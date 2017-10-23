6 неочевидных признаков того, что вы застряли в зоне комфорта

Все мы знаем, что такое зона комфорта, как в ней хорошо и как тяжело из нее выходить. Часто мы без посторонней помощи можем понять, затянула ли нас эта пучина или у нас активная жизненная позиция. Но иногда мы попросту не замечаем, что давно застряли в тепличных условиях.

AdMe.ru узнал 6 жизненных установок, которые мешают выйти из зоны комфорта. Посмотрите, не думаете ли вы так же?

1. «Меня это не касается»

Если вы ловите себя на мысли, что закрываетесь от неприятностей и проблем внешнего мира и других людей, то, скорее всего, вы в зоне комфорта. Зацикленность на себе — признак пассивной жизненной позиции. Вы можете уходить в себя и много размышлять, но в конечном счете только какие-то действия приведут к результатам.

2. Никакого риска

«Может, это и не работа моей мечты, но зарплата хорошая, да и от дома недалеко». Как часто эта или похожие фразы мелькают в головах многих людей. Они не идут на риск, потому что боятся не получить того, чего хотят, и потерять то, что уже есть. Это еще одна зона комфорта, в которую люди сами себя загоняют.

3. «Я все стерплю»

Часто мысль «никто не идеален» незаметно перетекает в безропотное подчинение тирану. Люди, которые позволяют обращаться с собой подобным образом, надевают маску счастливых отношений, но внутренне находятся в тупике и не могут оттуда выбраться.

4. «Не вижу — не слышу»

Часто люди, которые находятся в зоне комфорта, не желают воспринимать новую информацию. Они настолько привыкли жить по своим стандартам, что не хотят посмотреть по сторонам, перенять чей-то успешный опыт и попробовать что-то изменить в своей жизни. Пора оглянуться: наш мир слишком большой, и ему всегда есть что нам показать.

5. Без лишних мыслей

Когда каждый день похож на предыдущий, а действия автоматизированы — это не рутина. Это выбор зоны комфорта. Такой режим может стать настолько затягивающим и убаюкивающим, что любые изменения в нем — большой стресс. Но мы не роботы и не овощи, поэтому, может, пора проснуться?

6. Шаблонные фразы

Еще один признак, который сигнализирует, что человек остается в зоне комфорта, — это один и тот же сценарий его монолога: «Меня всё устраивает, мне незачем что-то менять», «Всё против меня», «Я не могу, да и не хочу что-то менять». Такие фразы из раза в раз показывают, что человек стоит на месте.

Кто из этих людей в зоне комфорта?

Несложно догадаться, что это молодой человек с телефоном и женщина — люди, которым тяжело расширять привычные условия. Зависимость от социальных сетей и онлайн-общения — явная примета пребывания в зоне комфорта. А вот роль жертвы — это тоже признак нахождения в «удобном» положении, но не такой явный.

Иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru

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