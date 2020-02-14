6 человек, которые по праву могут называться «сын / дочь маминой подруги»

28 2 22 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Верно говорят: нужно сравнивать себя не с другими, а с самим собой в прошлом, тогда собственные достижения будут очевидны. Но знать о том, чего добились другие, тоже бывает полезно. Ведь чужие успехи показывают, что пределы возможностей мы устанавливаем себе сами. Посмотрите только на Джонни Кима — воина, математика, врача и астронавта. Да, он существует на самом деле.

На нас в AdMe.ru произвели большое впечатление люди, для которых фразы «У тебя не получится» никогда не существовало. И мы хотим, чтобы их истории сподвигли вас осуществить свои мечты.

1. Джонни Ким

35-летний Джонни Ким — просто олицетворение мема «сын маминой подруги»: его биография настолько впечатляюща, что заставляет сомневаться в реальном существовании такого человека. В соцсетях Ким прославился после того, как посольство США в Сеуле поздравило его с тем, что он стал первым в истории астронавтом NASA корейско-американского происхождения. В опубликованном твите были перечислены и предыдущие достижения Кима: он служил в элитном отряде «Морские котики», участвовал в 100 боевых операциях и получил Серебряную звезду за отвагу, проявленную в военных действиях в Ираке; затем окончил университет Сан-Диего по специальности «математика», получил докторскую степень в Медицинской школе Гарварда и успел поработать врачом неотложной помощи в одной из клиник в Массачусетсе.



И наконец, он вошел в число 13 астронавтов, прошедших обучение по программе «Артемида» и готовых полететь на МКС, а впоследствии на Луну и Марс. Не забывал Джонни и о личной жизни: у него есть жена и дети.



Ким настолько успешен, что комментаторы в сети шутят: Представьте, что он ваш брат. Мама: «Почему ты не можешь быть как твой брат, „морской котик“, математик, врач и астронавт?» © Satrio Raharjo

Парень, оставь немного успеха остальным! © Lauren Chen

А вот мое достижение: сегодня я выпил 8 стаканов воды. © DBTayor

2. Анджелина Флор Пуа

24-летняя бельгийка Анджелина Флор Пуа — дочь филиппинских имигрантов. Девочка с 12 лет участвовала в конкурсах красоты. В 2017 году она стала мисс Антверпен, в 2018-м завоевала титул «Мисс Бельгия», а затем представляла свою страну на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Но настоящая страсть Анджелины — самолеты. Она была увлечена авиацией с детства, в 2014 году поступила в летную академию и спустя 4 года получила лицензию коммерческого пилота.

3. Джек Хеслвуд

Джек обладает невероятно высоким IQ — 181. К 27 годам британец из Стортфорда успел не только окончить университет по специальности «ракетостроение», поработать на аэрокосмическую компанию и основать собственный бизнес в области передовых технологий, но и прославиться, получив звание «Мистер мира» в борьбе с 71 соперником. Конкурс проходит раз в 2 года, а его участников оценивают не только по внешней привлекательности, но и по другим параметрам: например, они соревнуются в воднолыжном спорте и марафонском забеге.

4. Ник Д’Алойсио

Нику Д’Алойсио, программисту-самоучке из Великобритании, было всего 15, когда на летних каникулах он создал приложение Summly. Это агрегатор новостей, делающий краткий пересказ статей из интернета и распределяющий их по небольшим блокам, удобным для чтения на смартфоне. Д’Алойсио разослал информацию о приложении в сотни изданий и сумел привлечь к нему внимание, так что в его проект вложили деньги Эштон Кутчер, Стивен Фрай, Йоко Оно и гонконгский миллиардер Ли Кашин. Через 2 года компания Yahoo! купила его изобретение за $ 30 млн, а самого Ника взяла в сотрудники. Сейчас Д’Алойсио 24 года, и он работает над собственным проектом, который уже привлек $ 30 млн инвестиций.

5. Фионн Феррейра

В последние годы проблема загрязнения мира пластиком стала глобальной: его микрочастицы есть не только в океане и в почве, но и в продуктах, и в питьевой воде. 18-летний ирландец Фионн Феррейра придумал способ избавить от него водоемы. Он создал нетоксичную жидкость, которая прочно удерживает микропластик в воде, а затем притягивается к магнитам и легко удаляется оттуда. Со своим проектом Феррейра занял 1-е место в конкурсе Google для юных ученых от 13 до 18 лет и получил € 45 тыс. на его развитие. Это не первое изобретение Фионна: он регулярно участвует в научных конкурсах и уже получил 12 наград за свои разработки.

6. Кртин Нитиянандам

Кртин Нитиянандам, 19-летний британец индийского происхождения, заинтересовался медициной после того, как перенес операцию на ухе, которая избавила его от нарушения слуха. Свою первую научную награду в размере $ 25 тыс. он получил в 15 лет: Кртин изобрел тест, позволяющий диагностировать болезнь Альцгеймера за годы до того, как появятся первые симптомы. Он также был удостоен еще двух грантов: за создание биопластика, способного очищать сточные воды от токсинов, и за разработку нового метода лечения рака молочной железы. Сейчас Кртин учится в Стэнфордском университете и занимается научными исследованиями.

Как вы думаете, какими качествами характера нужно обладать, чтобы стать успешным?