6 профессиональных навыков, которые востребованы в любой карьере

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Тим Деннинг (Tim Denning) — коуч, бизнес-консультант и блогер. Он направляет людей, решивших стать на путь саморазвития, и помогает предпринимателям и даже целым корпорациям заключать успешные сделки. Кроме того, он написал множество статей для тех, кто хочет стать лучшей версией себя, и каждая из них — конкретное руководство к действию.

Мы в AdMe.ru тоже интересуемся темой саморазвития, и в материале Тима Деннинга о навыках, которыми должен обладать хороший специалист, нашли для себя много интересного. Делимся с вами основными моментами, которые привлекли наше внимание.

1. Действовать в интересах компании, а не из своих эгоистичных побуждений

Многие люди стараются хорошо выполнять свою работу, но делают они это не ради той миссии, которую ставит перед собой нанявшая их компания. Целью многих из нас становятся личные интересы. Людям хочется, например, чтобы их достижения отметили коллеги или высшее руководство. Но это не самая правильная мотивация. Важно действовать ради компании, учитывая ее миссию. Если человек делает что-то сугубо для себя, окружающие обязательно это поймут, и скрыть такую мотивацию не удастся. На это могут и не указать напрямую, однако это скажется на отношении к сотруднику в компании не лучшим образом.

2. Вести аккаунты в соцсетях

Стать известным специалистом в своей области вам поможет не только профессионализм. Важно вести аккаунты в социальных сетях. С их помощью вы сможете добиться таких успехов, о которых ранее и не мечтали, но здесь важно действовать правильно. Перестаньте постить сообщения о том, как вы хороши, и фото с подписями вроде «Посмотрите, кого я сегодня встретил».

Каждый день просматривайте социальные сети и пишите новые посты. Для профессионального развития наиболее эффективна LinkedIn.

Выкладывайте только уникальный контент.

Станьте экспертом в своей области и только потом говорите об этом.

Не переживайте о том, что подумают окружающие.

Будьте креативны и интересны.

3. Не предполагать, а правильно собирать данные и анализировать их

Почему бизнесмены или руководители компаний принимают те или иные решения? Они ориентируются на проведенные опросы, существующие на рынке тенденции или мнения авторитетных специалистов. Но где гарантия, что люди, принявшие участие в опросе, не выбрали самый простой ответ из всех возможных? Можно ли быть уверенным, что тенденции на рынке не изменятся уже в ближайшее время, а авторитетный специалист точно не ошибается? Тим Деннинг рекомендует всегда проверять данные, от которых зависят важные решения, и правильно их анализировать. Специалист, который это умеет, сможет решить даже те проблемы, с которыми до него никому справиться не удавалось.

4. Выступать перед аудиторией и выделять главное

Умение общаться очень важно, а умение выступать перед аудиторией и доносить свои идеи — это настоящий ключ к успеху. При этом лучше использовать простые слова. Помните: перед вами необязательно находятся эксперты, а понять сказанное должен каждый слушатель. Тим Деннинг рекомендует не рассеивать внимание аудитории на бесконечное количество фактов и аргументов. Выберите самые главные, лучше 2 или 3, и посвятите им свое выступление.

5. Выстраивать сеть

Если у вас будет развитая сеть контактов, то всякий раз, столкнувшись с проблемой, вы будете знать, к кому обратиться за помощью или советом. Ведь наверняка хотя бы кто-то из ваших знакомых встречался с чем-либо подобным раньше. Выстраивая сеть, придерживайтесь следующих правил: Всегда старайтесь отдавать больше, чем берете.

Держите свое слово и выполняйте обещания.

Без стеснения налаживайте контакты с людьми.

Оставайтесь экспертом в своей области и оказывайте людям профессиональную поддержку.

6. Рассказывать истории

Что бы вам хотелось услышать — историю или сухое перечисление фактов? Абсолютное большинство из нас предпочитает первый вариант. Истории из жизни помогут вам стать ближе к своей аудитории. Вот какими они должны быть: краткими;

трогательными;

эмоциональными;

наполненными смыслом. У многих историй нет смысла, они слишком длинные, неинтересные, у них нет определенной цели. Они просто не нужны. Умение рассказывать хорошие истории поможет вам стать влиятельным специалистом, которого слушают и мнение которого учитывается в профессиональном сообществе.