6 секретов, которые мужчины предпочитают скрывать

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Что мы знаем о мужчинах? Они виртуозно управляются с любой самой сложной техникой. Они любят футбол и рыбалку. Большинству мужчин невероятно идет борода. Пожалуй, это вся информация, доступная на сегодняшний день рядовой девушке. AdMe.ru готов поделиться с вами тайным знанием о мужчинах, добытым с невероятным трудом у них самих.

Им необходимы минутки безделья

Это неожиданно, но... Им не всегда хочется стоять у руля, принимать ответственные решения и отвечать за них. Иногда мужчинам просто хочется получить время для себя любимого и спокойно насладиться драгоценными минутами безделья.

Мужчины не замечают мелочей

Мужчины думают глобально. Смиритесь и не пытайтесь заставить их обращать внимание на мелочи. Возможно, даже стоит взять с них пример. Ведь очень часто женщины концентрируются на пустяках, которые не дают им получить удовольствие от ситуации в целом.

Ерундовые мысли — отличная разгрузка для мозга

Вы можете себе представить, что мужчины не каждую минуту думают о том, как свести концы с концами, выплатить уже наконец этот кредит за машину и спасти мир от глобального потепления? Оказывается, частенько они думают о всякой ерунде.

У них тоже есть страхи

​​​​​​Мужчины — невольные жертвы навязанного обществом имиджа героя, который, уходя, не оборачивается на взрыв. Это очень сложно, ведь они точно так же боятся неизвестности, сомневаются в правильности своих решений и переживают по тем же поводам, что и женщины.

Они оценивают каждую проходящую девушку

Мужчина всегда будет смотреть оценивающим взглядом вслед прекрасным девушкам. Человечество обязано своим существованием именно мужской способности оценивать женщину по внешнему виду, выбирая самую лучшую, которая станет матерью его детей. Это природа, от которой не уйти.

Они ценят поддержку

Мужчины нуждаются в моральной поддержке точно так же, как и женщины. Это необходимо любому человеку в наше время. Бешеный ритм современной жизни и эмоциональное напряжение не делают различий между полами.