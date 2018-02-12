6 причин, по которым вы никогда не выигрываете в популярных аттракционах
Популярных аттракционов с дорогими призами и подарками много, а вот шансов выиграть в них у вас мало. В частности, потому, что организаторы могут использовать всевозможные уловки и трюки, чтобы забрать все ваши деньги и не дать вам победить. Но шансы все же есть.
AdMe.ru подробно расскажет, как нас обманывают в самых известных аттракционах и каким образом вы все-таки сможете в них победить.
1. Лопнуть шарики дротиками
«Все просто», — говорят вам и дают 7 (или меньше) дротиков, чтобы лопнуть несколько шариков. Вот только часто лопнуть такой шарик оказывается сложнее даже при прямом попадании. Острие дротиков подпиливают, а шарики немного сдувают, чтобы проткнуть их было сложнее. Кроме того, центр тяжести дротика может быть сбит, из-за чего он летит неровно.
Как выиграть?
- Для начала проверьте, сбалансирован ли дротик, насколько он ровный и нет ли бумажной накладки между острием и телом дротика.
- Старайтесь кидать так сильно, как можете, при этом сохраняя точность броска.
- Цельтесь в шары, которые кажутся вам наиболее надутыми.
2. Забросить мяч в кольцо
Даже если вы годами играете в баскетбол, в этой игре вы, скорее всего, не сможете просто так забросить мяч в кольцо. Дело в том, что кольцо может быть меньше обычного и слегка искривлено, из-за чего попасть в него намного сложнее.
С мячом тоже не все ладно: он может быть перекачен воздухом, чтобы сильнее отскакивал. Более того, само кольцо, как правило, имеет нестандартную высоту и дальность.
Как выиграть?
- Так как размер кольца чаще всего равняется размеру мяча, единственный способ забросить мяч — это выполнить бросок с идеальной точностью.
- Старайтесь бросать как можно выше и сильнее, чтобы мяч летел по дуге. Чем идеальнее и выше дуга, тем больше шансов попасть.
- Не пытайтесь забить с отскоком мяча от щита, ничего не выйдет. Из-за того что мяч перекачен, он будет постоянно отскакивать куда угодно, только не в кольцо.
3. Сбить пирамиду из бутылок
В нескольких метрах от вас ставят бутылки (или кегли) друг на друга и предлагают сбить их при помощи шарика. Все было бы легко, если бы эти бутылки не были утяжелены при помощи камней или песка, а шарик, которым вам предлагают сбить пирамиду, не был бы настолько легким.
Как выиграть?
- Есть хорошая хитрость, чтобы избежать явного обмана. Попросите перед игрой подержать одну из бутылок. Если вам откажут, то тут явно что-то не так.
- Однако даже при очевидном надувательстве сбить бутылки возможно. Для этого у вас должен быть сильный бросок, а целиться лучше в точку между двух нижних бутылок — это самое уязвимое место в такой пирамиде.
4. Набросить кольцо на бутылку
В этой игре вам дают кольцо и предлагают набросить его на одну из десятков бутылок, находящихся неподалеку. Однако кольца сделаны из жесткого пластика, а их размер больше, чем горлышко бутылки, из-за чего они постоянно соскакивают.
Как выиграть?
- Лучший совет — это держаться подальше от такого аттракциона, так как в нем практически невозможно победить. Но если вы решились сыграть, то ваш бросок должен быть идеален.
- Чтобы немного увеличить свои шансы на победу, бросайте кольцо так, чтобы придать ему вращение. Такой трюк стабилизирует кольцо, когда оно попадет на горлышко бутылки.
5. Забросить мячики в корзинку
Вам предлагают забросить 3 теннисных мяча в корзину. Для этого вам даже дают первый бесплатный мяч, и у вас получается его забросить. Конечно, вам кажется, что со следующими будет так же легко. Но нет! Корзина сделана из такого материала, от которого мяч легко отскакивает и вылетает. Кроме того, первый мяч, который уже в корзине, будет выталкивать все остальные мячи.
Как выиграть?
- Так же как и в игре с кольцом и бутылкой, все зависит от вашей точности и правильности броска. Старайтесь бросать мяч как можно легче и под наклоном, чтобы снизить вероятность отскока.
6. Взобраться по веревочной лестнице
Суть в том, что вам предлагают забраться по веревочной лестнице до самого верха и позвонить в колокольчик или простоять секунд 5 на верхней ступеньке. Вроде бы и лестница короткая, да и выглядит все просто, но, как только вы встаете, лестница тут же начинает переворачиваться снова и снова. Почему?
Потому что верх и низ такой лестницы крепятся к перекладинам в одной точке вместо двух. Вы буквально ходите по канату, и держать баланс невероятно сложно.
Как выиграть?
- Не участвуйте в этом аттракционе вообще, если у вас нет идеального чувства баланса.
- Чтобы выиграть, важно правильно передвигаться. Перемещайте противоположные конечности одновременно, например левую руку и правую ногу. Это поможет вам сохранить равновесие.
Фото на превью depositphotos