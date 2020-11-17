6 ситуаций, когда умение молчать становится не просто золотым, а бесценным

В современном мире умение красиво говорить и правильно презентовать свои идеи ценится высоко. Мы часто торопимся поделиться шуткой, добавить комментарий, высказать собственное мнение, опасаясь, что в ином случае наш острый ум никто не заметит и не оценит по достоинству. Но есть ситуации, когда лучше выдержать небольшую паузу, все тщательно обдумать, а уж потом просвещать окружающих. Сказать, что все молчаливые люди умнее других, было бы преувеличением. А вот способность вовремя замолчать, напротив, говорит о развитом интеллекте.

Мы в AdMe.ru изучили вопрос ценности молчания. И вот несколько случаев, когда этот навык не просто подобен золоту, а бесценен.

В компании друзей

«Игра в молчанку» с приятелями часто может показаться весьма обидной по отношению к самым близким людям. Однако сдержанность в собственных высказываниях — это не только выражение осуждения, но и проявление сосредоточенности на собеседнике. Тот, кто меньше говорит, зачастую внимательнее слушает. Дать другу закончить мысль, понять, что именно он хотел сказать и что он хочет услышать в ответ, важно. Именно это умение спасает взаимоотношения от многих неприятностей. Любые паузы в приятельской беседе вызывают у людей чувство неловкости. И болтающие знакомые торопятся их заполнить, иногда высказываясь не совсем к месту. Тем более что показать всю мощь своего интеллекта без слов, кажется, невозможно. Но именно молчаливых знакомых считают самыми умными в группе. Если они считают нужным сообщить что-то остальным, значит, эта информация важна. Болтали с подругами о всякой всячине. Неожиданно речь зашла о книгах и плавно сместилась к обсуждению домашних библиотек. Я с сожалением поделилась открытием, что куда-то пропал мой Аристофан. Знакомая, которая в этот момент к нам подсела, тут же заметила: «Ой, ужас-то какой. Ведь вроде дорогое лекарство. Слышала, его от головной боли принимают».

В обществе незнакомцев

Незнакомых людей обидеть проще, чем близких. Ни их история, ни характер собеседнику не знакомы. Что не мешает нам неожиданно вступать в беседы с первыми встречными на улице и в транспорте, порой огорошивая тех замечаниями и шутками. Такое поведение может стать причиной серьезной ссоры. В некоторых странах вообще не принято заговаривать с неизвестными людьми, и, возможно, эта традиция имеет логическое обоснование. Умение выдержать паузу не только поможет избежать ссоры, но и сыграет на руку при решении бытовых финансовых вопросов. Если человек не умеет или не любит торговаться, то снижения цены можно добиться молчанием. Нет нужды искать аргументы, почему данная работа или вещь должна стоить меньше. Достаточно лишь затихнуть на пару минут — и большинство собеседников сами пойдут на уступки, лишь бы заполнить неприятный вакуум в беседе. Только переехала в новую страну и отправилась на рынок за продуктами. Решила я купить сыр. Узнала цену и замолчала, проводя в уме обмен валюты. Пауза затянулась, и продавщица тут же снизила цену. Я с удовольствием заплатила. Хотя вовсе и не планировала торговаться.

На первом свидании

На первом романтическом свидании или деловой встрече собеседники обычно стараются узнать друг друга получше. Если визави симпатичен, то произвести на него достойное впечатление. Сделать это проще всего, выдав максимально большое количество умных мыслей. Если человек слушает с интересом, это вдохновляет на болтовню еще больше. В конце подобной встречи может оказаться, что вы рассказали о себе практически все, а вот человек так и остался для вас незнакомцем. Нужно лишь умерить свой энтузиазм и не бояться пауз, тогда знакомство и общение будет значительно более плодотворным. Я всегда с трудом переносила паузы во время разговора. Познакомилась в интернете с парнем. Мы с ним могли обсуждать философские вопросы часами. Потом решили встретиться вживую. И что-то пошло не так. Я стала болтать о всякой чепухе, а молодой человек становился все молчаливее. К концу нашей встречи я трещала одна и беспрерывно. Позже он написал мне, что просто не умеет говорить на легкие темы и во время нашего свидания чувствовал себя виноватым, что не может поддержать беседу. А от этого смущался еще больше. © Aneeta Babu N / Quora

