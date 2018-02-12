6 причин, по которым вы никогда не выигрываете в популярных аттракционах

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Популярных аттракционов с дорогими призами и подарками много, а вот шансов выиграть в них у вас мало. В частности, потому, что организаторы могут использовать всевозможные уловки и трюки, чтобы забрать все ваши деньги и не дать вам победить. Но шансы все же есть.

AdMe.ru подробно расскажет, как нас обманывают в самых известных аттракционах и каким образом вы все-таки сможете в них победить.

1. Лопнуть шарики дротиками

«Все просто», — говорят вам и дают 7 (или меньше) дротиков, чтобы лопнуть несколько шариков. Вот только часто лопнуть такой шарик оказывается сложнее даже при прямом попадании. Острие дротиков подпиливают, а шарики немного сдувают, чтобы проткнуть их было сложнее. Кроме того, центр тяжести дротика может быть сбит, из-за чего он летит неровно. Как выиграть? Для начала проверьте, сбалансирован ли дротик, насколько он ровный и нет ли бумажной накладки между острием и телом дротика.

Старайтесь кидать так сильно, как можете, при этом сохраняя точность броска.

Цельтесь в шары, которые кажутся вам наиболее надутыми.

2. Забросить мяч в кольцо

Даже если вы годами играете в баскетбол, в этой игре вы, скорее всего, не сможете просто так забросить мяч в кольцо. Дело в том, что кольцо может быть меньше обычного и слегка искривлено, из-за чего попасть в него намного сложнее.

С мячом тоже не все ладно: он может быть перекачен воздухом, чтобы сильнее отскакивал. Более того, само кольцо, как правило, имеет нестандартную высоту и дальность. Как выиграть? Так как размер кольца чаще всего равняется размеру мяча, единственный способ забросить мяч — это выполнить бросок с идеальной точностью.

Старайтесь бросать как можно выше и сильнее, чтобы мяч летел по дуге. Чем идеальнее и выше дуга, тем больше шансов попасть.

Не пытайтесь забить с отскоком мяча от щита, ничего не выйдет. Из-за того что мяч перекачен, он будет постоянно отскакивать куда угодно, только не в кольцо.

3. Сбить пирамиду из бутылок

В нескольких метрах от вас ставят бутылки (или кегли) друг на друга и предлагают сбить их при помощи шарика. Все было бы легко, если бы эти бутылки не были утяжелены при помощи камней или песка, а шарик, которым вам предлагают сбить пирамиду, не был бы настолько легким. Как выиграть? Есть хорошая хитрость, чтобы избежать явного обмана. Попросите перед игрой подержать одну из бутылок. Если вам откажут, то тут явно что-то не так.

Однако даже при очевидном надувательстве сбить бутылки возможно. Для этого у вас должен быть сильный бросок, а целиться лучше в точку между двух нижних бутылок — это самое уязвимое место в такой пирамиде.

4. Набросить кольцо на бутылку

В этой игре вам дают кольцо и предлагают набросить его на одну из десятков бутылок, находящихся неподалеку. Однако кольца сделаны из жесткого пластика, а их размер больше, чем горлышко бутылки, из-за чего они постоянно соскакивают. Как выиграть? Лучший совет — это держаться подальше от такого аттракциона, так как в нем практически невозможно победить. Но если вы решились сыграть, то ваш бросок должен быть идеален.

Чтобы немного увеличить свои шансы на победу, бросайте кольцо так, чтобы придать ему вращение. Такой трюк стабилизирует кольцо, когда оно попадет на горлышко бутылки.

5. Забросить мячики в корзинку

Вам предлагают забросить 3 теннисных мяча в корзину. Для этого вам даже дают первый бесплатный мяч, и у вас получается его забросить. Конечно, вам кажется, что со следующими будет так же легко. Но нет! Корзина сделана из такого материала, от которого мяч легко отскакивает и вылетает. Кроме того, первый мяч, который уже в корзине, будет выталкивать все остальные мячи. Как выиграть? Так же как и в игре с кольцом и бутылкой, все зависит от вашей точности и правильности броска. Старайтесь бросать мяч как можно легче и под наклоном, чтобы снизить вероятность отскока.

6. Взобраться по веревочной лестнице

Суть в том, что вам предлагают забраться по веревочной лестнице до самого верха и позвонить в колокольчик или простоять секунд 5 на верхней ступеньке. Вроде бы и лестница короткая, да и выглядит все просто, но, как только вы встаете, лестница тут же начинает переворачиваться снова и снова. Почему? Потому что верх и низ такой лестницы крепятся к перекладинам в одной точке вместо двух. Вы буквально ходите по канату, и держать баланс невероятно сложно. Как выиграть? Не участвуйте в этом аттракционе вообще, если у вас нет идеального чувства баланса.

Чтобы выиграть, важно правильно передвигаться. Перемещайте противоположные конечности одновременно, например левую руку и правую ногу. Это поможет вам сохранить равновесие.