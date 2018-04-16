6 хитрых фраз работодателей, которые на самом деле маскируют обман

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Часто бывает такое: вы устраивались на одну должность, а по факту делаете куда больше. На собеседовании вам обещали бонусы, но почему-то никто не говорил, что будут штрафовать по любому поводу. Как же не ошибиться с выбором компании и не повестись на обман прямо на собеседовании? Очень просто, если знать, на какие фразы рекрутера стоит обращать внимание.

AdMe.ru собрал 6 распространенных уловок, которые используют работодатели при приеме на работу, и узнал, что же на самом деле они означают.

1.

Если на собеседовании работодатель обещает вам золотые горы, то это повод призадуматься. Постарайтесь адекватно оценить вашу должность, ее обязанности и то, что вам обещают. Сравните зарплатную сетку в разных компаниях, чтобы понять, насколько правдива информация, и ни в коем случае не ведитесь на обещания в стиле «Вам понадобится всего 2 месяца, чтобы купить машину» — ни один адекватный работодатель не будет обещать вам подобного, так как не знает ваши расходы.

2.

Данный вид обмана является самым распространенным для международных организаций. Среди большинства преимуществ, таких как командировки за границу и более высокая зарплата, работа в национальные праздники и выходные является основным минусом. Вот только большинство этих международных компаний умалчивают, что работа в выходные также оплачивается, а по правилам еще и по двойному тарифу, либо же, например, те дни, в которые вы работаете, потом прибавляются к вашему отпуску. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы на этот счет, иначе ваши деньги положит себе в карман кто-то другой.

3.

Большие успешные компании нередко пользуются своими заслугами и предлагают потенциальному сотруднику пройти неоплачиваемую стажировку. Они искренне обещают, что если вы проявите себя во всей красе на стажировке, то рабочее место вам гарантировано. Человек соглашается и, естественно, пытается сделать все как можно лучше, ведь он так хочет получить желаемую должность. Но по истечении стажировки работодатель с грустным выражением лица сообщает, что вы, к сожалению, недостаточно старались, но, мол, не расстраивайтесь, вы же получили бесценный опыт. Соискатель начинает винить себя во всем, что он не приложил достаточно усилий, а работодатель, в свою очередь, наслаждается идеально выполненной работой, которая не стоила ему и гроша.

4.

Некоторые компании преувеличивают свою значимость еще до момента вашей с ними личной встречи. Секретарь или менеджер по персоналу, приглашая вас на собеседование, демонстративно произносит фразу: «Вы же точно слышали, что мы входим в топ-3 компаний страны». Этот психологический прием направлен на то, чтобы посеять сомнение в душе соискателя. Отправляясь на собеседование, вы уже будете больше нервничать, переживать, как же попасть в эту «крутую компанию», из-за чего можете пойти на поводу у работодателя: согласиться на ставку меньше, чем планировали, либо же будете смотреть на вакансию сквозь розовые очки. Запомните: компании, которые и вправду являются лидерами на рынке труда, никогда не будут этим хвастаться и говорить на каждом шагу, так как обычно об их достоинствах и так хорошо известно.

5.

Компания, которая платит хорошую зарплату, никогда не будет акцентировать на ней внимание при приеме на работу, так как она в первую очередь нанимает специалиста. Если же на собеседовании работодатель задает такие вопросы как: «Это ваша ежемесячная ставка?», «Вы хотите получать такую сумму постоянно?» и т. п., то, по всей видимости, ваши запросы для фирмы весьма высоки. Скорее всего, вам предложат маленькую ставку и призрачные обещания о бонусах, премии и процентах от продаж, которых вы на самом деле никогда не увидите.

6.

Подобными фразами работодатель сразу снимает с себя ответственность за то, что не может платить вам стабильную и высокую зарплату. Конечно же, если ваша работа не связана напрямую, например, с продажами, где специфика работы заключается в бонусной ставке. В остальных же случаях это обычный «разводняк». Вполне вероятно, что у фирмы просто нет такого количества клиентов и потока заказов. Поэтому даже если вы из кожи вон будете лезть, чтобы увеличить собственную зарплату, на практике это попросту окажется невозможным.

А вас обманывали при приеме на работу?