В процессе воспитания

Нотации и проникновенные разговоры — важная часть воспитательного процесса. Когда родитель видит, что непокорное чадо уже перестает воспринимать аргументы, стоит отойти и дать маленькому человеку осмыслить то, что он услышал. Но взрослые хотят достигнуть необходимого результата в кратчайшие сроки и потому продолжают говорить и говорить, приводя яркие примеры из собственного опыта. Иногда выдумывая их на ходу, дабы подтвердить свою теорию. Увы, такие обманы имеют особенность раскрываться в самые неподходящие моменты, феерически сокрушая родительский авторитет. Умение сохранять тишину, а не только говорить, поможет и в обучении. Помогая ребенку с уроками, мы больше объясняем, чем слушаем. Такой подход требует меньше времени, и эффективность его сомнительна. Молчание, которое длится больше 30 секунд, большинству людей кажется некомфортным. Если задать ребенку вопрос и выдержать после этого паузу, то, скорее всего, он поделится собственным мнением. Возможно, неправильным, но подобная идея будет поводом для дискуссии. Люди обычно запоминают верные ответы, если до этого высказали неправильную мысль. Родители всегда крайне болезненно реагировали на наши плохие оценки. Если мама просто впадала во вселенскую печаль, то папа проводил долгие проникновенные беседы о ценности образования и значении высоких баллов. Сначала мы лишь понуро внимали, но потом у старшего брата в глазах стал разгораться бунтарский огонек. Почувствовав зарождение оппозиции, папа стал добавлять к речам истории из своего отрочества. Дескать, у меня в школе одни пятерки были — и вот теперь посмотрите, какой я молодец. А все только благодаря хорошим оценкам. А потом, разбирая на антресолях макулатуру, мы нашли его дневник. Одни тройки! Надо ли говорить, что это нас невероятно мотивировало на легкое разгильдяйство.

В семейных беседах

Многие люди жалуются на непонимание близких, одиночество и тоску. Психологи говорят, что залог счастливых семейных отношений — это умение честно высказать свои пожелания и претензии. Однако нужно еще и выслушать оппонента. На деле обиженная сторона часто лишь ждет, когда в речи близкого появится пауза, чтобы ворваться с собственными мыслями. Такие беседы могут длиться годами и десятилетиями с нулевым результатом. Молчание в семье необязательно должно быть обидным и неприятным. Порой лучше переспросить или даже выдержать паузу, чем выдавать то, что пришло в голову в первую очередь. Неспособность отфильтровать свои мысли и превратить их в разумный ответ может привести к настоящей ссоре. Поспорили с супругом. Уже не припомню, о чем была речь, но диалог был бурным. Я аж подпрыгивала на месте, с трудом выжидая, когда он замолчит, переводя дыхание. И тут же взрывалась с очередным аргументом, который уж точно должен был доказать ему: я права. Наконец притомилась от собственной болтовни и неожиданно услышала, что именно он говорит. Мы, оказывается, вообще друг друга не поняли и спорили о разных вещах. Ссора почила сама по себе.

Проблема в том, что мой рот начинает говорить до того, как голова успеет что-то обдумать. Вечно жалею о том, что ляпнула невпопад. Как-то муж поделился, что одна барышня заигрывает с ним на работе. В ответ я заметила, что бедняжка, видно, отчаянно нуждается в мужчине. Я совсем не это хотела сказать, но комментарий прозвучал ужасно. © Dawn Inmon / Quora

Я только вышла замуж и старалась наладить отличные отношения с семьей супруга. И вот во время семейной встречи бабушка моего благоверного печально сообщает: «Сегодня была бы годовщина нашей с Ральфом свадьбы» (дедушка умер за 10 лет до этого, и она все еще тосковала по нему). Ну я тут же и выдаю: «Поздравляю!» Она посмотрела на меня в шоке. С тех пор прошло больше 30 лет, а я до сих пор чувствую себя бесчувственной дурочкой из-за этих слов. © Molly J Wray / Quora

На работе

Люди с трудом переносят молчание в разговоре. В том числе и в деловых отношениях. Чем быстрее сотрудник выражает собственную мысль и отвечает на вопрос руководителя, тем успешнее будет его карьера. Но не все ценят инициативных болтунов. Когда работник старается заполнить любую возникающую паузу, он выглядит менее профессиональным. В результате его суждения теряют вес. Краткие и емкие фразы, «продуманная» тишина заставят собеседников относиться к выступающему с большим уважением. Это же касается и собеседования. Если человек, который устраивается на работу, выдерживает несколько секунд после заданного вопроса, внимательно его обдумывая, а потом спокойно презентует свой ответ, он производит значительно лучшее впечатление, чем тот, кто начинает взахлеб говорить, не дав интервьюеру даже закончить. То же касается и работников, которые проводят собеседование. Слишком часто они стремятся закончить фразу соискателя, когда тот замолкает на несколько секунд, что не дает возможности реально оценить способности и уровень подготовки будущего работника. Проверяла знание английского у новичка. Серьезный юноша отвечал кратко и с паузами. Когда они затягивались, я тут же кидалась ему на помощь. Результатом была довольна и очень удивилась, когда узнала, что парень почти не знает языка. Каждый раз, когда наш босс делал паузы во время совещания, я спешила высказать свои идеи и предложить возможное решение вопроса. Его подобная инициатива всегда радовала, и мне тут же предлагали заняться решением этого вопроса, хотя порой он и не входил в мою компетенцию. Через несколько месяцев я с изумлением поняла, что, хотя мои должность и зарплата остались на том же уровне, количество обязанностей выросло в несколько раз. Даже мысль о том, что меня очень ценят, не слишком утешала.

А вы когда-нибудь жалели о том, что произнесли какую-то вещь вслух, вместо того чтобы промолчать?