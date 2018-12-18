6 признаков, которые указывают на то, что вы выбрали не того косметолога

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Косметологические клиники часто привлекают клиентов обещаниями потрясающих результатов, заманчивыми скидками и специалистами с уникальными методиками. Но стоит тщательно взвесить все «за» и «против», чтобы не испортить себе настроение и внешность за собственные деньги. Из этой статьи вы узнаете, в каких случаях лучше отправиться на поиски другого специалиста и как не попасть на лишние процедуры.

AdMe.ru собрал 6 основных моментов, о которых нужно помнить, записываясь на прием к косметологу.

Одинаковый подход ко всем клиентам

Наверняка перед тем, как обратиться к специалисту, вы прочитали о нем отзывы и ознакомились с его работами. Вас должно насторожить, если вы заметили однообразный результат у предыдущих клиентов. Косметолог под «фирменной» техникой может скрывать отсутствие нужной практики или знаний.

у предыдущих клиентов. Косметолог под «фирменной» техникой может скрывать отсутствие нужной практики или знаний. Если вы настроены на определенную процедуру, стоит заранее поинтересоваться, есть ли в салоне необходимый препарат или аппарат. Некоторые клиники предлагают замену желаемой процедуре исходя из того, что есть в их распоряжении, но результат может быть совсем другим, отличающимся от того, на который вы рассчитывали.

желаемой процедуре исходя из того, что есть в их распоряжении, но результат может быть совсем другим, отличающимся от того, на который вы рассчитывали. Специалист не придает особого значения вашему возрасту и советует сделать процедуру помощнее — для профилактики. Дело в том, что препараты, предназначенные для зрелой кожи, стоят на порядок дороже, и это выгодно салону, но не вам. Что делать: Если вы обратились к специалисту впервые, запишите все, что рекомендует вам косметолог, и поищите информацию о процедурах и препаратах в интернете. Не соглашайтесь на все и сразу, дайте себе время на размышления.

Разные представления о красоте

Обращаясь в салон, вы думали, что вам будет достаточно легкого лифтинга для того, чтобы вернуть уверенность в себе и выглядеть сногсшибательно. Но мастер пытается объяснить вам, что такое лицо, как у вас, сейчас уже «не носят», и предлагает заодно заполнить филлерами носогубные складки, слезную борозду, создать V-образную форму лица и придать губам объем, превышающий ваш текущий в 2 раза, ведь так делают все современные девушки. Что делать: Продолжать ходить на консультации и искать того специалиста, который знаком с анатомией лица и правильными пропорциями.

Слишком короткие промежутки между процедурами

Есть процедуры, максимальный эффект от которых видно спустя определенное время. Например, если вы проходите курс биоревитализации или мезотерапии, то перерыв между посещениями косметолога должен составлять 2 недели: только так вы сможете оценить результат и понять, нужно ли вам еще. Специалисты же, которые заинтересованы продать как можно больше процедур, обычно записывают клиента на повторный прием через неделю или ранее. К чему это приведет? Через некоторое время вы получите отечное и одутловатое лицо, потому что не контролировали процесс. Что делать: Оценивайте результат самостоятельно, не спешите увеличивать количество процедур. И не стоит ждать чудес даже от самых популярных методов в косметологии. Например, мезотерапия и биоревитализация способны справиться с сухостью кожи, поэтому стоит остановиться, когда проблема уйдет. Что касается омолаживающего эффекта, то исследования показали, что ни в начале инъекционных процедур, ни даже спустя 3 месяца значительного результата ждать не стоит.

Вам назначают все, что есть в прайс-листе

Допустим, вы пришли избавиться от морщинки на лбу, а вам рекомендуют сделать чистку, курс пилингов, придать объем в нужных местах филлерами и заодно попробовать все процедуры по существующим акциям. Что делать: Уметь говорить «нет», если вы действительно ничего больше не хотите, кроме как распрощаться с морщинкой на лбу.

Нереальный срок действия процедуры

Сколько продержится результат от процедур, зависит от индивидуальных факторов. Поэтому гарантировать продолжительный эффект не может никто. Как понять, что вас обманывают? Узнайте срок действия препарата. Например, ботокс действует от 3 до 6 месяцев, и если специалист уверяет, что вы забудете о морщинах на год или даже на 3 года, то стоит насторожиться. А на филлеры здорово влияет ваш метаболизм, и если он быстрый, то нужно быть готовым к тому, что повторять процедуру придется раньше, чем было заявлено косметологом. Что делать: Не верьте приукрашенным обещаниям. Узнать, сколько в вашем случае продержится тот или иной препарат, можно только опытным путем.

Вас подсаживают на процедуры

Вы еще не успели встать с кресла после процедуры, а вас уже записывают на следующий день и говорят, что, если вы пропустите, все вернется на круги своя или даже будет хуже? Не верьте. Конечно, если со временем вы перестанете посещать косметолога, кожа вернется в состояние «до», но ничего страшного с вами не произойдет и вы не постареете за ночь на 10 лет. Что делать: Вежливо откажитесь и сообщите, что сами запишитесь, когда вам будет нужно.

А какие у вас главные критерии при выборе специалиста?