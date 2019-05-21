50 книг, которые устроят мозгу полную перезагрузку

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Кажется, что нас уже ничем не удивить. Все мы знаем, все проходили и вообще: не жизнь, а скука. Когда на подходе хандра, это верный признак того, что нашему мозгу необходима встряска. И куда же мы без хорошей книги? Которая унесет в свой мир и заставит наши чувства и мысли заработать на полную катушку.