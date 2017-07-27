6 фатальных ошибок, которые совершают все хорошие родители

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Даже самые хорошие родители иногда ошибаются, совершают не те поступки или произносят не те слова. Последствия у таких действий могут быть катастрофическими. AdMe.ru собрал 6 самых распространенных родительских ошибок. Надеемся, этот список поможет вам вырастить самых счастливых детей.

Ошибка № 1: Чрезмерно опекать

Конечно, всегда необходимо помнить о безопасности и рассказывать ребенку обо всем, что ему нужно знать, чтобы оставаться невредимым. Но порой, желая защитить своих детей, родители перегибают палку. Если слишком часто и безо всякой причины запугивать детей рассказами о злых незнакомцах, опасных животных, обитающих на улицах города, или о чем-то еще, ребенок запомнит, что мир полон неприятных вещей и, скорее всего, замкнется в себе. Если вы хотите сообщить ребенку о правилах безопасности, делайте это целенаправленно: перед походом на прогулку или в какое-то определенное место.

Ошибка № 2: Выделять ребенка среди других

Да, для вас ваш малыш лучший и самый любимый. Но, помните, что вы для ребенка пример поведения. Поэтому, если вы не будете проявлять равного интереса не только к своим детям, но и к их друзьям, последствия могут быть не самыми хорошими. Ребенку будет сложно развивать эмпатию и общаться со сверстниками.

Ошибка № 3: Всегда спешить на помощь

Почти в любом возрасте ребенок способен справляться с определенными, посильными ему задачами. Вот только взрослые об этом часто забывают. Стоит возникнуть какой-нибудь проблеме, как заботливый родитель тут же спешит устранить ее сам. В этот момент ребенок ясно понимает: ему не стоит нести ответственность за свои поступки, ведь мама и папа все равно придут на помощь. Так что, что бы ни случилось, не спешите исправить все сами. Если ребенок что-то сделал (разбил окно соседа или поссорился с другом), просто сядьте и спокойно обсудите, как он сам может попробовать все исправить.

Ошибка № 4: Использовать стереотипы

Ваш ребенок только начинает познавать себя и окружающий мир, и пока что он не знает, каким может и хочет быть. А значит, перед ним открыты все дороги. Порой, общаясь с ребенком, мы часто прибегаем к устойчивым речевым конструкциям, таким как «Мужчины не плачут», «Девочки так не разговаривают» или «Умные ребята себя так не ведут». Эти вроде бы безобидные фразы могут сослужить вашим детям очень плохую службу. Ребенок начнет думать, что должен жить по установленным кем-то другим правилам, даже если они ему не нравятся.

Ошибка № 5: Учить подавлять эмоции

Для ребенка, как и для взрослого человека, вполне нормально испытывать совершенно разные эмоции: и позитивные, и негативные. Родительский запрет проявлять такие эмоции, как гнев, разочарование или страх, научит детей не справляться с проблемой, а просто делать вид, что ее не существует. Никогда не запрещайте детям плакать, кричать или даже устраивать истерики. Вместо этого доверительно пообщайтесь с ними и обсудите, откуда появляются негативные эмоции и как сделать так, чтобы ребенку было легче с ними справляться.

Ошибка № 6: Думать, что вы знаете своего ребенка лучше всех

Ребенок растет и меняется с каждым новым днем. Сегодня он уже не такой, каким вы его знали год назад. И всем родителям нужно быть готовыми к тому, что в какой-то момент ваши дети могут измениться до неузнаваемости, стать совсем не такими, какими были когда-то. Что же делать? Ни в коем случае не расстраиваться и не начинать тирады из серии «Как же ты изменился!». Просто не переставайте интересоваться новостями из жизни своего ребенка, по душам с ним общаться и открывать для себя новые и удивительные черты этого маленького, но уже взрослеющего человека.