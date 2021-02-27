6 «ненормальных» правил, которые действуют в любых здоровых отношениях

Идеализация зачастую становится на пути крепких и здоровых отношений. Именно она заставляет людей думать, что все конфликты до единого должны разрешаться, что отпустить — значит сдаться и что желание проводить время врозь — это непременно тревожный звонок. Однако реальность вносит свои коррективы, и все эти устоявшиеся стереотипы оказываются не только в корне неверными, но и вредоносными.

Мы в AdMe.ru изучили мнения специалистов и психологов, которые на первый взгляд кажутся спорными, но в конечном счете подтверждаются исследованиями и статистикой. И решили сделать выдержку из 6 правил, которые многие игнорируют или не признают, а зря. Итак, оказывается, что нормально...

...оставлять конфликты неразрешенными

В понятие истинной любви многие люди ошибочно вкладывают некую идеальность, а значит, отсутствие конфликтов или как минимум умение их решать. Однако в реальности разногласия есть у всех, и разница лишь в подходе к ним. Так, небезызвестный профессор психологии Джон Готтман утверждает, что у многих счастливых пар непременно есть проблемы, которые они не разрешают десятилетиями. В то время как менее мудрые партнеры стремятся во что бы то ни стало разобраться в каждой мелочи, лишь усугубляя напряжение в общении, другие, напротив, не хотят менять друг друга, меньше значения придают ерунде и всегда ищут пути к компромиссам.

...не поддаваться романтическим иллюзиям

Еще один удар по романтикам — это исследования, согласно которым люди, ориентированные на безупречную любовь и поиск непременно родственной души, редко способны на продолжительные и крепкие отношения. При этом на их фоне даже браки по расчету имеют большие шансы на успех. Все дело в том, что в таких браках люди не ослеплены иллюзиями. Они готовы к тяжелому труду, знают, что потребуются усилия. Людям же первого типа присуща неспособность к борьбе, изменениям, упорству, ведь с родственной душой все по идее должно быть просто. Мечта о безупречной любви в целом достаточно ленива. Она не подразумевает работы над отношениями и сложностей. Зато любое отступление от идеала сильно бьет романтику по нервам и довольно легко склоняет к бегству.

...игнорировать чужие советы об отношениях

При возникновении споров люди зачастую склонны обращаться за советом. Родственники, друзья, иногда даже коллеги привлекаются к решению личных проблем. Может казаться, что собирать разные точки зрения правильно для объективной оценки ситуации. Но на самом деле взгляд со стороны всегда субъективен и редко полезен. Во-первых, как бы хорошо вас ни знали, другие люди все равно не видят полную картину. Во-вторых, информация проходит как минимум пару этапов искажения: сначала вы исказили ее при пересказе, потом слушатель искажает ее соответственно своему опыту и убеждениям. На выходе получается смесь предрассудков, которая к реальности не имеет никакого отношения. Исходя из этого, лучше всего либо стараться оставлять вопросы отношений в интимном поле двоих людей, либо же обращаться к специалистам.

...отдыхать раздельно

Почему-то желание провести время врозь является одним из самых устоявшихся страхов. Зачастую его связывают с эгоизмом, ассоциируют с рушащимися отношениями и нездоровой усталостью друг от друга. В реальности же умение сохранить личное пространство и порой разлучаться друг с другом не только нормально, но и полезно для чувств. В какой бы мере паре ни было комфортно вместе, жизнь в режиме сиамских близнецов лишает обоих множества свежих впечатлений. Более того, людей, которые долго находятся в браке, расстояние, напротив, способно скрепить получше любого совместного опыта. Во-первых, потому что так они получают шанс соскучиться друг по другу, что обычно довольно проблематично в рамках одной квартиры. Во-вторых, у обоих появляется больше интересных тем для обсуждения и меньше времени на придирки.

...увлекаться другими людьми

Сразу оговоримся: речь идет не об изменах. За решение, как поступить по отношению к объекту своего интереса, вы ответственны полностью. Но зато сами по себе чувства человеком не контролируются, возникают автоматически и не несут в себе никакого вреда, считают психологи. В конце концов, вступая в брак, люди не лишаются способности замечать симпатичных людей и испытывать эмоции. Более того, подобное общение, не переходящее границ, и чужое внимание, как ничто другое, заставляет человека чувствовать себя привлекательным и живым. Важно в данной ситуации лишь одно — проследить, поменялось ли что-то в вашем отношении к постоянному партнеру. Если вы любите его как прежде, наравне со сторонним увлечением, и так же наслаждаетесь общением, то бояться нечего.

...допускать теоретическое расставание

Этот пункт несколько созвучен со вторым. Но если в том акцент делался на способности работать и преодолевать, то здесь речь, очевидно, о готовности отпустить. Увы, отношениям иногда не суждено продлиться до старости. Люди не всегда развиваются одинаково, и порой единственный правильный выход — отпустить, чтобы сохранить друг о друге только теплые воспоминания и не превратить отношения в парад разочарований, боли и потери времени. Трезвый взгляд на вещи, отсутствие слепой идеализации и жертвенности, способность вовремя отступить — вот что позволяет цельным личностям устанавливать четкие границы дозволенного и не выставлять свои потребности на второй план. И именно благодаря этим качествам, вкупе с внутренней независимостью, им удается построить крепкие отношения, основанные на взаимоуважении.