6 нетрадиционных советов по воспитанию детей, которые полностью меняют правила игры

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Доктор наук, автор бестселлера по воспитанию детей Гордон Ньюфелд утверждает, что плохая обучаемость, ранняя половая жизнь, употребление наркотиков — все это следствие потери эмоциональной привязанности детей к родителям. Для многих такое заявление звучит как совет по воспитанию «маменькиных сынков» и «папиных дочек». Но психолог уверяет, что именно люди, не потерявшие эмоциональную связь со своими родителями, становятся успешными и самостоятельными.

AdMe.ru попытался разобраться в теории Ньюфелда и понять, как вырастить самостоятельного ребенка, не потеряв при этом его любви и привязанности.

Проблема поколений

В книге «Не упускайте своих детей» Ньюфелд говорит о том, что иметь эмоциональную привязанность — это не значит управлять детьми, принимать за них решения и воспитывать будущих безвольных взрослых. Главная проблема нашей современности в том, что мы стремимся слишком рано сделать своих детей самостоятельными, как бы «открепляя» их от себя. Но детям нужен ориентир как в младенчестве, так и в подростковом возрасте.

Ориентация на ровесников

Теряя ориентир в лице родителей и старшего поколения семьи в целом, ребенок начинает искать себе кумира среди знаменитостей, подражать поведению ровесников. Проблема в том, что ровесники — такие же дети, неспособные помочь природному взрослению ребенка. Получаются поколения взрослых, выращенных детьми, не впитавшими опыт и знания старших поколений. А дальше они строят уже свои семьи, рожают детей, и ситуация усугубляется.

Уровни привязанности

Всего существует 6 уровней привязанности: чувства;

подражание;

принадлежность;

любовь;

ощущение важности для другого;

чувство, что тебя знают. Если для младенца важно слышать голос и чувствовать запах, то дети постарше хотят быть важными для своих родителей, ощущать, что семья принимает их такими, какие они есть. Конечно, многое зависит от воспитания, но воспитанию и влиянию лучше подвержен как раз тот ребенок, который привязан к родителю и видит в нем авторитет. Вместе с развитием ребенка — от самого рождения до становления — по-разному раскрывается его потребность к привязанности.

Если в какой-то момент родители теряют связь с детьми, то начинаются проблемы. Ребенок плохо себя ведет, замыкается, устраивает бунты, сбегает из дома. Семья в ответ применяет силовые методы воспитания, угрозы или складывает руки от собственной беспомощности, не понимая, что на каком-то из уровней ребенку просто недостает вашего внимания или уверенности в том, что его любят. К слову, и ранняя половая жизнь случается потому, что подростки стремятся закрепиться среди своих ровесников, получить похвалу и восполнить недостающее внимание, которое они не получили в своей семье.

Как «вернуть» ребенка

Выстроить эмоциональную привязанность с младенцем куда проще, чем «вернуть» в семью подростка. Но это вполне возможно: устраивайте семейные выезды и отпуски, общая семейная трапеза должна стать для вас настоящей традицией. Еще постарайтесь дать ребенку почувствовать, что вы рядом, чтобы помогать ему и направлять, что рады вы его существованию как таковому, а не потому, что он гордость семьи и круглый отличник. А вот заставлять ребенка чувствовать себя виноватым или недостойным в воспитательных целях совершенно неприемлемо: так вы подрываете важность ребенка в принципе.

Эмоциональная привязанность не вредит самостоятельности

Эмоциональная привязанность не равняется несамостоятельности. Наоборот, ребенок, который ориентируется на своих родителей и чувствует их поддержку и любовь, увереннее вступает в жизнь, принимает решения и делает выбор. Потому что он видел хороший пример поколений, узнал об опыте старших, а не ровесников, знающих о жизни не больше него самого. К тому же, осознавая, что его не перестанут любить несмотря ни на что, благодаря этой мощной положительной эмоциональной связи с семьей ребенок будет принимать решения, исходя из своих потребностей и желаний, а не из родительских амбиций.

Теория Гордона Ньюфелда достаточно новаторская и противоречивая, но в ней определенно есть плюсы и хорошие советы для родителей. А что считаете по этому поводу вы? Делитесь в комментариях.