6 секретов воспитания, которые помогут вашим детям разбогатеть в будущем

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Заботливые родители мечтают о том, чтобы их дети выросли успешными, счастливыми и богатыми. Для этого вовсе не обязательно заставлять ребенка учиться с утра до вечера, а по выходным водить его на все кружки города. Намного важнее с детства прививать ребенку правильные финансовые и жизненные привычки и установки.

AdMe.ru выбрал простые, но эффективные советы, которые помогут ребенку вырасти финансово грамотным и самостоятельным.

Сделайте ребенка ответственным

Вместо того, чтобы ругать чадо за каждую провинность, позвольте ему самому исправить ситуацию. Если ребенок разбил тарелку, дайте ему веник, измазал пол краской — вручите тряпку. Во-первых, так вы доходчивее объясните, почему нужно бережнее относиться к вещам. Во-вторых, научите ребенка ответственности. А умение брать на себя ответственность за свои поступки — важнейшая составляющая успеха.

Научите ребенка откладывать деньги

Так же, как взрослые откладывают деньги на отпуск, покупку машины или учебу в институте, ребенок должен научиться копить деньги на свои нужды. Установите вместе с ним специальные баночки, каждую для своей цели. Например, это может быть покупка дорогой игрушки или нового велосипеда. Так вы научите ребенка считать и правильно расходовать деньги, не тратя их на сиюминутные желания вроде кучи конфет.

Привлекайте ребенка к финансовым вопросам

Конечно, ребенок не поможет с покупкой квартиры или погашением кредита. Обговаривайте с ним небольшие траты вроде списка покупок в магазине или выбора отдыха на выходные. Обсуждайте цену покупки, ее необходимость и доступные альтернативы. Также важно, чтобы ребенок был вовлечен в планирование семейного бюджета: знал доход семьи и на что тратятся деньги. Так вы покажете ему, что деньги в семье не бесконечны и не берутся из ниоткуда, научите экономить и правильно распределять их в будущем.

Не прививайте ребенку негативных установок

Часто можно услышать от родителей фразы вроде «ты слишком ленивый», «руки не из того места растут» или «только в дворники годишься». Стоит ли удивляться, когда после таких «комплиментов» ребенок вырастает неуверенным в себе и закомплексованным? Второе место занимают установки «денег нет», «честным трудом не заработаешь», «все богатые — воры» и т. д. Будет ли ребенок пытаться разбогатеть в будущем, если верит, что это заранее невозможно? Ответ очевиден. Хвалите ребенка и делайте акцент на его положительных качествах и талантах. Рассказывайте об успешных людях и их жизненном пути. Мотивируйте ребенка, показывая ему, что он может достичь своих целей, если будет упорно идти к ним.

Хвалите ребенка правильно

Хвалите ребенка не только за достижения, но и за приложенные усилия. Например, вместо того чтобы похвалить за хорошую оценку на контрольной, похвалите за усердную подготовку к ней. Хвалите не за победу на соревновании, а за многочисленные тренировки перед ним. Так вы поможете ребенку понять, что труд и старания сами по себе достойны уважения. А это ценный вклад в будущее, ведь в жизни часто бывают ситуации, когда нужно долго работать без видимого результата.

Позвольте ребенку быть самостоятельным

Излишне опекаемый ребенок может вырасти неуверенным в себе, ведь ему постоянно показывают, что он нуждается в помощи даже в незначительных делах и неспособен сделать что-то сам. Гиперопекой вы лишаете ребенка стимула пробовать новое и попыток достичь большего, не отступая при первых же трудностях. Иногда родители недооценивают способности детей к самостоятельным действиям. Просто запомните правило: никогда не делайте за ребенка то, что он может сделать сам.