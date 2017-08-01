6 признаков того, что ваш партнер в одном шаге от расставания с вами

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Все романтические отношения со временем теряют яркие краски и могут превратиться в рутину. И, если над ними не работать, велик шанс остаться, как в известной сказке, у разбитого корыта. AdMe.ru собрал 6 характерных знаков, которые могут вовремя подсказать, что в паре кто-то несчастлив.

Равнодушие к жизни и делам своей половинки

Иногда хочется просто поговорить с близким человеком, рассказать ему о прожитом дне и своих переживаниях, может, даже пожаловаться, но все-таки быть принятым таким, какой вы есть. Когда вас совсем не поддерживают, не желают слушать и ставят на последнее место — это тревожный звоночек.

Тотальное недоверие

Неуверенные в себе люди, обладающие низкой самооценкой, часто переносят свои комплексы на любовные отношения. Вначале такое их поведение может быть незаметным. Но, если потом кто-то из пары вдруг начинает контролировать все сферы жизни своей половинки, такое недоверие — признак внутреннего и семейного дискомфорта.

Постоянные переносы встреч и опоздания

В жизни случается разное: появляется неотложное задание на работе, неожиданно образуются срочные дела. Но обычно такие экстремальные случаи — редкость. И их все понимают. Если же кто-то из пары вдруг начал намеренно подстраивать любовные отношения под свое расписание: переносить встречи и опаздывать, оправдываясь глупыми отговорками, это ни к чему хорошему не приведет.

Нет настроения целоваться/ обниматься

Не секрет, что любящие люди обычно стремятся друг к другу прикасаться, даже невзначай: обнимать, целовать, держать за руку. Это успокаивает, придает силы и делает их счастливыми. Когда кто-то из пары вдруг перестает быть нежным по отношению к другому и перспектива «обнимашек» с близким человеком у него уже не вызывает приятных эмоций, такое поведение должно насторожить.

Нежелание заботиться о своей половинке

Как правило, любящие люди заботятся о близком человеке и стараются делать жизнь другого максимально комфортной. Если же кто-то из пары вдруг перестает уважать желания своей половинки и зацикливается только на себе, такие проявления эгоизма — первый сигнал для тревоги.

Нежелание проводить время вдвоем

Каждый человек даже в отношениях хочет иметь личную жизнь: встречаться с друзьями, заниматься хобби. Это нормально. Круг общения не должен замыкаться только на одном человеке. Однако, если кто-то из пары начал совсем избегать совместных встреч и заполняет свою жизнь всем, только не вами, не стоит это игнорировать.

Что же делать?

Если вы заметили подобные изменения в общении с близким человеком — это повод задуматься. Возможно, у него какие-то проблемы вне ваших отношений. Но может быть и так, что это вызвано вашим поведением. Попробуйте поговорить открыто или же сами станьте чуть более терпимым и заботливым — и тогда все наладится буквально по щелчку пальцев.