5 жестких гендерных стереотипов, которые мешают нам жить

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Место женщины больше не на кухне, а мужчины все чаще участвуют в партнерских родах, однако вопрос о том, кто должен платить за ужин в ресторане, до сих пор остается без ответа. Оба пола не отличаются друг от друга ни по интеллектуальным способностям, ни по эмоциональному восприятию, и это подтверждают 2 тыс. научных исследований. Но любой из нас легко опишет, какими должны быть «настоящая женщина» и «настоящий мужчина», и эти картинки будут совершенно разными. А все потому, что нами руководят гендерные стереотипы (представления о том, как должны вести себя мужчины и женщины). И если эти социальные установки начинают мешать, то стоит задуматься, не пора ли все изменить.

AdMe.ru рассказывает о гендерных стереотипах, которые не только вызывают жаркие споры в интернете, но и ограничивают нас в жизненном выборе.

Стереотип № 1: Девочки должны быть красивыми и добрыми, а мальчики смелыми и сильными

Дети не имеют представления о том, как полагается себя вести в соответствии со своим полом, но взрослые быстро дают им это понять. Мальчиков стыдят за слезы, девочек — за порванное платьице. Психолог Кристия Спирс Браун в книге «Как вырастить детей свободными от гендерных стереотипов» рассказывает, что в разговоре с мальчиками взрослые чаще упоминают цифры и природные явления, а в разговорах с девочками — их внешний вид. Угадайте, кто в итоге больше переживает о форме носа и лишнем весе? Кристия Спирс Браун пишет, что у любого ребенка, независимо от его пола, должны быть игрушки 3 типов: для интеллекта, для тела и для эмоций. Головоломки и конструкторы развивают сообразительность, велосипеды и мячики нужны для физической активности, а игра с куклами и мягкими игрушками учит доброте и умению заботиться. Не запрещайте мальчику играть с детской посудкой или коляской, а девочке — с игрушечным самосвалом. Не употребляйте фразы «не дерись, ты же девочка», «дай сдачи, ты же мальчик» и не используйте слово «девчонка» в качестве оскорбления. Учите сына готовке и уборке, а дочь — умению обращаться с отверткой и молотком. И тогда, возможно, мальчики в будущем не будут стыдиться своего желания уйти в декретный отпуск, а девочки станут свободнее в выборе профессии, независимо от того, будет ли это работа учителя, пилота или моториста-рулевого.

Стереотип № 2: Мужчина должен платить за женщину в кафе

Недавно американка Эшли Брэдли пожаловалась в Twitter, что сходила на свидание, где парень, после того как она сказала ему, что у них ничего не выйдет, попросил ее оплатить половину счета за ужин. Это вызвало бурную дискуссию в сети: должен ли мужчина платить за женщину в период романтических встреч? И если да, то за что именно он платит? Психолог Марина Комиссарова пишет, что традиционные мужские ухаживания (букеты, приглашения на свидание, галантное открывание дверей) являются всего лишь романтическим ритуалом, который не стоит воспринимать как готовность и дальше обеспечивать все нужды женщины. Ухаживания означают интерес мужчины, и это приятно, но если женщина хочет, чтобы ее уважали и с ее мнением считались, она не должна принимать от мужчины постоянную опеку. Если речь идет о постоянных отношениях, идеальная ситуация — это когда мужчина предлагает заплатить, а женщина отказывается. А если он дарит ей что-нибудь, она тоже дарит что-либо в ответ. Конечно, когда женщине действительно нужна помощь, она может попросить о ней, а мужчина должен быть рад помочь, но это не касается ситуаций, когда она способна позаботиться о себе сама. Актриса Эмма Уотсон в одном из своих выступлений на тему феминизма сказала: «Мне нравится, когда передо мной открывают дверь или когда меня приглашают на ужин. Вопрос в том, будет ли мужчине обидно, если я в свою очередь придержу дверь перед ним? Если нет, то все нормально: мы просто ведем себя друг с другом как вежливые люди».

Стереотип № 3: Мужчины полигамны, и женщины должны с этим смириться

Цифры исследований разнятся, но все исследователи приходят к единому выводу: мужчины изменяют постоянным партнерам чаще, чем женщины. Но не стоит думать, что у мужчин есть некий «ген неверности», воздействию которого они не могут сопротивляться. Михаил Лабковский пишет о том, что моногамия от природы не свойственна ни мужчинам, ни женщинам: «Не может быть, что, например, суслик-мальчик полигамный, а суслик-девочка моногамная. Тут работает принцип „или-или“. Тот факт, что женщины уже в кого-то влюблялись до собственного мужа, доказывает, что они тоже полигамны». Верность — это сознательный выбор, а измена — повод задуматься о том, стоит ли продолжать отношения. Даже если вы не хотите расставаться, лучше на время дистанцироваться друг от друга: активность, направленную на сохранение вашей пары, должен проявлять тот, кто изменил.

Стереотип № 4: Женщины справляются с руководящими должностями хуже, чем мужчины

Из-за убеждения работодателей в том, что женщины не подходят для руководящих должностей, им часто поручают работу, которая не позволяет проявить себя как руководителя. Это убеждение также создает эффект «стеклянного потолка» — негласного барьера, который ограничивает продвижение женщин по служебной лестнице по причинам, не связанным с их профессиональными качествами. Существует и разрыв в оплате труда: за одну и ту же работу женщины получают меньше денег, чем мужчины. Впрочем, известный психолог Джордан Питерсон говорит, что, согласно исследованию, разница в зарплате зависит не только от пола, но еще и от таких черт характера, как мягкость и уступчивость. Эти качества поощряются в женщинах с детства, и во взрослой жизни они мешают им договариваться о выгодных условиях работы. Актриса Дженнифер Лоуренс, случайно узнав, что мужчины, ее коллеги по фильму, получили гораздо большие гонорары, чем она, разозлилась на себя за то, что, пока мужчины-актеры выбивают более выгодные условия, она ведет себя на переговорах о зарплате недостаточно настойчиво, так как боится прослыть стервой. С тех пор Дженнифер и многие другие актрисы в Голливуде борются за равную оплату труда, и они могут послужить примером для других женщин, готовых отстаивать свои права.

Стереотип № 5: Мужчины не плачут

Согласно исследованиям, мужчины испытывают злость, грусть и страх так же часто, как и женщины, но злость они выражают, а страх и грусть подавляют (в отличие от женщин, которые подавляют злость и выражают грусть и страх). Мужчины также не считают себя склонными к сочувствию и сопереживанию, но измерение физиологических и мимических реакций показывает, что способность к эмпатии у мужчин и у женщин одинакова. Иными словами, мужчины ощущают груз гендерных стереотипов не меньше женщин: идеал мужественности заставляет их скрывать свои эмоции и не показывать, что им тоже бывает трудно. Но разве такой идеал не работает против них самих? Эмма Уотсон сказала об этом так: «Меня возмущает идея, что мужчины не имеют права плакать. Они не могут выражать свои эмоции, не могут говорить о том, что они чувствуют. Что может быть печальнее? Возможность выразить себя не делает тебя девчонкой — она делает тебя человеком. Если у вас в груди бьется сердце и вам не все равно — это прекрасно!»

А что вы думаете о различиях между мужчинами и женщинами?