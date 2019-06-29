6 моделей поведения, которые превращают адекватных людей в яжродителей

34 2

35

9.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все родители любят своих детей, и это вполне естественно. Но есть отдельные взрослые, которые считают, что родительство дает им негласные права и льготы и делает лучше и мудрее окружающих. Это они с радостью делятся бесценным опытом, когда никто не просит, отнимают у коллег время длинными рассказами о ребенке посреди рабочего дня и требуют пропустить их без очереди в супермаркете. Именно благодаря им появился насмешливый термин «яжмать», объединяющий в себе все худшие модели поведения родителей.

Мы в AdMe.ru считаем, что фанатизм плох в любом деле, даже таком похвальном, как привязанность к семье. Мы собрали самые абсурдные проявления родительской любви и нашли исследования, которые доказывают, что такое поведение не только раздражает окружающих, но в итоге вредит и себе, и собственным детям.

1. Нарушать нормы приличия, прикрываясь ребенком

Для некоторых взрослых ребенок — своего рода разрешение на любое удобное им поведение, даже если оно выходит за рамки общественных норм. Выражаться это может в любых мелочах: пройти без очереди в супермаркете, даже не попросив пропустить, раздеть ребенка посреди парка, чтобы он справил нужду, или провести уже довольно взрослого сына в женскую раздевалку. И, как правило, на любое даже вежливое замечание такие родители готовы разразиться тирадой о том, что их права ущемляют.

2. Считать, что ребенок всегда прав

Сто лет назад дети беспрекословно подчинялись взрослым и практически не имели в семье права голоса. Некоторые современные родители, наоборот, уверены, что ребенок — главный член семьи и любой упрек или критика нанесет ему непоправимую травму. Они могут найти оправдание любым проступкам своего чада. Бьет других детей? Наверняка они начали первыми. Украл деньги у сестры? Наверное, просто хотел пошутить. Съел неоплаченные конфеты в магазине? Ну он же ребенок, просто не дотерпел. Нередко нести ответственность за поступки ребенка такие взрослые вовсе не хотят и прикрываются тем, что он маленький и несмышленый. Чем, естественно, бесят всех окружающих.

3. Считать себя лучше бездетных людей

Далеко не для всех ребенок — это новый член семьи, любимый сын или дочь. Иногда это еще и способ повысить свой социальный статус. Некоторые взрослые считают, что продолжением рода исполняют свой гражданский долг, ребенок делает их более важными и значимыми. К сожалению, сильнее всего это проявляется у людей, у которых других достижений и интересов в жизни нет. Ведь можно, просто став родителем, с легкостью поставить подругу с успешной карьерой на место, намекнув ей, что она в свои 30 все еще без детей. Или обозвать приятеля инфантильным за то, что он ездит отдыхать по 5 раз в год вместо того, чтобы остепениться. Но единственный результат такого подхода — отсутствие у окружающих желания продолжать общаться.

4. Презрительно относиться к работе

Некоторые женщины после рождения детей решают полностью посвятить себя их воспитанию — и это вполне нормально. Особенно когда малышей несколько. Однако они понимают, что их выбор — не единственно верный. Есть те, кто стремится выйти на работу как можно быстрее, даже женщины, которые в принципе готовы отказаться от детей ради карьеры. Совсем по-другому дела обстоят у тех, кто решил, что дети — их профессия и призвание. Такие матери требуют уважения и социального признания за сам факт наличия у них ребенка, всерьез считают, что все люди ненавидят свою работу, но вынуждены вкалывать ради денег, и с презрением смотрят на работающих матерей.

5. Гордиться, что ребенок всегда на первом месте

Для некоторых родителей девиз «все лучшее — детям» — главная заповедь воспитания. Мать в такой семье может с гордостью рассказывать, что отказалась от успешной карьеры, чтобы посвятить все время малышам, а отец — о том, что уже несколько лет не брал отпуск, потому что детям всегда что-то нужно: новые игрушки, гаджеты и поездки на отдых. Насколько такой подход идет на пользу самим детям, сказать сложно. Ребенок, который привык считать себя центром мира, вряд ли захочет со временем заботиться о себе сам, ведь эту функцию отлично выполняют и родители. Нередко это приводит к тому, что пожилые родственники содержат уже взрослых сыновей и дочерей, потому что у них все как-то не складывается, не получается и все время надо помочь.

6. Требовать особых условий

Разумеется, речь не о том, чтобы уступить в общественном транспорте место беременной женщине, а о более глобальных вещах. Например, регулярно отпрашиваться пораньше с работы и брать отгулы, прикрываясь тем, что дома ребенок, даже если он уже учится в средней школе. Требовать пройти без очереди в магазине, уступить дорогу или скамейку в парке, потому что малышу нужно посидеть в тени: все эти вещи создают впечатление, что некоторые родители размахивают ребенком как флагом, выбивая для себя более удобные условия для жизни. И окружающих, конечно, это не может не бесить. Особенно если у них самих есть дети, но они не считают, что им на этом основании что-то должны.

Бонус: почему опасно делать ребенка центром жизни

Если обратиться к современным исследованиям, станет понятно, что зацикленность на ребенке вредит и ему, и родителям: многие молодые матери признаются, что находятся в депрессии и чувствуют недовольство из-за отсутствия свободного времени и социальной активности;

молодые родители нередко завидуют бездетным знакомым, которые чаще путешествуют и больше денег тратят на себя, и чувствуют, что жизнь проходит мимо;

те, кто посвятил всю жизнь только лишь родительству, нередко чувствуют опустошенность и потерю смысла жизни, когда дети вырастают и уезжают;

дети, которых слишком опекают в детстве, чаще вырастают тревожными, склонными к депрессии и сложнее адаптируются во взрослой жизни, потому что не привыкли опираться на себя. С другой стороны, дети, которые привыкли к самостоятельности, вырастают более счастливыми и уверенными в себе. А родители, которые выделяют время друг на друга, на любимые занятия и хобби, реже разводятся и в целом чувствуют себя более комфортно в семье.

Жизнь многогранна, и дети — одна из важнейших, но все же не единственная ее часть. А вам встречались люди, страдающие синдромом яжродителя?