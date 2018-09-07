6 привычных действий, которые на самом деле могут указывать на серьезную психологическую проблему

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

При встрече людям достаточно всего нескольких секунд, чтобы сделать основные выводы друг о друге. Мы неосознанно подаем собеседнику множество вербальных и невербальных сигналов, глядя на которые он подсознательно определит, насколько мы уверены в себе. Мы в AdMe.ru собрали особенности поведения, из-за которых комплексы и низкая самооценка видны как на ладони. Чтобы другие воспринимали вас как уверенного в себе, как равного и не мучили вас презрением или жалостью, срочно избавляйтесь от этих 6 привычек.

1. Стыд из-за комплиментов и похвалы

Когда человеку с низкой самооценкой делают комплимент, он начинает мучительно размышлять, а не с подвохом ли он, может быть, на самом деле над ним смеются. Но даже если есть уверенность, что комплимент бы искренним, вместо того чтобы спокойно принять его и поблагодарить, человек в ответ как бы оправдывается: «Спасибо, но ты бы все равно справился с этим лучше меня». Когда люди с низкой самооценкой хвалят других, они также могут завуалированно принизить себя: «Тебе очень идет этот наряд, а вот у меня совсем нет вкуса», «Классный результат, я бы такого никогда не добился». Не любящие себя люди не признают своих собственных заслуг. Если их повысили по службе или дали премию, они считают, что это просто случайность, просто выдался редкий удачный день. «Но вскоре удача может отвернуться от меня, — рассуждает неуверенный в себе человек. — И все узнают, что мой успех незаслуженный». Это так называемый «синдром самозванца». Что делать? Учиться спокойно и с достоинством принимать похвалу и комплименты.

2. Быстрое согласие с собеседником

Когда вам задают вопрос или просят о чем-то, вы даете себе время как следует подумать или стараетесь ответить побыстрее, чтобы вас не сочли равнодушным? Неуверенные в себе люди чаще всего соглашаются с собеседником и без особых раздумий отвечают «да» на его просьбу. Даже если потом окажется, что выполнять эту просьбу совсем не хочется. Но для такого человека важнее всего избежать конфликта, быть хорошим в чужих глазах, поэтому он наступает себе на горло и соглашается с другими. Что делать? Отвечать на вопросы и просьбы без спешки, вдумчиво. Отсутствие суетливости и поддакивания чужим словам как раз таки сделает ваше мнение более значимым для других.

3. Непереносимость молчания

Молчание, особенно в компании с малознакомыми людьми, заставляет всех нас чувствовать себя немного неловко, но для людей с низкой самооценкой это особенно мучительно. Они стараются заполнить тишину хоть чем-то: усиленно ищут тему для разговора, вспоминают шутки, в конце концов кашляют или вздыхают. Чем бы ни было вызвано молчание — просто паузой во время разговора, тем, что люди еще не успели познакомиться или в компании кто-то с кем-то не общается, — неуверенный в себе человек изо всех сил пытается «наладить» атмосферу. К этому его подталкивает чувство повышенной ответственности. Еще одна стратегия — оказавшись в незнакомой компании, уткнуться в свой телефон, проверяя соцсети, даже зная, что никто ничего не написал. Это позволяет спрятаться, не начинать знакомство первым. Что делать? Перестать брать на себя ответственность за поведение и настроение других. Может, вы оказались рядом с двумя людьми, которые терпеть друг друга не могут, и ваши попытки завести душевный разговор накалят атмосферу еще больше. Оказываясь среди новых знакомых, учитесь вести себя расслабленно и общаться непринужденно.

4. Сверхкомпенсация

Еще один маркер неуверенности в себе — чрезмерная, показная самоуверенность, или сверхкомпенсация. Человек всеми способами старается подчеркнуть свой статус или свою принадлежность к какой-то группе. Исследователи из Великобритании и США обнаружили следующее: небольшие аэропорты стремятся заявить о своем статусе, используя на своем сайте слово «международный» гораздо чаще, чем самые крупные аэропорты США. Так же и с университетами: менее изветные университеты из «Лиги плюща» (включает в себя 8 американских вузов) часто упоминают о свей принадлежности к лиге, в отличие от самого престижного — Гарварда. Эти исследования позволили ученым прийти к выводу, что субъекты, находящиеся в последних рядах какой-либо группы, гораздо сильнее стремятся подчеркнуть свою принадлежность к этой группе, чем ее ключевые фигуры. Что делать? Не акцентировать внимание окружающих на престижности, элитарности вашей работы / образования / автомобиля и т. д. По-настоящему уверенные в себе люди не кричат о своих достижениях на каждом шагу.

5. Скованное тело

Как бы мы ни старались скрыть свою неуверенность, наше тело может нас выдать. Во-первых, стоит следить за своей осанкой. Удивительно, но ученые нашли связь между осанкой и самооценкой. В ходе эксперимента одну группу респондентов попросили пройти собеседование на работу, сидя с прямой спиной и поднятой головой, второй группе позволили сидеть свободно, ссутулившись или «растекаясь» по стулу. После собеседования первая группа сказала, что положительно оценивает свои шансы на получение работы, а вот у второй группы такой уверенности не было. «Наша поза влияет не только на то, что окружающие думают о нас, но и на то, что мы сами думаем о себе», — сказал руководитель исследования Ричард Петти. Другие признаки, которые могут сигнализировать о неуверенности в себе и чрезмерной напряженности: крепко сжатые челюсти, покусывание губ, хмурое или озабоченное выражение лица, «закрытая» поза (скрещенные руки и ноги). Что делать? Необязательно принимать «позу супергероя» и вымученно улыбаться, но все же нужно стараться держать спину прямо, а голову поднятой. Еще кое-что о языке тела можно почитать здесь, возможно, это поможет вам чувствовать себя более комфортно и уверенно.

6. Блуждающий взгляд

Зрительный контакт очень важен для установления доверия между собеседниками. Блуждающий в пространстве, скользящий взгляд сразу выдает либо лгуна, либо закомплексованного человека, который сильно смущен и боится посмотреть в глаза другому. Социолог Нора Мерфи в ходе исследований выяснила, что те, кто спокойно смотрит в глаза собеседнику, воспринимаются как люди открытые, уверенные в себе и обладающие высоким интеллектом. Что делать? Не избегать взгляда «глаза в глаза», даже если вас критикуют или ругают. Отводя взгляд вниз, вы как бы признаете справедливость всех обвинений и распаляете недовольного вами человека еще сильнее.