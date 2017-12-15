6 способов понять, как нас обманывают в новостях

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После президентских выборов в США тема фейковых новостей и лжи в средствах массовой информации стала невероятна актуальна. Фальшивые сведения стали средством, при помощи которого легко управлять общественным мнением. Возможность не поддаться на провокацию и скептически относиться к информации — очень ценное умение в современном обществе. Даже школьников, уверены специалисты, нужно учить этому. Мы в AdMe.ru собрали 6 основных направлений лжи в новостях — мест, где это сделать проще всего. А в конце вас ждет бонус от Facebook, который поможет еще более профессионально выявлять фейковую информацию в интернете.

1. Ложные цифры

Самый простой способ обмануть в новостях — это озвучить цифры. Когда речь идет о статистике и числах, мы обычно слепо в них верим, ведь кажется, что все посчитано. Например, мы слышим, что количество преступников в Амстердаме с 1981 по 2017 год увеличилось втрое. Предположим, что в 1981 году во всем городе было арестовано 10 человек. Мы слышим, что за 36 лет эта цифра увеличилась втрое, и считаем, что преступников стало 30 человек. На самом деле за эти 36 лет было арестовано 720 человек, потому что в среднем в год сажали по 20 человек. Кажется, что официально нам никто не соврал, однако сказал так, что большинство людей сделали иные выводы. Что делать: особое внимание уделять цифрам — если автор говорит уверенным тоном, то это не факт, что он все посчитал. И конечно, внимательно следить за тем, как изложена информация, возможно, вы ее поняли так, как было выгодно оратору.

2. Часть правды

Может казаться, что сказать не всю информацию, а только ее часть — это вовсе не ложь, а так, всего лишь недосказанность. Однако даже дети знают, что утаивание фактов приводит к совершенно иному понимаю ситуации. Вы делаете другие выводы, и в итоге получается, что вам серьезно соврали. Новостной портал «Багнет» решил выяснить, что стоит за громким слоганом компании Colgate: «Рекомендация стоматологов № 1». Отправив заявку в компанию социологических исследований, название которой было написано под звездочкой в рекламе, им пришел ответ, что опрос проводился всего среди 525 стоматологов. Рекомендация № 1? Возможно. В таких малых масштабах исследования возможно все, что угодно. Что делать: принимая важные решения, ищите дополнительные сведения и подводные камни. Не верьте фактам, даже если они кажутся правдоподобными.

3. Сомнительные эксперты

Знаменитая штука про британских ученых имеет свои корни. Стоит насторожиться, если новостные статьи ограничиваются нейтральным словом «эксперты», при этом не уточняя ни личности, ни каких-либо еще «опознавательных знаков» специалистов. И даже если они существуют, то компетентность их бывает тоже весьма относительна. Верите, что настой корня одуванчика может излечить от рака за считаные дни? Кажется безумием, однако эта информация пересылалась с компьютера на компьютер в прошлом году 1 400 000 раз. И конечно же, фигурировала в новостях. Что делать: встречая мнение эксперта, задумайтесь, насколько компетентна исходящая информация, не выражает ли она предвзятое мнение (правдивое сообщение должно содержать мнение как минимум нескольких экспертов высокой квалификации) и не является ли поспешным выводом.

4. Средние значения

СМИ часто обращаются к средним значениям. Однако на практике они не дают никакого представления о реальной ситуации. Одна из любимых тем, о которой любят писать в новостях, — это показатель средней заработной платы: «Он увеличился на 1 400 рублей в январе и упал на 300 рублей в марте». А ведь это информация, которая не говорит, по сути, ни о чем. Так, например, средняя зарплата в Екатеринбурге составляет 44 тыс. рублей. О чем может сказать эта новость — что это среднее значение между заработком программиста (80 тыс.) и дворника (7 тыс.)? Что делать: будьте осторожны со средними значениями, исходя из них почти никогда нельзя сделать вывод о том, что происходит на самом деле.

5. Скрытые причины



Что может быть приятнее, чем рассказать сенсационную новость о том, что неизвестное простое средство может значительно улучшить жизнь. Стиральные машины и пылесосы уже изобретены, поэтому к подобным формулировкам априори стоит относиться с опасением. Почему же о чудесной вещи не слышали миллионы? Кофе с маслом для похудения — это ведь панацея, вы не знали? Вам объясняют, что фармацевтические компании скрывают этот факт, чтобы вы покупали более дорогостоящие добавки и витамины. Однако не во всем есть втрое дно (хотя не спорим, что вышеуказанное объяснение вполне может иметь место). Что делать: оценивая чье-то заявление, спросите себя: неужели приведенные вам причины — единственные, нет ли тех, которые автор скрыл для своей выгоды?

6. Некорректная выборка

Можно сказать об одном и том же, просто разными словами. Можно обратить внимание в одном случае на один факт, во втором — на другой. И все это, безусловно, согласно собственной выгоде.

В новостях говорится о том, что уровень безработных в государстве снизился на 12 %. Однако стоит чуть внимательнее присмотреться, как мы понимаем, что афишируются данные из числа зарегистрированных безработных, а общий уровень безработицы в стране продолжает расти. Казалось бы, таблица одна, однако умышленный отбор информации из нее сильно искажает итоговый вывод.



Что делать: когда вам приводят результаты исследования, задумайтесь, не могли ли авторы отбросить несущественные, по их мнению, показатели.

Бонус: инструкция по выявлению фейковых новостей в интернете от Facebook

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