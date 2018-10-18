6 привычек в еде и за столом, которые расскажут вам о человеке больше, чем годы переписки

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Знакомясь с кем-либо, мы задаемся вопросом: каков этот человек? Как хорошо было бы заранее знать о привычках наших новых приятелей. Но мало кто готов с ходу за чашкой чая рассказать о себе всю правду. Однако если проявить больше внимательности, то многие вещи о человеке можно узнать лишь по тому, как он ведет себя за столом.