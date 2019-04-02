6 ошибок родителей, которые не дают детям шансов стать взрослыми и самостоятельными

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Любые, даже самые прекрасные и любящие родители остаются в первую очередь людьми, которые могут допустить ошибку. И чаще всего руководствуясь благими намерениями. Несамостоятельность подрастающего поколения, по данным образовательного фонда The Varkey Foundation, тревожит 42 % родителей.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить о родительских решениях, которые вовсе не готовят ребенка к взрослой жизни.

1. Комплекс отличника

Будучи взрослыми, мы понимаем, что люди несовершенны и имеют право на ошибку. Но именно в этом праве многие родители, подчас из лучших побуждений, отказывают детям. Чаду нужно попасть в топовый вуз, а значит, готовимся заранее — и никаких провальных пробных экзаменов! К сожалению, такой подход далеко не всегда приносит пользу, а вот сформировать страх ошибки вкупе со стремлением получить высшие баллы и одобрение может запросто. С комплексом отличника борется множество взрослых, и далеко не все они были медалистами в школах. И если паническая боязнь ошибиться сковывает ребенка перед экзаменом, а вас — перед собеседованием, попробуйте представить самое худшее. Пересдача? Еще одна встреча с эйчаром? Звучит не так смертельно, как кажется.

2. Сравнение с другими детьми «Ты сделал это хуже, чем Маша, постарайся быть лучше Маши» и «Ты сделал это хуже, чем делал вчера, постарайся в следующий раз» — тезисы абсолютно противоположные, даже если на первый взгляд кажутся одинаковыми. Первая формулировка предполагает сравнение с чужими успехами и, как следствие, зависимость от чужого успеха или неуспеха. Выходит, если «Маша» вдруг допустит ошибку, можно и не стараться? А если, наоборот, обходит ребенка по всем статьям, ему никогда не угнаться за родительской похвалой? А вот вторая фраза не провоцирует в ребенке зависти к чужим достижениям и помогает увидеть собственный прогресс: даже если сегодня ваше чадо не добралось до вершины, то, что ему уже удалось ее коснуться — это его заслуга.

3. Это тебе не нужно

С высоты своего опыта родителям частенько виднее, где их ребенок набьет шишки, какой кружок он, скорее всего, бросит, а где с удовольствием останется. Но когда речь идет об увлечениях и интересах, демократичный подход поможет сохранить доверие. «В музыкалку мы не пойдем, ты вырастешь сутулой. Пойдем на танцы, там все с прямой спиной» — как раз такой случай. Самостоятельность начинается там, где появляется свободный выбор. А отсутствие интереса к увлечениям ребенка и пренебрежение его эмоциями ведут к проблемам в более взрослом возрасте.

4. Токсичное «мы»

С ироничным «мы покушали» (и не только) знакомы многие, но на деле такое «мы» иногда хитро прячется даже от самих родителей. Отвечая на вопросы, заданные ребенку, за него, мы не даем ему высказывать свое мнение. Бросаясь помогать ему при первой неудаче, лишаем возможности справиться с трудностью самому и получить бесценный опыт. «Мы» проявляется в стремлении заглянуть в личный дневник ребенка, держать его комнату открытой, безапелляционно решать за него, какую футболку ему носить, и иной токсичной заботе, когда личность ребенка воспринимается не отдельно, а в качестве продолжения родительских стремлений или амбиций. Признать это могут не все родители.

5. Удар по самооценке Учеными доказано, что уровень самооценки ребенка во многом зависит от воспитания. Большинство родителей вовсе не стремится выбить у ребенка землю из-под ног. Но внушать чувство неполноценности или беспомощности можно не только прямолинейным «ты глупый», «я не буду тебя любить» и «ты не можешь это сделать». Иногда разочарованный вздох или недовольное лицо родителя красноречивее всяких слов указывают, что ребенок не оправдал возложенных на него ожиданий. В сложные периоды — когда ребенок проиграл, не справился или оступился — особенно важно оказаться на его стороне, а не в роли судьи.

6. Комплекс вины Привычка многое на себя брать и регулярно испытывать вину токсична для ребенка. Тяжелая стадия — это ребенок, который «виноват» в неудачных отношениях родителей, в чьей-то загубленной молодости и подобных обстоятельствах, совершенно ему не подконтрольных. Но тот же самый эффект, просто в меньшей «дозировке», оказывают и другие родительские промахи. Например, реакция на реальный детский проступок — порчу вещи. Можно вместе поискать способ, который все исправит, а можно ругаться и переделывать самостоятельно, и тогда ребенок не проработает эту ситуацию и усвоит в лучшем случае то, что был где-то не прав.