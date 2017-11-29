6 ошибок, которых стоит избегать, если вы хотите финансовой независимости
Интернет пестрит статьями на тему «как помочь своему мужчине финансово расти», оставляя при этом без внимания материальную независимость самой женщины.
AdMe.ru призывает вас обратить внимание на собственную персону и проверить, насколько вы способны нести ответственность за свое благосостояние. Мы собрали список самых распространенных ошибок, которые допускают женщины, обрекая себя на бедность.
Ошибка № 1. Широко закрытые глаза
Многие женщины пытаются контролировать свои расходы. Пересчитывают сдачу в магазине, ведут учет ежедневных трат и частенько упрекают мужчину в отсутствии подобной скрупулезности.
Однако практика показывает, что стремление следить за расходами — это, конечно, похвально, но без грамотного распределения доходов далеко не уедешь. Поэтому лучше сначала отложить 10 % с зарплаты, а остатки распределить как душе угодно, вместо того чтобы ужимать себя весь месяц и в итоге сорваться и потратить все сэкономленное.
Ошибка № 2. Иллюзия достатка
Каждая женщина знает 1 000 и 1 способ неплохо сэкономить. Однако сокращать расходы до бесконечности невозможно. К тому же дешевые вещи быстро потребуют замены, а значит, новых трат не избежать.
В общем, суровая экономия однозначно необходима лишь в периоды выживания от зарплаты до зарплаты. В качестве долгосрочной тактики этот вариант абсолютно не годится. Человек, вечно загоняющий себя в рамки, или сорвется, или так никогда и не наберется решимости выйти за их пределы. Так что долой финансовый голод: полезнее подумать о том, как больше зарабатывать.
Ошибка № 3. «Все мое — твое»
Общий «семейный» счет в банке, деньги на карманные расходы нужно просить у мужа, да и крупное имущество оформлено на него, ведь так гораздо проще... Если это про вас, то, увы, здесь налицо все признаки финансовой зависимости. В этом случае вам стоит поучиться у своего мужчины и проявить твердость в отстаивании личных накоплений. Семейный бюджет — это прекрасно, однако не стоит ставить крест на своих собственных интересах.
Ошибка № 4. Бесконечное самопожертвование
Британские социологи были поражены результатами своего исследования, обнаружив, что при одинаковом доходе одинокие дамы намного богаче тех, кто состоит в браке! Иначе говоря, у незамужних женщин оставалось больше свободных средств. Обидно, но факт: многие из нас так старательно обустраивают семейное гнездышко, что часто ущемляют самих себя даже в небольших покупках. Мужчины же страдают подобным самообесцениванием в разы реже. Холостяки или женатые — они придерживают средства на личные нужды. Этому точно стоит поучиться.
Ошибка № 5. Сопротивление бесполезно
На работе предложили скинуться на корпоратив по 3 000 рублей, а подружки зовут в крутое место, один вечер в котором обойдется вам в неделю на хлебе и воде. Безропотное согласие с такими предложениями больно ударит по вашим финансам. Выйти из ситуации можно по-разному. Конечно, можно придумать более-менее уважительную причину, извиняющую вас. Однако прямое признание в том, что ваш бюджет не выдержит таких перегрузок, ни в коем случае не роняет вашего достоинства. Не спорим, это дается нелегко, но все же гораздо легче, чем колоссальные расходы в угоду общественности. Тут работает жесткое правило: непосильные траты — прямая дорога к бедности.
Ошибка № 6. Импульсивные покупки
Многие работающие женщины пытаются заглушить неприятные эмоции приятными покупками. Осторожно: вы легко можете пропустить момент, когда шопинг из терапии превращается в зависимость.
Нет ничего дурного в том, чтобы время от времени снимать стресс или поощрять себя вещью, о которой давно мечтали. Но бесцельная скупка всего подряд в тяжелый эмоциональный период — вовсе не рабочий метод. К тому же, занимаясь подобным шопингом, вы запросто попадаетесь на уловки маркетологов, включая бесконечные скидки и распродажи. Некачественный и дешевый товар в конечном счете не только не принесет вам желаемой радости, но и заставит потратить еще больше денег в ближайшем будущем. Будьте мудрее: не совершайте покупок в эмоционально нестабильном состоянии.
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru