевшие ладони и тяжесть в груди могут предупредить об ошибке, а приятные мурашки, «бабочки в животе» и прочее сообщат, что это «оно». Получше изучите себя и пользуйтесь персональным «детектором лжи». Известный бизнесмен Джордж Сорос говорит, что при подписании договора обычно полагается на ощущения. Работает это просто: неверный выбор вызывает у него боль в спине.

5. Тяга к кому-то

Интуиция выдает вердикт сразу. Поэтому стоит прислушаться к ее голосу, когда у вас вдруг появится желание заговорить с незнакомцем в поезде или помочь прохожей, уронившей продукты. Не исключено, что спонтанный собеседник поможет в деле мечты, а сестра неловкой дамы пленит ваше сердце. Мэттью Макконахи говорит, что, когда повстречал свою будущую жену Камиллу в Лос-Анджелесе, понял, что медлить нельзя, и уже на первом свидании убедился, что это женщина его мечты.

4. Чувство тревоги

Пожалуй, нам стоит поучиться у настоящих профи — животных. Например, кошки по всему миру признаны лучшими сейсмографами. Ощущение опасности может возникнуть где угодно: в магазине, на рабочем месте, на диване в гостях у друзей. Научитесь анализировать. Иногда такие сигналы просто напоминают о забытом кране или предотвращают покупку несвежего торта, а иногда спасают жизнь.

3. Неудачи для успеха

Вы сердились на себя, опоздав однажды из-за разбитой вазы на важную встречу? Но иногда промахи ведут нас к успеху, причем короткой дорогой. Оглянитесь... Один студент дважды поступал в Школу кинематографических искусств, но неудачно. Тогда он выбрал технический вуз, а на каникулах для души снимал короткометражку. Кстати, звали его Стивен Спилберг, а фильм вскоре оценила студия Universal Pictures.

2. Неожиданное вдохновение

Порой нас посещает вдохновение. И, нужно сказать, это настоящий концентрат ценной информации. В эти моменты не стоит обращать внимание на сомнения окружающих. Позвольте вашей идее раскрыть себя, прислушайтесь к своим мыслям. Когда-то давно маленького мальчика по имени Брюс Уиллис одноклассники дразнили из-за заикания. А он взял и записался в школьный театр!

1. Подходит — не подходит

Вы чувствуете, что вам подходит (или нет?) этот человек, работа, место проживания? Не будьте равнодушны к голосу сердца, проявите смелость подобно герою фильма «Голограмма для короля». Даже если этот вариант кажется странным и неудобным, помните, что самые яркие истории жизни начинаются с правильного выбора. Вы только начали думать, а интуиция уже завершила обработку «файлов».