6 психологических экспериментов с неожиданной концовкой

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Есть ли рамки, за которые не выходит нормальный человек, или нам всем немного свойственно безумство? AdMe.ru вспомнил о нескольких известных опытах, которые перевернули с ног на голову все, что мы знали о человеческом разуме. И без неожиданностей не обошлось.

Испытуемые находились в одном помещении. Вдруг подставной человек изображал эпилептический приступ. Выяснилось, что чем больше людей находилось в комнате, тем реже кто-то из них пытался помочь пострадавшему. Заключение: случайный прохожий поможет быстрее, чем толпа, где люди будут просто сочувственно наблюдать за происходящим.

95 специалистов в области психологии разделили на 2 группы и дали прослушать запись актера. Первая группа затруднялась с заключением. Вторая, услышав, что актер — сумасшедший, поставила ему диагноз «шизофрения». Актер был психически здоровым, но изображал речь сумасшедшего. Заключение: Зельда Фицджеральд страдала шизофренией, но даже внешне ничем не отличалась от творческих, но психически здоровых женщин того времени.

Некоторым студентам предложили написать эссе, где они оправдывают полицию, подавившую студенческий бунт. За работу полагалось вознаграждение: от $ 0,5 до $ 10. Каждый испытуемый заполнял опросник, описывая свое отношение к полиции. Студенты, объяснившие действия полицейских и получившие $ 0,5, в опроснике выразили больше симпатии к полиции, чем те, кто получил $ 10. Заключение: более высокая сумма воспринималась студентами как взятка за их мнение, менее высокая — как вознаграждение за их анализ.

Испытуемому показывали фотографии с изображением несчастного случая, а затем задавали вопросы по картинке, намеренно подтасовывая незначительные факты, чтобы запутать и создать иную картину произошедшего. В итоге мозг испытуемого придумывал новые, ложные воспоминания. Заключение: эксперимент поставил под вопрос показания свидетелей, которые, как выяснилось, часто не описывают то, что было в действительности.

Женщина неподвижно сидела в центре зала. Рядом с ней на столе лежали 72 предмета, среди которых были роза, перо, ножницы, пистолет. 6 часов зрители выбирали любой из них и с его помощью могли сделать с женщиной все, что угодно. Достаточно быстро люди начали проявлять агрессию, раздевать, отрезать волосы, бить хлыстом. Один из зрителей пытался убить ее, другой остановил его. Заключение: эксперимент показал, как мало нужно, чтобы превратиться в зверя — просто исключить из жизни все правила.