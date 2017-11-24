5 вопросов, которые помогут вам разрулить любую ситуацию
Техника «5 почему», создателем которой считается основатель Toyota Motor Corporation Сакити Тоёда, позволит вам выявить первопричину практически любой проблемы.
AdMe.ru предлагает вам оценить метод, проверенный крупнейшей японской корпорацией. И временем.
Техника невероятно проста. Все, что вам нужно, — это задать вопрос «почему?» 5 раз. Каждый ответ станет следующим вопросом. Если вопрос касается отношений между людьми, то не ищите ответы в поведении другого человека. Ищите их в своем отношении к его поведению. Рассмотрим на простом примере.
Проблема: на полу заводского цеха лужа масла
- Почему? Масло вытекает из машины.
- Почему? Повреждена прокладка.
- Почему? Потому что мы купили прокладки из дешевого материала.
- Почему? Потому что нам назначили за них лучшую цену.
- Почему? Потому что работа агентов по закупкам вознаграждается и оценивается исходя из краткосрочной экономии, а не долгосрочных результатов.
Можно задавать этот вопрос снова и снова, до тех пор пока причина не станет очевидной.
Чтобы решать проблемы эффективнее, есть одна хитрость: пользоваться ступенчатым графиком. Записывая свои ответы, вы сумеете лучше сконцентрироваться на решении задачи. Возможно, вам понадобится меньше или больше 5 вопросов, а может, вы сумеете выявить сразу несколько причин, например:
Если проблема сложная, включает в себя несколько важных вопросов, то рекомендуется воспользоваться диаграммой Исикавы (причинно-следственная диаграмма, «рыбий скелет»). Определив все факторы, образующие проблему, и решив их поэтапно, вы получите результат.
Как найти время для себя
Необходимо отметить, что метод работает только в том случае, если не происходит распыление внимания, когда второстепенные причины начинают казаться главными.
Посмотрите, чем отличается правильная постановка вопросов от распыления внимания:
Увидеть причинно-следственную связь бывает не так просто, потому что мы отвлекаемся на предположения.
Бонус: ответ на вопрос, волнующий миллионы
Вы пробовали этот метод? Нашли корень волнующей проблемы?
Фото на превью Columbia Pictures, pixabay