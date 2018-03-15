6 причин, почему никогда не стоит решать чужие проблемы

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«Как-то раз моя подруга поссорилась с парнем, и я посоветовала ей с ним расстаться. Но потом они помирились, а меня она обвинила в том, что я хотела забрать ее парня себе» — подобные истории сплошь и рядом. И это лишь один пример того, как мы можем испортить себе жизнь, начав решать чужие проблемы.

AdMe.ru собрал аргументированные доводы, почему иногда лучше оставить человека наедине с его проблемами и не вмешиваться со своей помощью.

1. Вы лишаете человека опыта

Вспомните себя: сколько бы ни предупреждали вас родители, сколько бы ни предостерегали от неприятной ситуации друзья, извлечь важный жизненный урок вам удавалось только тогда, когда вы таки совершали нежелательный поступок. До этого момента вы просто не воспринимали ситуацию всерьез. То же самое происходит и с другими людьми. Поэтому не мешайте человеку учиться на собственных ошибках.

2. Ситуация будет повторяться с ним снова

Все проблемы, которые падают на нашу голову, даются нам для того, чтобы мы набрались жизненного опыта и в следующий раз уже спокойно решали возникшую ситуацию. До тех пор, пока мы не сделаем выводы и не научимся справляться с конкретной проблемой, она будет повторяться вновь и вновь.

3. Ваша помощь может только ухудшить проблему

К сожалению, очень часто от всей души стараясь помочь человеку, в итоге мы делаем все только хуже. А все потому, что, анализируя проблему и подыскивая лучшее решение, мы основываемся на своем личном опыте. Но зачастую мы не учитываем субъективные факторы. И если это однажды сработало у нас, то не факт, что сработает при иных обстоятельствах и условиях, как, например, у вашего знакомого.

4. Вы лишаете человека социальной значимости

Для того чтобы мы были уверенными в себе, нам нужно чувствовать свою социальную значимость: что нас ценят, воспринимают наши слова всерьез и уважают как личность. Если вы привыкли постоянно перебивать других, внося свои более четкие коррективы, конечно же, из хороших побуждений, то лучше немедленно с этим завязывайте. Во-первых, таким образом вы заставляете другого человека сомневаться в себе, а во-вторых, это как минимум просто раздражает окружающих.

5. Вы закладываете в человека мысль «ты слаб»

Постоянная помощь со стороны окружающих порождает неуверенность в себе, ведь все возможно, только когда кто-то вмешается, а без посторонней поддержки ничего не выйдет, как ни старайся. Не мешайте человеку идти своей дорогой. Он должен научиться добиваться целей несмотря на тяжелые обстоятельства. Ведь если у кого-то получилось, то и у него обязательно выйдет.

6. Человек постоянно будет ждать помощи со стороны

Вот-вот прилетит сказочная фея и превратит тыкву в карету... Но, увы, нет. К сожалению, мы с вами не живем в диснеевской сказке, и чтобы проблема как-то изменилась, нужно для этого что-то сделать. Если вы будете постоянно помогать человеку, то он попросту привыкнет к такому решению своих проблем и будет ждать помощи каждый раз.

А вам когда-то давали «плохие советы»?