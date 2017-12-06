6 простых правил от известного психолога, которые облегчат жизнь даже невротику со стажем

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Известный российский психолог Михаил Лабковский не скрывает, что стал психологом, чтобы решить свои собственные проблемы. И ему это удалось. Результатом его более чем 30-летней практики наблюдений за своими клиентами и за самим собой стал метод 6 правил. По заверению автора, эти правила стабильно помогают выйти из невроза. AdMe.ru разобрался, что из себя представляют 6 правил Михаила Лабковского. И приглашает вас начать воплощать их в жизнь — ради счастья, ради здоровья, ради себя.

Правило 1. Делать только то, что хочется

Это правило является главным. Просто делайте то, что вы хотите, и все. И оно работает во всех ситуациях, от бытовых (что есть на завтрак?) до судьбоносных (выходить ли замуж? заводить ли ребенка? переезжать ли в другой город? поменять работу или нет?). Просто прислушайтесь к себе, к своим чувствам и сделайте так, как хотите. Чтобы ребенок вырос самостоятельным человеком со здоровой психикой, правило необходимо применять с рождения. А вопросы такого плана, как: «Чем ты сейчас хочешь заняться?», «Что бы ты хотел поесть?», «Какую майку ты сегодня хочешь надеть?», — первый шаг к этому.

Правило 2. Не делать того, чего делать не хочется

Одна из знаменитых цитат Михаила Лабковского: «Уступки и компромиссы — это прямая дорога к кардиологу или онкологу». Жизнь из принципа «не хочу, но делаю, потому что надо» — дорога туда же. Поэтому не надо делать то, чего вы не хотите. Никогда. А если делаете, то не удивляйтесь болезням, депрессиям, тому, что вы несчастливы, неспокойны, неуспешны.

Правило 3. Сразу говорить о том, что не нравится

Замалчивать, копить в себе обиды, страдать, вести в своей голове нескончаемый мысленный диалог с обидчиком — это типичные невротические модели поведения. Сказать: «Так со мной нельзя, мне это неприятно», — безусловно, гораздо менее романтично, но это здоровый способ реагирования. Причем автор метода убежден, что сказать это надо только один раз. Если вы не были услышаны — уходить из отношений.

Правило 4. Не отвечать, когда не спрашивают

Реплики в стиле: «Ты засранец!» или «Как я устала, как мне все надоело. Сил моих больше нет» и тому подобные не являются вопросом. И вы не должны на них отвечать. Они провоцируют другого человека на какой-то ответ. Например, «А что у тебя случилось, почему жалуешься?» Надо понимать, что подобные реплики — это провокация и манипулятивное поведение невротика. На подобные фразы, по Лабковскому, никогда не надо отвечать или ответить согласно правилу 3: «Мне не нравится такой разговор».

Правило 5. Отвечать только на вопрос

Когда вам задают вопрос и вы отвечаете только на этот вопрос, то вы уверенная личность. В противном случае ваш ответ выглядит как оправдание. Любое дополнительное объяснение, уточнение является оправданием. Если вашему собеседнику захочется узнать подробности, то он задаст уточняющие вопросы.

Правило 6. Выясняя отношения, говорить только о себе

В данном случае речь идет о применении широко известного в психологии метода «Я-посланий». Суть метода в том, чтобы говорить о себе и своих чувствах, о том, что вы испытываете, когда ожидаете от окружающих других поступков, другого отношения к вам. Это правило не предполагает вообще никакого конфликта — вы не выясняете отношения с партнером, не спорите с ним, а говорите про себя.

Чтобы ощутить позитивные изменения от применения 6 правил, нужно жить по ним минимум полгода, уверяет автор методики. Возможно, кто-то уже применяет правила на практике. Делитесь в комментариях.