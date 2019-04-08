6 признаков того, что вы заражены вирусом бедности

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Человек не виноват в импульсивных покупках и желании набрать кредитов. На принятие им решений влияет гормон стресса кортизол: он ухудшает внимание и память, снижает самоконтроль донельзя, немного зомбирует человека. Эффект на мозг от ощущения себя бедным такой же, как после бессонной ночи.

AdMe.ru разобрался, какие признаки говорят о нездоровом отношении к деньгам.

Верите в установки родителей

«Мы не можем себе этого позволить», «Нужно держаться за любую работу», «Мы деньги не печатаем». Когда все детство слышишь нечто подобное, это откладывается в подсознании. Убеждения, в том числе взятые от родителей, влияют на принятие нами решений о том, как делать свою работу, что и по какой цене покупать, какой образ жизни вести. Ограничения и лишения в детстве делают человека более склонным к стрессу и депрессии. Простые на первый взгляд задачи даются ему сложнее, небольшие трудности сильнее демотивируют.

Беспокоитесь о том, что скажут люди

Знаете ли вы людей, которые брали кредит на свадьбу? Купили платье, которое обошлось в 2-3 зарплаты, или отказывали себе во всем, чтобы оплатить праздничный стол на 200 гостей? Актриса Кира Найтли вышла замуж в платье, которое висело у нее в шкафу 5 лет, к тому же это был не первый в нем выход в свет. И ничего, мир не рухнул, родственники не обиделись, соседи не перестали здороваться. В дорогой свадьбе нет ничего предосудительного, если позволяет бюджет: высокая зарплата, стабильный бизнес, пассивный доход. Но если семья тратит все сбережения на однодневный шик или влезает в долги, то это признак мышления бедности.

Неправильно расставляете приоритеты

Экономисты, изучавшие проблему бедности, считают, что при плохом финансовом положении человек бежит от скучной и пресной жизни. Наверное, поэтому в Индии 40 % годового дохода семей уходило на праздники и религиозные обряды, в Америке люди покупали стейки и лобстеров на социальное пособие, а в Марокко жители деревень позволяли себе иметь DVD и спутниковое TB, хотя питались хлебом со сладким чаем. Человек, считающий себя бедным, начинает ранжировать себя ниже других. Чтобы доказать состоятельность, он преподносит дорогие подарки, кормит гостей на последние деньги или покупает себе телефон в кредит на 3 года.

Снимаете стресс покупками

Люди, попавшие в трудное финансовое положение, испытывают больший стресс. Выработка кортизола увеличивается через год такой жизни. Это сказывается на памяти, внимании и мышлении. Эффект на мозг от ощущения себя бедным такой же, как от бессонной ночи. Человек принимает плохие решения: берет кредиты под высокие проценты, покупает бесполезные вещи, забывает заплатить по счетам. Самоконтроль снижается не потому, что человек не хочет взять себя в руки, а из-за повышенной выработки кортизола и концентрации внимания на отсутствии денег.

Не ставите цели и не мечтаете

Многие пытаются снять ощущение собственной бедности, работая все больше и больше. Проблема такого решения в том, что человек не разрешает себе мечтать и не ставит цели, не отдыхает, не наслаждается жизнью, а только вкалывает. Как парень на иллюстрации. В исследовании 2017 года ученые выяснили, что люди с маленьким доходом чувствуют себя менее способными что-то изменить и повлиять на результат. Из-за этого они просто не ставят цели и не идут к ним. На планирование влияют эмоции, то, что мы чувствуем в течение дня. Когда мы грустим, то нацелены получить пусть меньшую выгоду, но сейчас, и в итоге теряем в перспективе. Когда нам радостно и интересно, становится проще думать о будущем, строить планы и воплощать их.

Не можете пробить потолок доходов

Иногда кажется, что человек застрял на одном уровне дохода. Он может менять сферу деятельности, работать интенсивнее. На доходе это не отражается. Кажется, будто есть некий потолок, который он не может пробить. За потолком обычно стоят убеждения вроде: «Чтобы получать больше, я должен [работать 60 часов в неделю, защитить докторскую диссертацию, иметь связи]», «Больше денег — это больше проблем и ответственности, я и так работаю за троих». Человек привыкает к своему положению, ухитряется жить на зарплату и ощущает дискомфорт, если она вдруг... вырастает. Потому что ощущение неполноценности и вины никуда не делось. Упала премия? Спустит за неделю и не сможет вспомнить, куда и как. Предложили проект вне работы? Сошлется на загруженность и упустит возможность. Привычка жить с одними и теми же доходами ведет к тому, что все, расположенное выше привычного потолка, уходит в никуда.

Бонус: нет ли у вас синдрома самозванца?

Вам встречались компетентные специалисты, которые зарабатывают копейки? Они будто не видят свою ценность и часто отрицают ее. Это явление называют «синдром самозванца»: человеку кажется, что его результаты — сумма случайностей и везения. Но если каждый из нас будет ждать, пока он станет достаточно компетентным по собственным ощущениям, то так и жизнь пройдет. Том Харди в интервью журналу Esquire сказал, что люди наверняка недоумевают, зачем с ним делать интервью, и говорят что-то вроде: «Кто, черт возьми, этот чувак с кривыми зубами и бородой? Кто этот урод?» Эмма Уотсон тоже переживает нечто подобное: у нее есть ощущение, что она не может соответствовать ожиданиям окружающих. Ей кажется, будто однажды все узнают, что она мошенница и не заслуживает того, чего смогла добиться. Несмотря на подобные суждения, они продолжают работать, не опускают руки и поэтому получают результат.

А как складываются ваши отношения с деньгами? Хотелось бы вам от них побольше взаимности? А может, вы знаете, как убить в себе мышление бедности, и поделитесь опытом с нами?