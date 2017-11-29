6 ошибок, которых стоит избегать, если вы хотите финансовой независимости

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Интернет пестрит статьями на тему «как помочь своему мужчине финансово расти», оставляя при этом без внимания материальную независимость самой женщины. AdMe.ru призывает вас обратить внимание на собственную персону и проверить, насколько вы способны нести ответственность за свое благосостояние. Мы собрали список самых распространенных ошибок, которые допускают женщины, обрекая себя на бедность.

Ошибка № 1. Широко закрытые глаза

Многие женщины пытаются контролировать свои расходы. Пересчитывают сдачу в магазине, ведут учет ежедневных трат и частенько упрекают мужчину в отсутствии подобной скрупулезности. Однако практика показывает, что стремление следить за расходами — это, конечно, похвально, но без грамотного распределения доходов далеко не уедешь. Поэтому лучше сначала отложить 10 % с зарплаты, а остатки распределить как душе угодно, вместо того чтобы ужимать себя весь месяц и в итоге сорваться и потратить все сэкономленное.

Ошибка № 2. Иллюзия достатка

Каждая женщина знает 1 000 и 1 способ неплохо сэкономить. Однако сокращать расходы до бесконечности невозможно. К тому же дешевые вещи быстро потребуют замены, а значит, новых трат не избежать. В общем, суровая экономия однозначно необходима лишь в периоды выживания от зарплаты до зарплаты. В качестве долгосрочной тактики этот вариант абсолютно не годится. Человек, вечно загоняющий себя в рамки, или сорвется, или так никогда и не наберется решимости выйти за их пределы. Так что долой финансовый голод: полезнее подумать о том, как больше зарабатывать.

Ошибка № 3. «Все мое — твое»

Общий «семейный» счет в банке, деньги на карманные расходы нужно просить у мужа, да и крупное имущество оформлено на него, ведь так гораздо проще... Если это про вас, то, увы, здесь налицо все признаки финансовой зависимости. В этом случае вам стоит поучиться у своего мужчины и проявить твердость в отстаивании личных накоплений. Семейный бюджет — это прекрасно, однако не стоит ставить крест на своих собственных интересах.

Ошибка № 4. Бесконечное самопожертвование

Британские социологи были поражены результатами своего исследования, обнаружив, что при одинаковом доходе одинокие дамы намного богаче тех, кто состоит в браке! Иначе говоря, у незамужних женщин оставалось больше свободных средств. Обидно, но факт: многие из нас так старательно обустраивают семейное гнездышко, что часто ущемляют самих себя даже в небольших покупках. Мужчины же страдают подобным самообесцениванием в разы реже. Холостяки или женатые — они придерживают средства на личные нужды. Этому точно стоит поучиться.

Ошибка № 5. Сопротивление бесполезно

На работе предложили скинуться на корпоратив по 3 000 рублей, а подружки зовут в крутое место, один вечер в котором обойдется вам в неделю на хлебе и воде. Безропотное согласие с такими предложениями больно ударит по вашим финансам. Выйти из ситуации можно по-разному. Конечно, можно придумать более-менее уважительную причину, извиняющую вас. Однако прямое признание в том, что ваш бюджет не выдержит таких перегрузок, ни в коем случае не роняет вашего достоинства. Не спорим, это дается нелегко, но все же гораздо легче, чем колоссальные расходы в угоду общественности. Тут работает жесткое правило: непосильные траты — прямая дорога к бедности.

Ошибка № 6. Импульсивные покупки

Многие работающие женщины пытаются заглушить неприятные эмоции приятными покупками. Осторожно: вы легко можете пропустить момент, когда шопинг из терапии превращается в зависимость. Нет ничего дурного в том, чтобы время от времени снимать стресс или поощрять себя вещью, о которой давно мечтали. Но бесцельная скупка всего подряд в тяжелый эмоциональный период — вовсе не рабочий метод. К тому же, занимаясь подобным шопингом, вы запросто попадаетесь на уловки маркетологов, включая бесконечные скидки и распродажи. Некачественный и дешевый товар в конечном счете не только не принесет вам желаемой радости, но и заставит потратить еще больше денег в ближайшем будущем. Будьте мудрее: не совершайте покупок в эмоционально нестабильном состоянии.