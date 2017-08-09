6 примеров правильного поведения в отношениях, которое кажется обидным

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Существуют отношения, которые называют «токсическими», в буквальном смысле отравляющие людей. Одним из партнеров движут эгоистические побуждения и жажда власти над другим. Но случается, что наши выводы относительно предполагаемого абьюзера очень далеки от реальности. Чтобы понять истинную причину происходящего, AdMe.ru предлагает взглянуть на некоторые случаи с другой стороны.

Постоянные поучения

Да... Это неприятно. «Ты мог бы сделать то, ты мог бы сделать это...» Но недовольство ли звучит в словах партнера? Присмотритесь к любимому человеку внимательнее. Возможно, он просто уверен, что вы способны на большее, что вы зарыли свой талант. Не зря говорят, что со стороны виднее.

...и ничего кроме правды

Скажите честно, когда вы задаете вопрос, вы точно хотите услышать правдивый ответ или вас не устроит ничего, кроме подтверждения своей правоты? Очень важно ответить на этот вопрос самому себе, чтобы потом не искать злого умысла в чересчур прямых ответах вашего любимого человека.

Отдаление в ответ на отдаление

Любовь — это американские горки. То вверх, когда чувства вспыхивают с новой силой, то вниз, когда быт и проблемы на работе оказывают свое пагубное воздействие. Если вашему партнеру требуется время побыть одному, чтобы справиться с проблемами, то не считайте это концом отношений. Просто дайте ему это время.

Недовольство внешностью

Каждый из нас глубоко внутри отчаянно нуждается в комплиментах, в подтверждении, что внешность — это не тот критерий, по которому можно судить хорошего человека. Но если вы резко набрали вес, получив в довесок одышку, то замечание вашего партнера скорее можно отнести к заботе о вашем здоровье, нежели к желанию как-то обидеть.

Раздельный досуг

Мы все не похожие друг на друга личности, с разными интересами и разным кругом общения. Если ваш любимый — фанат рыбалки и спокойного отдыха на природе, а вам нравится боулинг и шумные компании, и он не приглашает вас каждый раз, когда уезжает на озеро, то это просто потому, что помнит, как вам было скучно в прошлый раз.

Дистанция во время ссоры