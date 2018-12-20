6 ошибок в общении с постаревшими родителями, которые приносят им много боли

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Родители всегда остаются для нас родителями. Но что, если с возрастом роли начинают меняться? Как себя вести, чтобы не причинить дискомфорт своим старикам? С развитием медицины старшие поколения получают возможность продлить свою жизнь (нам на радость). Однако для того, чтобы родные чувствовали себя спокойно и счастливо, нам нужно правильно учитывать их возрастные особенности. Надеемся, вы не допускаете таких ошибок, ну а предупрежден — значит вооружен.

Мы в AdMe.ru искренне заинтересованы в том, чтобы непонимание в семьях было искоренено, поэтому, если и у вас есть собственные наработки и наблюдения, делитесь с нами в комментариях.

Нельзя бесконечно рассказывать им о своих проблемах

Если раньше всесильные мамы и папы могли разогнать тучи над нашими головами и разрешить все наши проблемы, то сейчас ситуация совершенно иная. С возрастом им становится все сложнее нам помогать, но желание, конечно, никуда не уходит. И получается, что, выслушивая очередные стенания, родители испытывают только чувство беспомощности и горечь. Так что постарайтесь выдавать информацию дозированно. Не надо обманывать, конечно, но хотя бы сбавьте накал и, если есть возможность, не делитесь негативными новостями.

Резко реагировать на попытки манипулировать вами

Что же делать, когда мы сталкиваемся с явно манипулятивным поведением пожилых близких? В первую очередь, поддаваться на шантаж (а иначе это и не назовешь) нельзя. Если, как только вы собираетесь сделать что-то, что не нравится престарелым родителям, у них начинается инфаркт, инсульт, нервный срыв и так далее (на самом деле нет) — это серьезный звоночек для вас. Если имеются серьезные заболевания, их надо лечить. А если вы чувствуете, что вами манипулируют, — выделите время и откровенно поговорите с близкими. Может, им просто не хватает вашего внимания? Объясните, что вы не будете потакать их прихотям и у вас есть своя жизнь, и надо искать компромисс. За любым желанием манипулировать стоит какое-то серьезное чувство или потребность, которая не реализована. Ваша задача — понять, что ваши родители действительно хотят от вас.

Отказываться от их заботы о вас

Они всю жизнь только и делали, что заботились о вас. Им сложно принять то, что вы выросли. Когда вы отталкиваете родительскую помощь (речь идет о приемлемой помощи), то они чувствуют себя отвергнутыми и ненужными. Если у вас именно тот случай, то постарайтесь изменить свое поведение. Вспомните, ведь когда вы действительно были маленькие, их помощь была для вас неоценима. Не так уж и сложно найти какое-то дело, за которое будут отвечать только родители (забрать внуков с занятий, приготовить обед и т. д.). Главное, чтобы они сами этого хотели.

Пытаться изменить родителей. Спорить и навязывать им свою точку зрения

Запомните одно — переубедить вы их не сможете. Разозлить и расстроить — да, но вот сделать так, чтобы они жили по-вашему, — нет. Ваше упрямство может только испортить отношения, поэтому постарайтесь быть гибче и мягче. Не хочет ваша мама покупать кофеварку, а предпочитает отвратительный растворимый кофе? Пожалуйста! Если спорный вопрос касается только их самих и никак не вредит здоровью — уступите.

Исключать старших членов семьи из обсуждения важных вопросов

На стороне возраста мудрость, и мы делаем большую ошибку, не прислушиваясь к старшим. Так что на очередном семейном совете дайте слово родителям, так вы выкажете свое внимание и уважение, ну и заодно воспользуетесь дельным советом. Еще один плюс — урок для ваших детей. Прислушиваясь к своим престарелым членам семьи, мы даем хороший пример для подрастающего поколения. Ощущение важности принадлежности к группе поддержит ваших пожилых и даст им чувство защищенности.

Злиться на них

С возрастом ухудшается качество жизни. И хоть медицина шагнула далеко вперед, побочные эффекты от принимаемых нашими родителями лекарств никто не отменял. Тут могут быть и проблемы со сном, а как следствие — раздражительность. И проблемы с памятью, и потеря возможности вести активный образ жизни. Поймите, у престарелых людей появляется много страхов: беспомощность, заброшенность, смерть в конце концов. И без нашей поддержки им не справиться. Разговаривайте с родителями, по возможности старайтесь обеспечить им комфортные условия. Не ругайте маму, если она забыла вовремя принять лекарства, лучше подарите ей тетрадку, куда она будет записывать свои медицинские назначения.

Бонус: сохраните родительские истории для будущих поколений

В наш цифровой век нет ничего проще, чем посадить родителей перед камерой, и пусть расскажут о самых интересных моментах своей жизни. Если рассказывать на камеру сложно, дайте ручку и бумагу — пусть пишут мемуары. Главное, сохранить их историю для следующих поколений.