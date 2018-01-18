6 жестких, но рабочих советов, которые мы бы не дали другому человеку

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Во время задушевных разговоров бывают такие моменты, когда ответить на вопрос прямо практически невозможно. Вы начинаете вилять, отмалчиваться или рассматривать ситуацию с каких угодно сторон, вместо того чтобы дать честный совет. Потому что в глубине души осознаете: как бы круто это однажды ни поменяло вашу жизнь, дать такой совет — все равно что отвесить пощечину. Это удивительно действенный, но едва ли дружественный жест. AdMe.ru собрал для вас рекомендации, основанные на жизненном опыте, и надеется, что данные примеры помогут вам задать себе правильные вопросы и дойти до истины.

1. Рубите сплеча

Подруга жалуется, что ее давно тошнит от работы, отношения не нужны ни ей, ни партнеру или образование, которое она получает, совершенно бесполезно. В чем бы ни состояла проблема, ясно одно: так больше продолжаться не может. Она несчастна и не видит выхода. А вы, в 15-й раз слушая потоки жалоб, советуете ей взять и поменять все так, как хочется. И о чудо! Она тут же отказывается от 80 % своих слов и говорит, что вообще-то все не так уж и плохо. Потому что ей страшно рубить сплеча. Три других ее подруги живут еще хуже и советуют не торопиться и все взвесить. В итоге вы соглашаетесь, что рубить сплеча, пожалуй, перебор, и ответственность за такой совет на себя брать не хотите.

Но вы-то знаете, что идеальных условий нет и не будет. Перемены всегда связаны с дискомфортом и сильными переживаниями, но это пойдет на пользу. Это непростой путь с подъемами, спусками, резкими поворотами и ухабами, но он ведет к лучшей жизни. Для себя вы готовы это сделать или уже сделали и перешли на новый уровень, но обвинения последовавших вашему непростому примеру слушать не готовы

2. Никому ничего не объясняйте. Особенно себе

Ваш друг настолько запутался в собственных эмоциях и мыслях, что абсолютно не понимает, где же все-таки кроется начало этого хаоса — в обстоятельствах или в нем самом. Он бесконечно излагает близким все подробности в надежде, что взгляд со стороны поможет найти решение. Кроме этого, он бесконечно ведет внутренние диалоги, копается в себе, находя объяснение каждому своему (без)действию.

Вы не спорите, правильная рефлексия — это хорошо. Однако умение во всем находить смысл — зачастую самый тупиковый процесс. Объяснения, выуженные из постоянных размышлений, дарят временное успокоение, а по сути ничем не отличаются от самооправданий. Вы могли бы посоветовать оставить привычку искать смысл там, где его нет. Но совет окажется бесполезен, если ваш друг просто ищет свободные уши, чтобы выговориться и сбросить напряжение. Вы понимаете, что, прервав поток сознания друга и попросив перестать находить себе оправдания, в лучшем случае будете не поняты, а в худшем вас наградят репутацией черствого человека.

3. Наплюйте на мнение окружающих

Ваша приятельница уволилась, открыла бизнес своей мечты и теперь переживает: друзья и родственники в ужасе от таких кардинальных перемен. О чем она только думает, она же мать-одиночка! Ее поступок становится поводом для сплетен, успехи пропускаются мимо ушей, а каждая неудача смакуется и обсуждается. Самое главное, ваша приятельница и сама не чувствует, что на 100 % уверена в успехе. Она выслушивает 1 000 и 1 железный и логичный довод окружающих, почему то, что она делает, глупо, и бесконечно терзается виной и сожалением.

Вам очень хочется тряхнуть ее за плечи и посоветовать плевать на чужое мнение, даже если речь идет о родственниках и друзьях. Однажды вы сами не позволили другим людям решать, что вам искать в жизни, и выиграли свое право на счастье. Правда, вы также помните, как, отстаивая свою автономность, столкнулись с острой критикой, обидами, ссорами и даже разрывами. Как знать, выдержит ли другой человек все это с честью? Вы едва будете в восторге, узнав, что, следуя вашему совету, приятельница перестала общаться с матерью. Попробуйте потом объяснить, что раз так случилось, значит, все к тому и шло.

