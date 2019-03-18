5 вопросов, с помощью которых психологи выявляют скрытую депрессию

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По данным Всемирной организации здравоохранения, 300 млн человек в мире страдают депрессией, а 15 % населения планеты хоть раз сталкивались с этим недугом. Однако не все точно знают о своем диагнозе и своевременно обращаются за помощью к специалистам. Потому врачи подобрали ряд вопросов, ответы на которые в большинстве случаев указывают на наличие депрессивного состояния или же его отсутствие.

AdMe.ru желает вам здоровья и предлагает запомнить вопросы, которые помогут вовремя выявить заболевание и впоследствии справиться с ним.

1. Как часто за последние 2 недели вы чувствовали себя подавленным?

Возможные ответы включают в себя: «такого не было», «несколько дней», «каждый 2-й день» или «почти каждый день». Чувство подавленности в течение более половины дней или почти каждый день наводит на мысль о депрессии.

2. Бывают ли у вас мысли о суициде?

Ответ на этот вопрос позволяет специалистам в области психического здоровья оценить степень тяжести депрессии. Проверяемый может ответить следующим образом: «никогда», «иногда», «часто» или «были реальные попытки суицида».

3. Вы испытываете усталость без причины?

Снижение уровня энергии является обычным признаком депрессии. Чем значительнее ее недостаток, тем выше риск заболевания. Возможные ответы на этот вопрос: «нет, мне хватает энергии на весь день», «я начинаю уставать немного быстрее, чем раньше», «мне не хватает энергии, чтобы совершать обычные действия».

4. Вы хорошо спите?

Ответы: «да, сплю как раньше», «испытываю легкие затруднения со сном», «стал спать на несколько часов меньше / больше обычного». Нарушение сна указывает на вероятность депрессии.

5. Вы отказываетесь от встреч с друзьями и предпочитаете оставаться дома?

Этот вопрос требует ответа «да» или «нет». Изоляция является распространенным симптомом депрессии, особенно у пожилых людей.

Как правило, по уверению специалистов, ответы на эти 5 вопросов способны достаточно точно выявить депрессивное состояние. Однако, помимо этого, врачи обращают внимание на симптомы данного заболевания. Обнаружив у себя даже несколько из них, человеку нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

1. Физические боли

Около половины пациентов с депрессией жалуются на необъяснимые физические боли. Но поскольку эти жалобы часто являются расплывчатыми или не имеют логического объяснения, их нередко оставляют без должного внимания. Симптомы, связанные с депрессией: боль в суставах, спине, проблемы с желудочно-кишечным трактом и изменения психомоторной активности.

2. Нарушение сна

Заметные изменения в характере сна, такие как бессонница или увеличение его продолжительности, являются еще одним симптомом клинической депрессии. Кроме того, недосып усугубляет психическое состояние человека. Потому в перечень необходимых для лечения препаратов часто входит снотворное.

3. Усталость

Многим людям, страдающим депрессией, трудно встать с постели. Они могут проводить в таком состоянии целые дни и ночи. Однако, по мнению врачей, свойственное болезни утомление некоторые путают с синдромом хронической усталости (когда человек постоянно чувствует себя уставшим вне зависимости от того, отдыхает он или нет). Чтобы отличить одно от другого, следует запомнить: при депрессии у пациента нет желания чем-то заниматься, а при хронической усталости желание есть, но нет возможности.

4. Изменение аппетита

Как снижение аппетита, так и чрезмерное увлечение едой являются частыми спутниками депрессии. По опыту американских медиков, подавленное психическое состояние может привести к «эмоциональному питанию», при котором потребность в еде не связана с физическим голодом. Попытка придерживаться здоровой диеты может помочь человеку справиться с депрессией, и это тоже доказано учеными.

5. Дефицит внимания и гиперактивность

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и депрессия могут идти рука об руку. Врачи иногда называют их «сосуществующими состояниями». Речь идет о заболевании, при котором у людей любого возраста возникают проблемы с выполнением заданий, усидчивостью или отслеживанием событий. По статистике, СДВГ встречается в каждом 3-м подтвержденном случае депрессии.

6. Потеря интереса к жизни

Ангедония является одним из основных симптомов депрессивного расстройства. Это потеря интереса к занятиям, ранее казавшимся полезными или приятными. Люди, страдающие клинической депрессией, в результате изменения работы мозга теряют интерес к хобби, друзьям, работе, еде.

7. Перепады настроения и раздражительность

Вспышки гнева, раздражительность или разочарование даже по мелочам могут быть признаками скрытой депрессии. При отсутствии необходимого лечения подобные перепады настроения будут только усугубляться. Впрочем, к симптомам психического расстройства можно отнести и менее очевидные для окружающих изменения: безосновательная тревога, выкручивание рук или неспособность сидеть на месте.