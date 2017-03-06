6 причин вашего бездействия и один верный способ его преодолеть

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Не будем спорить, изменить себя и окружающий мир в самом деле тяжело. Но стоит ли отказываться от своей мечты, когда она кажется недостижимой? AdMe.ru проанализировал 6 основных причин, которыми люди объясняют свое бездействие, и выяснил: изменить ситуацию можно не только при наличии идеальных условий.

«Я вынужден действовать в одиночку, без чьей-либо помощи»

Иначе говоря, один в поле не воин. Как хорошо, что житель отдаленной индийской деревни Дашратх Манджхи (Dashrath Manjhi) не слышал этой поговорки. Но едва ли бы он к ней прислушался: у него были заботы поважнее. Жена Дашратха скончалась, так и не дождавшись медицинской помощи. А все потому, что единственная дорога от их деревни до города шла в обход горной цепи. Желая исправить ситуацию, Дашратх решил построить короткий путь самостоятельно. Соседи не верили в успех затеи и называли мужчину сумасшедшим. Но тот и не думал сдаваться, и через 22 года добился своего: дорога была создана. Полноценная ровная дорога, а не узкая тропинка. Впечатляет, не правда ли? Так стоит ли утверждать, что один человек не в состоянии сделать большое, или, как в этом случае, огромное дело?

«Я уже не в том возрасте, чтобы следовать за своей мечтой»

Вот еще одна поговорка: «Старость не радость». И, действительно, в пожилом возрасте у нас гораздо меньше энергии. Но все же есть люди, которые не сочли цифры в паспорте помехой своим планам. Например английская писательница Мэри Хобсон (Mary Hobson). Она решила выучить русский язык, когда ей было 56 лет, чтобы читать любимых авторов в оригинале. В итоге Мэри не только освоила новый язык, но и получила степень доктора философии в возрасте 74 лет. Также она перевела на английский «Евгения Онегина» Пушкина, «Горе от ума» Грибоедова и другие произведения классиков, за что удостоилась всевозможных наград. Для таких людей, как Мэри Хобсон, не существует понятия «слишком поздно». Сегодня этой удивительной женщине уже 90, и она продолжает заниматься любимым делом. Так почему же люди порой ставят на себе крест, будучи на полвека моложе?

«Состояние здоровья не позволяет мне заниматься любимым делом»

Вероятно, вы слышали о необыкновенно светлом человеке по имени Ник Вуйчич (Nick Vujicic)? Он родился с редким симптомом фокомелии — врожденным отсутствием конечностей. В юности Ник не хотел жить из-за своего состояния и насмешек окружающих и даже пытался утопить себя в ванне, но вовремя понял, что самоубийство — это не выход, и решил действовать. Он стал мотивационным оратором и теперь путешествует по миру, помогая людям обрести смысл жизни. Кроме того, Ник — счастливый муж и отец двоих детей. Если этот человек смог стать счастливым, то сможете и вы. Между прочим, Ник верит в чудеса. Он хранит в своем шкафу пару обуви на тот случай, если она ему вдруг понадобится.

«У меня нет денег для осуществления желаемого»

Кто-то однажды сказал: «Счастье не в деньгах, но лучше плакать в лимузине, чем на велосипеде». В этом есть доля истины, но отсутствие богатства не означает, что вы не в состоянии добиться желаемого. Болгарскому филантропу Добре Добреву уже 102 года, и он не то что не богат, а практически нищий. Дедушка завещал все свое имущество церкви и продолжает помогать детским домам и монастырям, для чего каждый день отправляется пешком в Софию. Там он собирает подаяние, которое затем жертвует нуждающимся. В совокупности дедушка Добре собрал и пожертвовал более 80 тыс. болгарских левов (около € 40 тыс.). Сам он живет в маленьком доме на территории церкви и довольствуется лишь самым необходимым. Конечно, вы не обязаны вести полуголодную жизнь, чтобы осуществить свою мечту. Но, когда у вас есть цель, вы всегда найдете необходимые средства.

«Обстоятельства сильнее меня»

Есть такое понятие — обстоятельства непреодолимой силы. К ним относятся стихийные бедствия, революции, войны. Действовать в подобных обстоятельствах крайне затруднительно, но все же возможно. Ирена Сендлер (Irena Sendlerowa) работала медсестрой в Варшавском гетто во время Второй мировой войны. Эта смелая женщина сумела спасти больше детей, чем Оскар Шиндлер, — более 2 500. Она тайком выводила из гетто малышей, обреченных на уничтожение. Деятельность Ирены была раскрыта, фашисты арестовали и пытали ее, но благодаря помощи друзей ей удалось избежать расстрела. Когда вы жалуетесь, пусть и справедливо, на, казалось бы, безнадежные жизненные обстоятельства, вспомните историю Ирены Сендлер и задумайтесь: а так ли уж все плохо на самом деле?

«Я не могу просто так взять и все бросить»

У каждого из нас есть обязательства. Конечно, оставить семью и работу, чтобы броситься покорять горные вершины, не совсем разумно. Но все-таки, если у вас есть огромное желание что-то изменить, вы всегда найдете способ, как это осуществить. Путешествуя по Камбодже, президент компании 20th Century Fox International Скотт Нисон (Scott Neeson) наблюдал детей, умиравших от тифа в куче мусора, в то время как актер, с которым он говорил по телефону, жаловался на «недостаточно удобный» частный самолет. Увиденное поразило Скотта до глубины души. Он оставил свой пост и основал благотворительный фонд, который дает возможность детям укрыться от насилия, получить медицинскую помощь и образование. Не каждый способен отказаться от богатства, но вот что говорит об этом сам Скотт Нисон: «Чем больше вещей я приобретал, тем больше я чувствовал, что все это в некотором смысле было ложью. Мне не хотелось бы думать на смертном одре, что моим единственным вкладом в общество была успешная карьера».

Как же со всем этим быть? Есть один способ!

Нужно перестать думать о том, чего вы не можете и чего у вас нет. Это довольно бессмысленное занятие, и ничего нового из него точно не родится. Вместо этого стоит спросить себя: что в ваших силах, и какими ресурсами или навыками вы располагаете? Порой достаточно самых простых вещей. Например вы умеете видеть и слышать, у вас есть руки и ноги. Разве это не прекрасно? Нет необходимости сворачивать горы — лучше начать с малого, ведь любые изменения требуют времени. Нельзя летать, как птица, если нет крыльев. Но если вы не можете летать, то это не значит, что вы не в состоянии делать что-то другое. Так почему бы не попробовать? Это в любом случае лучше полного бездействия. Даже если обстоятельства непреодолимы, всегда можно научиться жить с тем, что есть. И не просто жить, а извлекать лучшее из того, что вам дано, — стоит лишь чуть больше ценить то, что у вас уже есть. И вот тогда вы точно сможете рассчитывать на самые настоящие чудеса!