4. Умейте выставить себя на посмешище

В процессе поиска личного счастья человек терпит фиаско не раз и не два. Этот закон сработал и в отношении вашего близкого. Его друзья, равно как и враги, сходятся во мнении, что по-другому и быть не могло. Каждый вслух или про себя не упускает возможности удивиться его глупости, что нещадно бьет по его самолюбию. Взявшись исполнять свою мечту с таким энтузиазмом, ваш близкий теперь унижен и раздавлен. Он изо всех сил старается скрыть факт позорного провала; врет, чтобы окончательно не потерять лицо, и в конце концов обвиняет в своих неудачах все, что подвернется под руку.

Вы знаете, каково это. А также знаете, что клин клином вышибают: когда-то вы начали сознательно выставлять себя на посмешище. Болезненный опыт пережить гораздо легче, если уметь говорить о нем открыто, приправляя юмором и самоиронией. К тому же человек, который не боится показаться смешным, попросту обезоруживает. Вот только прежде чем стать неуязвимым, человеку придется пройти тяжелое психологическое испытание. Облегчение не наступит по щелчку, и придется пережить множество страха и боли, прежде чем получится искренне смеяться над собой. А вы совсем не уверены в том, что хотите отправить близкого подобной дорогой. А самое главное, что он ее выдержит.

5. Не уезжайте в путешествия

Самое популярное и романтичное решение — бросить все и отправиться в неизведанные страны постигать мир и себя. Именно об этом вам радостно заявил ваш друг во время прошлой беседы. В самом деле, в путешествии есть все, чтобы почувствовать себя лучше: новые впечатления, возможность дерзать, сменить обстановку... Скорее всего, в этот момент он уже покупает билеты на самолет или даже продает квартиру, чтобы точно сжечь все мосты.

По-хорошему, вы бы сказали ему: если хочешь избавиться от проблем, просто сменой места ты не отделаешься. Поэтому оставайся-ка дома и разбери бардак, который творится в твоей жизни. Если взрослый человек не знает, чего хочет от жизни, постоянно жонглирует приоритетами, не способен заниматься ничем достаточно серьезно, то подобная практика «перекати-поле» способна только усугубить его нестабильность и неспособность выдерживать долго любую жизненную ситуацию. А потом вы рисуете в голове картину: вот вы говорите другу все эти скучные вещи, добавляете, что его эксцентричные выходки уже давно никого не умиляют. Вы отбираете у него возможность удариться в глобальную авантюру. Как думаете, вы успеете чихнуть, прежде чем вас пошлют подальше? Вы молчите и выбираете друга.

6. Забейте на дедлайны

К своим N годам ваша сестра планировала иметь квартиру / машину / детей. Год назад одноклассник поставил себе цель отправиться в летний мотозаезд по стране, но до сих пор не сдал на права. Через 2 года подруга видела себя на месте начальника отдела, а вчера ее уволили. И вы раз за разом наблюдаете, как ваши близкие судорожно пытаются осуществить свой план любой ценой. Или придумывают новый грандиозный план, чтобы осуществить любой ценой.

Вы понимаете, что лучшее решение — это отправить свои дедлайны прямиком в мусорное ведро. На собственном примере вы знаете, что единственное, чего человек гарантированно добивается, так сильно упираясь в свои планы, — это невроз. Бесспорно, умение планировать — очень полезная черта; однако слепая вера в возможность контроля каждого события абсурдна и не дает шанса ни проявлять гибкость, ни наслаждаться жизнью. Но как знать, не выбьет ли такой совет почву из-под ног окончательно? Даже за проваленные цели еще можно ухватиться, однако отказ от ведущих ориентиров в жизни способен окончательно добить кого угодно. Вы боитесь усугубить и без того незавидное положение друзей и не хотите отбирать у них последнее.