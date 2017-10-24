6 фраз, после которых вы будете рисковать без сомнений

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Прыгнуть с парашютом, записаться на итальянский, пойти на танцы, выступить на большой конференции. Вроде бы все очень просто: скажи «да» — и воплощай в жизнь все свои желания. Но зачастую очень страшно начать. Вдруг не получится? Появляется много ненужных сомнений и страхов. AdMe.ru решил рассказать, почему нужно рисковать, бороться со своими страхами и всегда говорить новому «да», на примере известных киногероев.

Так вы проживете жизнь без сожалений

Наверняка из-за своих страхов вы хоть раз говорили «нет» чему-то новому. А потом очень жалели об упущенной возможности. Попробуйте рискнуть. Да, вы столкнетесь со сложностями на пути к новому, но жить в сожалениях еще страшнее. Если бы Мия из фильма «Ла-Ла Ленд» сдалась и не создала свой собственный спектакль, она, быть может, никогда бы не стала известной актрисой.

Вы ведь не знаете, что вам принесет это новое

Иногда говоря новому «нет», вы не знаете, как много принесло бы оно и как много вы потеряли. Вы ведь совсем не знаете, что вам в жизни может пригодиться. Поэтому долой страхи, пора действовать. Если бы в фильме про самого известного волшебника всех времен Гарри испугался и отказался ехать вместе с Хагридом в Хогвартс, сколько потерял бы сам Гарри и мир магии и сколько бы потеряли мы с вами.

Возможно, вы по-другому посмотрите на свою жизнь

Часто полученный опыт заставляет человека взглянуть на вещи под другим углом. А это очень важный процесс. Такая переоценка помогает глубже и шире ощутить свою жизнь. Все мы помним скучного Карла из фильма «Всегда говори „да“». Его панцирь был из непробиваемых. Но как же круто изменилась его жизнь после того, как он начал говорить «да» всему новому! Это перевернуло его мир и позволило взглянуть на себя иначе.

Вы наверняка приобретете уверенность в себе

Те люди, которые побеждают свои страхи, всегда притягивают к себе успех. Эта победа придает человеку уверенность в том, что он со всем сможет справиться. Если бы Альберт из фильма «Король говорит!» бросил все на полпути и не одержал победу над заиканием, он бы никогда бы не произнес столь воодушевляющую речь для сплочения своего народа в тяжелое время.

И у вас появится энергия

Чем больше вы открыты к чему-то новому, тем полнее ваша жизнь и интереснее вы сами. Такая открытость и энергичность привлекает и обезоруживает людей. Вы многое знаете и умеете, а значит, у вас есть чем с ними поделиться. Однажды Элизабет понимает, что живет жизнью, которой не хотела. Она истощена. Поэтому она решает уехать в путешествие в поиске гармонии. Наполненная энергией Элизабет привлекает к себе не только новых друзей, но и любимого мужчину.

У вас только одна жизнь

Помните, у вас только одна жизнь. И в этой жизни не должно быть ненужных страхов и сомнений. Они мешают вам чувствовать энергию и счастье от каждого прожитого дня. Ваша жизнь не должна пройти впустую. Бояться — глупо. Руди и Мартину осталось жить всего ничего, и они любой ценой хотят выполнить свое последнее желание. Увидеть море — какое простое желание. Но они откладывали его всю жизнь.