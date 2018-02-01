6 ролей, которые не стоит играть в отношениях с мужчиной, если вы дорожите своим союзом

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В силу своей природы женщина нередко и зачастую неосознанно играет разные роли перед своим мужчиной. Одна для своих возлюбленных «девочка», другая — «мамочка», а третья — «жилетка», в которую мужчина «сливает» все неудачи и жалобы. Некоторые из этих ролей могут разрушить отношения. Поэтому важно осознавать, какую роль вы играете в отношениях, понимать ее минусы и не заигрываться.

AdMe.ru рассмотрел 6 ролей, которые играют женщины в отношениях и которые в конечном итоге могут привести к разрыву с любимым человеком или к разрушению самооценки и потере себя.

1. Серая мышка

Порой женщины говорят о себе в уничижительном тоне, ругают себя за малейшие ошибки и демонстрируют окружающим недовольство собой. Или обесценивают комплименты, которые им делает мужчина, и собственные достижения. Не нужно этого делать. Не стоит восхищающемуся вами мужчине говорить о своих реальных или кажущихся недостатках. Зачем самостоятельно акцентировать внимание на недостатках, которые, возможно, вами же и придуманы? Мужчина ведь может и поверить, что вы недостаточно хороши. Учитесь с достоинством принимать комплименты и не умаляйте свои достоинства.

2. Мать

«Тебе надо пообедать», «Не засиживайся допоздна, а то не выспишься», «Тебе стоит одеться потеплее / выпить лекарства», «Смотри не перегрейся» — эти и подобные им фразы свидетельствуют о том, что женщина чрезмерно опекает мужчину и превращается для него в назойливую мамочку. Во-первых, это вызывает раздражение у психологически зрелого партнера. А во-вторых, убивает страсть во взаимоотношениях, потому что какой же извращенец будет испытывать плотское влечение к матери?

3. Маленькая девочка

Женщина демонстрирует этот стиль поведения, если говорит с мужчиной детским голоском, ведет себя по-детски наивно, изображает обиду, испытывая при этом злость и гнев, попадает в нелепые ситуации, чтобы дать мужчине «спасти» себя. Результат такого поведения будет схож с описанным выше. Мужчина рано или поздно начнет испытывать раздражение из-за инфантильного поведения. И из отношений постепенно уйдет страсть — мужчине вольно или невольно придется принять на себя роль отца, а спать с дочерью — это, извините, инцест.

4. Спасительница

Бесперспективно тратить драгоценное время своей жизни на то, чтобы спасать мужчину-неудачника от разбитого сердца, бутылки спиртного, неудач на работе и т. п. Это не про любовь, это кратчайший путь к созависимости. Когда, например, мужчина зависит от алкоголя, а вы эмоционально зависите от мужчины. Для подобных миссий спасения существуют наркологи, психотерапевты, его собственная мотивация и волшебные пинки, коим и может стать ваш уход. И не стоит обольщаться — прогноз развития подобных отношений неблагоприятен, а «излечение» невозможно. Потому что обоим партнерам выгодна их позиция: «нуждающийся в спасении» получает внимание и заботу, а «спасатель» чувствует, что кому-то необходим.

5. Жертва

Вы играете в отношениях роль жертвы, если поступаетесь своими интересами и увлечениями ради мужчины, отказываетесь от общения с близкими или подругами, потому что они не нравятся партнеру. Если, закусив губу, делаете то, что нравится вашему мужчине, даже если это неприятно вам самим. Жертвуя собой в отношениях, вы раз за разом отказываетесь от самой себя. В результате снижается ваша удовлетворенность отношениями в частности и жизнью вообще. Кроме того, самопожертвование — это одна из форм эмоционального шантажа. Ведь это повод впоследствии упрекнуть своего партнера и настаивать на жертвах и уступках с его стороны.

6. Тряпка, о которую можно вытирать ноги

Эта роль заключается в том, что представительницы прекрасного пола позволяют унижать свое достоинство, общаться с собой грубо и нетактично или даже поднимать на себя руку. Такое поведение мужчины может свидетельствовать о том, что он не уверен в себе и пытается поднять свою самооценку за ваш счет. И, внушая вам чувство неполноценности, привязать к себе. Если вы прямо и недвусмысленно говорили о том, что с вами так нельзя обращаться, но ничего не изменилось, то, видимо, это просто не ваш человек и пора задуматься о завершении отношений.