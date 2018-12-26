6 невинных вопросов, из-за которых вас сочтут невоспитанным человеком

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Умение вести светскую беседу — полезный навык и для работы, и для жизни. Но даже вежливые люди иногда без злых намерений задают вопросы, которые вызывают у собеседника отторжение и желание закрыться. И не всегда легко понять, в чем именно проблема.

Мы в AdMe.ru проанализировали вопросы, которые люди чаще всего задают незнакомцам в беседе, и выбрали те, которых обязательно стоит избегать, если вы хотите научиться налаживать контакты и располагать к себе собеседника.

1. Это ваша мама?

Если вы не знаете точно, в каком статусе находятся люди перед вами, не стоит угадывать и перечислять варианты. Скорее всего, собеседника оттолкнут вопросы вроде: это ваш(а) мама / сестра / брат / сын?

вы родственники? Вполне может оказаться, что вы назвали мамой старшую сестру, а родственниками — людей, которые друг другу не нравятся. Быть похожими для них — страшное оскорбление. Гораздо проще и уместнее сделать вывод, кто кому кем приходится, следя за речью и поведением собеседников.

2. Вы давно вместе?

Люди любят поговорить про отношения. И свои, и чужие. Но, если собеседники не спешат делиться информацией сами, не стоит спрашивать, давно ли они встречаются и состоят ли в браке. Люди перед вами могут оказаться просто знакомыми, которые решили прийти на мероприятие вместе. А вопрос про свадьбу может быть неприятным, если в паре есть разногласия по этому поводу.

3. Когда за ребенком?

Каких еще вопросов о детях стоит избегать: у вас есть дети?

вы беременны?

хотели мальчика / девочку? Будьте уверены, многодетная мать слышала вопрос «все ваши?» уже много раз и он ее давно бесит. Вопрос про наличие детей может раздражать чайлдфри и огорчать тех, кто не может завести ребенка. Ну а тема про беременность и вовсе может показаться кому-то издевательством и намеком на лишний вес. Если собеседник пришел с детьми, лучше поинтересоваться их увлечениями, а если без них — найти более нейтральную тему для первой беседы.

4. Это навсегда?

Конечно, о явных изъянах или признаках проблем со здоровьем вряд ли кто-то будет говорить в лицо. Но нередко люди задают вопросы об особенностях внешности: это больно?

это настоящее?

где вы делали...? Подробно рассказывать незнакомым людям о своих татуировках, пирсинге и дредах мало кому интересно. И уж точно не стоит трогать незнакомых людей или предметы на них руками — это нарушение границ. Не менее дурной тон — спрашивать о косметических процедурах. Даже если вы уверены, что человек перед вами не выходит из солярия, не стоит просить у него номер салона. Возможно, ему приятнее делать вид, что у него все от природы — тогда своим вопросом вы испортите ему настроение.

5. Зачем вам?

Увлечения — отличная тема для беседы. Она способна быстро сделать из незнакомых людей почти приятелей. Но даже здесь есть вопросы, которые могут огорчить собеседника. Зачем человеку 5 собак или такое дорогое хобби — не самый приятный вопрос. Подтекстом он может услышать, что вы считаете его увлечения глупостью.

6. Сколько стоит?

Мало кто в лоб спрашивает у собеседника, сколько он зарабатывает. Вместо этого люди нередко пытаются выяснить, сколько платят специалистам в сфере, где работает их визави. Но никому не хочется признаваться, что платят мало, но работа нравится. Или даже не нравится, но пока не получается сменить. В любом случае вопрос про деньги слишком личный и не стоит его задавать. за сколько купили? Покупки — еще одна неудобная тема. Возможно, вы спросили о стоимости вещи, потому что ваш друг недавно купил такую же, и хотите сравнить цены. Но человеку может показаться, что вы оцениваете его финансовые возможности по покупкам, которые он может себе позволить.

Как отвечать на неудобные вопросы

А что делать, если неприятные вопросы задают вам? Вполне корректными будут следующие действия: сменить тему

ответить кратко

отказаться отвечать Чаще всего достаточно проигнорировать вопрос, чтобы тактичный собеседник понял, что он вам неприятен. Смена темы и краткий ответ — тоже хороший сигнал о том, что вопрос вам не нравится. Но, если собеседник настаивает, вы можете просто сказать: «Не хочу об этом говорить, давайте сменим тему». Это гораздо лучше, чем злиться, нервничать, но продолжать развивать тему, которая вам не нравится.

Вопросы задают русло беседы. Научиться формулировать их правильно — значит стать приятным в общении человеком, к которому тянутся люди. А вы попадали в неловкие ситуации из-за неподходящих вопросов?