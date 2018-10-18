6 привычек в еде и за столом, которые расскажут вам о человеке больше, чем годы переписки
Знакомясь с кем-либо, мы задаемся вопросом: каков этот человек? Как хорошо было бы заранее знать о привычках наших новых приятелей. Но мало кто готов с ходу за чашкой чая рассказать о себе всю правду. Однако если проявить больше внимательности, то многие вещи о человеке можно узнать лишь по тому, как он ведет себя за столом.
AdMe.ru собрал для вас результаты исследований, которые выдадут вам всю подноготную о вашем собеседнике.
1. Как делает заказ
- Если ваш собеседник долго разглядывает меню, задает официанту вопросы, то он открыт новому и, хоть и обладает некоторой нерешительностью, готов приниматься за преодоление трудностей.
- А вот если человек делает заказ, не глядя в меню, то, скорее всего, перед вами очень упрямый собеседник, которому трудно даются эксперименты. Или он просто часто бывает в этом заведении и знает перечень блюд наизусть.
2. Какое блюдо выбирает
- Если ваш знакомый предпочитает острую кухню и приправляет жгучим перцем каждое блюдо — этот человек готов рисковать. Согласно чикагским исследованиям, тот, кто любит еду поострее, выберет азартные игры, быструю езду и фильмы ужасов.
- С теми, кто предпочитает экзотические блюда, никогда не будет скучно. Любители нового, они легко откликаются на предложение авантюрного путешествия и всегда готовы выдвинуть новые идеи на работе.
- Если ваш собеседник выбрал салат из свежих овощей или фруктовую корзину, перед вами, скорее всего, интроверт, как считают эксперты. Кроме того, он спокойный и добросовестный человек. Это связано с тем, что такие люди обычно ответственнее подходят к своему питанию и легче приучают организм к здоровой еде.
- Экстраверты же, напротив, обожают жирное мясо и сладкое, утверждают исследователи. Они любят получать от еды удовольствие, а также редко отказываются от встреч с друзьями. Поэтому экстраверты больше других склонны к перееданию и лишнему весу.
- А вот как перекусывают очень эмоциональные люди, вы вряд ли увидите, потому что для них еда — это способ борьбы со стрессом, а потому они предпочитают делать это втайне от остальных. В итоге это часто становится проблемой, ведь секретные перекусы приводят к лишнему весу. Такая привычка может испортить даже самую продуманную диету.
3. Поведение за столом
- Если оппонент с аппетитом прихлебывает суп и жует так, что у окружающих текут слюнки, будьте уверены: перед вам открытый и беззаботный человек, который не переживает, что о нем подумают. С такими людьми иногда непросто, ведь они подчиняются исключительно своему внутреннему ритму.
- Тот, кто торопится, когда ест, и плохо пережевывает пищу, испытывает трудности с расстановкой жизненных приоритетов. Такие люди хотят помочь всем и часто забывают о себе. Зато они успешны и продуктивны в работе или бизнесе.
- Если ваш собеседник заканчивает есть последним, то он ставит свои интересы куда выше интересов остальных и любит держать все под контролем. Чего у него не отнять, так это умения наслаждаться жизнью.
4. Что у него в тарелке
- Вы когда-нибудь встречали людей, которые тщательно разрезают все ингредиенты еще до того, как приступить к трапезе? Этих людей отличает идеальная подготовка к любому делу. На работе они предпочитают пусть медленное, но стабильное продвижение по карьерной лестнице, а в отношениях заинтересованы в постоянном и надежном партнере.
- Если вы заметили, что человек напротив вас смешал все компоненты блюда, о нем можно сказать, что он любит набирать много всего сразу. И это не только про еду, но и про дела на работе, про личную жизнь. Впрочем, у таких людей часто складываются хорошие отношения, ведь они находят время на близких.
- Тот, кто разбирает блюдо на тарелке на отдельные ингредиенты, на работе выступает отличным организатором, а дом содержит в стерильном порядке. Главное — не переусердствовать, чтобы эти привычки не переросли в манию.
- Если ваш собеседник предпочитает располагать на одной тарелке сразу несколько блюд, он готов брать на себя ответственность как в обыденной жизни, так и в работе. Однако умение расставлять приоритеты — зачастую слабая сторона таких людей.
5. О чем может рассказать пицца
- Если вы едите пиццу и визави складывает кусочек пополам, он не боится нарушать правила. Или так может есть человек, который не хочет испачкаться и просто намерен съесть эту пиццу как можно скорее.
- Если ваш знакомый начал есть пиццу с бортика (да, такие люди реально существуют), он любит драмы, внимание и не желает тратить время понапрасну. Его можно назвать «человеком здесь и сейчас».
- Тот, кто ест пиццу при помощи ножа и вилки, весьма стабильный и формальный человек. Для него много значат хорошие манеры, в частности за столом.
- И наконец, люди, которые просто кусают пиццу. Они не боятся испачкаться и хотят отлично проводить время и наслаждаться жизнью. Они уверены, что знают идеальный способ съесть свой кусочек, и их совершенно не волнует, как это выглядит со стороны.
6. И наконец, десерт
- Если ваш собеседник предпочел мороженое, то он очаровывает свои обаянием окружающих. Он всегда в центре внимания, никто не устоит перед его улыбкой и искренним обаянием.
- Тот, кто на сладкое выбрал торт, — отличный слушатель и прекрасный рассказчик. Благодаря умению общаться у таких людей зачастую много друзей и приятелей.
- Если ваш собеседник обожает печенье, то он спокойно и без суеты приспосабливается к любым изменениям. Неудивительно, ведь сортов печенья так много.
- Поклонника пончиков не слишком интересует, что о нем подумают другие, он знает себе цену. При этом такие люди не особо требовательны в бытовых вопросах и всегда готовы обойтись малым.
Совпали ли ваши пищевые предпочтения с характером так же точно, как это получилось у нас?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru