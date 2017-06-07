6 поступков детей, которые выдадут промахи родителей в воспитании

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как ни старайся создать впечатление, что твой ребенок самый воспитанный на свете, этого не получится, если есть серьезные ошибки в его воспитании. Всегда найдутся ситуации, которые сразу выявят педагогические промахи родителей. AdMe.ru расскажет о некоторых.

1. Привычка перебивать

Фраза «Не перебивай!» не работает. Поэтому ребенку нужно учиться дожидаться своей очереди в беседе ежедневно и в домашней обстановке — во время семейного ужина или вашего разговора по телефону с коллегами. Например, перед тем как позвонить кому-то, можно сказать ребенку: «Сейчас я буду разговаривать по телефону, и меня нельзя будет отвлекать. Я закончу говорить, когда стрелочка на кухонных часах дойдет до этой цифры!»

2. Ребенок трогает товары в магазине или настойчиво просит их купить

Важно, чтобы ребенок научился сдерживать свои желания, поскольку все, что продается, купить невозможно, да и не нужно. Ему кажется, что вы берете в магазине какие-то вещи безо всякой цели, он не понимает, что у вас есть какой-то определенный список покупок. Поэтому перед походом в магазин нужно подготовиться. Вместе составьте список покупок (для детей, которые не умеют читать, можно рисовать картинки). И пусть в магазине ребенок будет увлечен этой бумагой, чтобы он смог внимательно следить за выполнением плана.

3. Не говорит вежливых слов

Чем раньше вы начнете воспитывать вежливость у ребенка, тем лучше. Но одни дети легко усваивают эти нормы, а другим это дается с трудом. Покажите ребенку «волшебство» вежливых слов: не выполняйте его просьбы («Дай мне») без слова «пожалуйста». Здоровайтесь, прощайтесь и благодарите первыми, не дожидаясь, когда об этом вспомнит ребенок.

4. Не знает границ

Конечно, ребенку трудно осознать, что есть информация, которой не следует делиться с посторонними. Ребенок живет без чувства стыда или смущения, у него еще нет опыта, когда разглашенные «секреты» сыграли бы с ним злую шутку. А вот родителям «выходки» детей могут действительно подпортить жизнь. Как же уберечься от таких скользких моментов? Попробуйте ввести такое понятие, как «домашний секрет», которым вы будете обозначать все, во что не должны быть посвящены посторонние люди.

5. Боится отойти от вас

Когда взрослые искусственно создают барьеры для нормальной активности, ребенок боится отойти от родителей. Ведь в его голове уже стоит четкая установка, что если он залезет на горку, то обязательно упадет; если он скатится с горки, обязательно порвет одежду, и т. д. Поэтому, когда взрослый, находясь в хорошем расположении духа, вдруг разрешает побегать по площадке, малыш опасливо оглядывается и выбирает не рисковать «жизнью» ради минутного удовольствия.

6. Пристает к чужим взрослым

Если ребенок с легкостью может заговорить с незнакомым человеком о чем угодно, это может свидетельствовать о том, что он растет в семье, где царит доверие. Но также это может говорить и о том, что ребенок не знает, что у взрослых могут быть какие-то другие интересы. Яркий пример: родители не могут заняться своими делами, потому что стараются посвящать 100 % времени своему чаду. Неудивительно, что у ребенка не формируются представления о том, что у других людей есть потребности, отличные от его желаний.