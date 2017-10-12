6 мифов о любви, в которые до сих пор почти все верят

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Хотя мы все живем в XXI веке, многие все так же верят мифам, которые были распространены столетия назад, несмотря на то что наука не находит им подтверждения. В этом любовь ничем не отличается от других сфер. Мы в AdMe.ru собрали самые распространенные стереотипы о любви и отношениях, которые могут помешать вашему счастью.

1. Противоположности притягиваются

Сколько раз вы слышали эту фразу? Несмотря на ее популярность, доказано, что такие заявления неверны. Обычно люди, которые в будущем долгое время состоят в отношениях, в самом начале пути имеют больше общего, чем различий. Еще во время знакомства они обращают внимание на те черты в человеке, которые есть в них самих. Они служат сигналом, что в будущем у пары может получиться гармоничный союз. К тому же установлено, что схожие по характеру, темпераменту и ценностям пары являются лучшими родителями, чем пары, состоящие из противоположностей.

2. Рядом со мной он / она изменится

Если вы до сих пор верите, что можете изменить своего партнера, то забудьте об этом. Конечно, отношения накладывают отпечаток на привычки человека. Но есть фундаментальные области, которые вы не в силах изменить, как бы ни старались. Это личность, отношения и ценности, а также выбор социально значимого поведения. Если вы изначально мечтаете о партнере, который будет вас понимать и поддерживать, то стоит искать человека, разделяющего ваши взгляды.

3. Перед свадьбой нужно пожить вместе, чтобы лучше узнать друг друга

Такой шаг кажется интуитивным. Чтобы принять важное решение, нужно хорошо знать человека. Но жизнь под одной крышей не лучший способ. Люди съезжаются, и им кажется, что вдвоем жить неплохо, но уверенность не может наступить за считаные дни. А в это время родители начинают давить постоянными расспросами про свадьбу. Ведь парень и девушка уже съехались, что тянуть? Это приведет к тому, что молодые люди торопливо распишутся, а не примут осознанное и обдуманное решение о женитьбе. В будущем они либо разведутся, либо будут чувствовать неудовлетворенность из-за поспешного решения. Так что жить под одной крышей лучше начинать после того, как вы оба решили, что готовы подать заявление в ЗАГС.

4. Вторая половинка

Многие мечтают встретить идеально подходящего человека сразу, в самом начале поисков. Но все дело в том, что вторую половинку или родственную душу не встречают, а обретают в счастливом и гармоничном браке. К тому же среди миллиардов людей, живущих на планете, наверняка есть не один человек, который может стать вашей «половинкой». Безусловно, важно, чтобы основные ценности людей совпадали, но только любовь и уважение друг к другу на протяжении многих лет, несмотря на встречающиеся препятствия, могут стать тем толчком, который приведет к ощущению, что рядом с вами вторая половинка.

5. У любви есть срок годности

Люди, которые так говорят, ошибаются. С помощью исследования было установлено, что в только сформировавшихся парах чувства настолько же сильны, как и в парах, которые состояли в браке от 10 до 29 лет. В обоих случаях мозг добровольцев, участвовавших в эксперименте, реагировал на фото возлюбленного одинаково сильно. Но вечная любовь возможна только в том случае, если партнеры заботятся друг о друге, уважают, прислушиваются к мнению спутника жизни и решают проблемы сообща.

6. Можно влюбиться с первого взгляда

Этот миф широко распространен, но не точен. Исследования доказали, что при первом знакомстве женщины оценивают мужчину. Им достаточно 6 взглядов, чтобы определить, их ли это человек. Поэтому буквально любви с первого взгляда не существует, но 6 взглядов — это ведь тоже не так много. Специалисты подсчитали, что женщина за 45 секунд может принять решение на подсознательном уровне о том, нравится ли ей мужчина.