5 вопросов, которые помогут вам разрулить любую ситуацию

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Техника невероятно проста. Все, что вам нужно, — это задать вопрос «почему?» 5 раз. Каждый ответ станет следующим вопросом. Если вопрос касается отношений между людьми, то не ищите ответы в поведении другого человека. Ищите их в своем отношении к его поведению. Рассмотрим на простом примере.

Проблема: на полу заводского цеха лужа масла

Почему? Масло вытекает из машины.

Почему? Повреждена прокладка.

Почему? Потому что мы купили прокладки из дешевого материала.

Почему? Потому что нам назначили за них лучшую цену.

Почему? Потому что работа агентов по закупкам вознаграждается и оценивается исходя из краткосрочной экономии, а не долгосрочных результатов.

Можно задавать этот вопрос снова и снова, до тех пор пока причина не станет очевидной.