50 книг, которые устроят мозгу полную перезагрузку
Кажется, что нас уже ничем не удивить. Все мы знаем, все проходили и вообще: не жизнь, а скука. Когда на подходе хандра, это верный признак того, что нашему мозгу необходима встряска. И куда же мы без хорошей книги? Которая унесет в свой мир и заставит наши чувства и мысли заработать на полную катушку.
Мы в AdMe.ru уже прочитали некоторые книги из предложенных в списке, и знаете что? Действует!
- Дэн Харрис. Где моя мышь? Занимательная психология для любителей котиков!
- Эми Ньюмарк. Куриный бульон для души. 101 вдохновляющая история о сильных людях и удивительных судьбах
- Крис Хэдфилд. Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4 000 часов на орбите
- Маркус Зусак. Книжный вор
- Чжу Мо, Джеки Чан. Джеки Чан. Я счастливый
- Айн Рэнд. Атлант расправил плечи
- Кэтрин Бэннер. Дом на краю ночи
- Эрих Мария Ремарк. Ночь в Лиссабоне
- Уильям Сомерсет Моэм. Театр
- Наринэ Юрьевна Абгарян. С неба упали три яблока
- Кэтрин Стокетт. Прислуга
- Джеймс Боуэн. Мир глазами кота Боба. Новые приключения человека и его рыжего друга
- Ирвинг Стоун. Жажда жизни
- Ана Мелия. Стучитесь, открыто. Как я боролась с раком, потеряла надежду и нашла себя
- Фредрик Бакман. Вторая жизнь Уве
- Гейл Ханимен. Элеанор Олифант в полном порядке
- Джон Грин. Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии
- Элизабет Гаскелл. Север и Юг
- Айн Рэнд. Источник
- Мариам Петросян. Дом, в котором...
- Джек Лондон. Маленькая хозяйка большого дома
- Ян-Филипп Зендкер. Искусство слышать стук сердца
- Дуглас Адамс. Автостопом по Галактике. Ресторан «У конца Вселенной»
- Джон Фаулз. Коллекционер
- Лиля Юрьевна Брик. Лиля Брик. Пристрастные рассказы
- Джон Уиндем. Куколки
- Гиллиан Флинн. Исчезнувшая
- Кристофер Прист. Опрокинутый мир
- Колин Маккалоу. Первый человек в Риме
- Макс Фрай. Большая телега
- Чепмен Гэри. Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику
- Ирина Хакамада. Дао жизни. Мастер-класс от убежденного индивидуалиста
- Ричард Брэнсон. Теряя невинность. Как я построил бизнес, делая все по-своему и получая удовольствие от жизни
- Джордж Самюэль Клейсон. Самый богатый человек в Вавилоне
- Робин Норвуд. Женщины, которые любят слишком сильно
- Андрей Курпатов. Троица. Будь больше самого себя
- Камин Мохаммади. Bella Figura, или Итальянская философия счастья. Как я переехала в Италию, ощутила вкус жизни и влюбилась
- Кен Моги. Икигай. Смысл жизни по-японски
- Донна Наказава. Осколки детских травм. Почему мы болеем и как это остановить
- Андрей Король. Парадокс
- Миска Рантанен. Калсарикянни. Финский способ снятия стресса
- Анатолий Некрасов. Материнская любовь
- Эндрю Мэтьюз. Живи легко!
- Опра Уинфри. Воскресная мудрость. Озарения, меняющие жизнь
- Пол Браун, Карл Сьюэлл. Клиенты на всю жизнь
- Ник Вуйчич. Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни
- Дэйл Бредесен. Нестареющий мозг
- Фредерик Перлз. Внутри и вне помойного ведра
- Джулиан Барнс. Шум времени
- Виктор Франкл. Сказать жизни "да!". Психолог в концлагере
Может, и у вас есть свой список книг-фаворитов? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью The Hitchhiker's Guide to the Galaxy / Everyman Pictures