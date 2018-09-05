6 фраз родителей, которые превращают детей в одиночек

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Все родители желают своим детям только добра, но не всегда могут правильно донести до подрастающего поколения свои мысли. А некоторые фразы настолько часто повторяются родителями, что дети усваивают их как непреложные истины.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, чего не стоит говорить своим детям, чтобы не создавать им в будущем проблем в отношениях.

«Ты у нас самый лучший / самая лучшая»

За такими фразами обычно скрывается культ поклонения ребенку. Безусловно, для родителей их чадо самое лучшее, принцесса / принц и просто свет в окошке, но если ребенку постоянно внушается, что он лучше всех и все в мире делается для него, то столкновение с реальностью у повзрослевшего малыша будет очень болезненным. А так как отношения предполагают гибкость и компромиссы, ужиться с другим человеком принцу или принцессе будет крайне сложно.

«Мама / папа лучше знает»

Обычно за этой фразой кроется желание уберечь ребенка от разочарований и защитить от неправильного, с точки зрения родителя, выбора. Причем услышать ее можно как относительно предпочтений ребенка, высказываемых им при выборе хобби или будущей профессии, так и при обсуждении второй половины чада. В дальнейшем дети, близко к сердцу принявшие эту «истину», теряют способность к самостоятельности во взрослой жизни и с трудом могут найти себе партнера и строить отношения с ним.

«Давай я сделаю»

Эта фраза — близкий родственник предыдущей. Родитель, вооруженный жизненным опытом и благими намерениями, лишает ребенка возможности сделать что-либо самостоятельно: приготовить бутерброд, сделать домашнее задание или решить конфликт с одноклассником. Такое воспитание поощряет высокомерие, дерзость и низкую самооценку и губит на корню умение ребенка самостоятельно выходить из кризисных ситуаций и справляться с проблемами, которые неизбежно возникают в отношениях.

«Никому нельзя верить»

Доверие — очень тонкая материя, и в силу юношеской наивности оно часто тратится не на тех людей. Конечно, объяснять ребенку технику безопасности при общении с чужаками или незнакомцами необходимо, и доверие к людям входит в этот список, но при этом не стоит забывать, что здоровые отношения без него невозможны. Ребенок должен научиться не только защищаться, но и доверять семье и близким людям, сопереживать и сочувствовать им.

«Всем мужчинам / женщинам нужно только одно»

Обезличивая и порицая сразу весь противоположный пол, родитель (обычно сам наученный горьким опытом) пытается защитить свое чадо от любовных разочарований. Но невозможно защитить от всех ошибок — напротив, такая политика с большей вероятностью породит дополнительный страх связи с мужчинами или женщинами и значительно осложнит личную жизнь уже взрослого человека.

«Если бы не ты, я бы мог / могла...»

Иногда родители начинают сожалеть о том, чего им не удалось достичь из-за несвоевременного появления ребенка на свет или просто по причине недостаточной мотивации. Обвинять ребенка в своих неудачах — эмоциональное насилие над маленьким человеком. Ребенок будет расти с огромным комплексом вины и низкой самооценкой, что никак не способствует здоровым отношениям в будущем — а возможно, вина будет проецироваться и на партнеров.

Сколько бы ни было секретов воспитания, главный из них заключается в том, что счастливые дети получаются у счастливых родителей. А что, на ваш взгляд, является самым важным, что нужно объяснить своим детям?