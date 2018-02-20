6 примеров того, как не стоит извиняться, если вы не хотите испортить отношения

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Умение признавать свою неправоту и приносить внятные извинения тем, с кем вы поступили несправедливо, — это показатель личностной зрелости. Это умение необходимо в отношениях с любимыми и с детьми, с коллегами по работе и в интернет-пространстве. Но порой, принося извинения, мы совершаем ошибки, которые не способствуют восстановлению отношений, а, наоборот, усложняют их.

AdMe.ru рассматривает 6 примеров того, как не стоит извиняться, если вы не хотите испортить отношения и обострить ситуацию. В конце статьи вас ждет бонус — рекомендации ученых, как приносить извинения так, чтобы они звучали убедительно.

1. Увиливать от извинений, сваливая вину на других и обстоятельства

Никому не нравится просить прощения и признаваться, что в чем-то был неправ. Для этого требуется мужество — мужество признать свое несовершенство, мужество смотреть в глаза человеку, которого обидели, мужество найти и произнести слова извинения. Да и наше эго мешает нам признать свою неправоту. И вот мы спорим и оправдываемся. Но понимание того, что мы можем быть неправы, что можем кого-то задеть и что за это надо просить прощения, — важная часть взросления. Важно иметь мужество честно признать оплошность и не сваливать свою ответственность на обстоятельства или действия другого человека.

2. Извиняться за один и тот же проступок много раз

Казалось бы, чего проще — попросить прощения и со спокойным сердцем жить дальше. Но некоторые умудряются «залипнуть» на этом неприятном моменте и без конца повторяют: «Прости! Ты же на меня больше не сердишься?» Что рано или поздно вызывает раздражение второй стороны. Приносить извинения надо кратко, искренне, один раз и больше не возвращаться к этому вопросу.

3. Обесценивать нанесенный ущерб

Если в ответ на какую-то оплошность вам сказали: «Ничего страшного», то не стоит говорить: «Действительно! Подумаешь!» Лучше попросить прощения и спросить, как вы можете возместить причиненный ущерб.

4. Извиняться в шутливо-безразличной форме

Если человек, который хочет извиниться, в шутливой форме говорит: «Ну извиняйте», разводя руками, это не выглядит как искреннее сожаление. За попыткой перевести все в шутку может стоять желание разрядить напряжение, создавшееся в отношениях, но, как правило, юмор в подобных ситуациях выглядит неуместно и издевательски. Лучше приберечь шутки и юмор для более подходящих моментов.

5. Приносить извинения так, что «пострадавшему» хочется пожалеть вас самих

Извинения нужны, чтобы признать свою ошибку и наладить отношения, подчеркивает профессор Международной бизнес-школы Брандейского университета (США) и коуч Энди Молински (Andy Molinsky). И приносят извинения не для облегчения собственной совести, а для того, чтобы тот, кому они адресованы, почувствовал себя лучше. Если же вы привлекаете внимание к собственным чувствам, а не к совершённой оплошности, то заботитесь о себе любимом, а не о пострадавшей стороне.

6. Извиняться и продолжать вести себя точно так же

Извинения взрослого человека предполагают, что он вынес из своего поступка урок на будущее. А извиняться и продолжать вести себя точно так же — абсолютно незрелое и бессмысленное поведение.

Бонус: как извиняться убедительно

Американским профессором, специалистом в области менеджмента и человеческих ресурсов Роем Левицки (Roy Lewicki) и его коллегами были проведены исследования по изучению извинений. Эти исследования показали, что есть 6 элементов, которые делают извинение убедительным и эффективным. И чем больше элементов из этих 6 содержит ваше извинение, тем более убедительно оно звучит. Вот эти элементы: 1. Выразить свое сожаление. 2. Объяснить, почему произошла ошибка. 3. Признать свою ответственность за произошедшее. 4. Выразить сожаление о произошедшем. 5. Пообещать возместить ущерб. При этом желательно уточнить, в чем конкретно это будет заключаться. 6. Попросить прощения. Стоит понимать, что эта часть извинений более уместна, если вы извиняетесь перед близкими и родными людьми, а в ситуации делового общения ее лучше пропустить. Эксперименты показали, что наиболее важными элементами являются признание своей ответственности и обещание возместить ущерб. А также, несомненно, зрительный контакт и искренность.