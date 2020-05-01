5 видов макияжа, которые способны рассказать о вашем характере гораздо больше, чем вы думаете

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В выборе макияжа у большинства девушек есть свои четкие предпочтения. Одна считает, что главное — это естественность, поэтому пользуется минимальным количеством косметики. Вторая, наоборот, обожает контуринг, хайлайтер и яркие тени. А третья просто жить не может без красной помады. И порой этот выбор может очень многое о нас рассказать.

AdMe.ru отобрал самые распространенные виды макияжа и выяснил, что тот или иной образ говорит окружающим о вас.

Нюд или отсутствие макияжа

Согласно исследованию, опубликованному в 2020 году психологами из Брюсселя, девушки с небольшим количеством макияжа на лице воспринимаются окружающими как душевные, мягкие и надежные личности. Но несмотря на то, что минимум косметики на лице вызывает у посторонних людей ассоциацию с мягкостью характера, считается, что именно такие дамы обладают лидерскими качествами. Эту закономерность определил Университет Абертей в Шотландии с помощью эксперимента, в котором попросил респондентов оценить фото одной и той же женщины с ярким макияжем и без него.

Подчеркнутые глаза

Доктор медицинских наук Адам Дж. Шейнер утверждает, что накрашенные глаза кажутся больше. Из-за этого окружающие подсознательно будут воспринимать вас моложе, так как у юных девушек взгляд всегда более распахнутый. Исследование 2011 года доказало, что люди склонны расценивать девушек с подводкой на глазах как более привлекательных, милых, а также наделять их такими качествами, как верность и профессионализм.

Яркая помада

Профессор эволюционной психологии и автор книги «Думай, что надеваешь: Психология моды» Карен Пайн объясняет, что, выбирая классическую красную губную помаду, вы автоматически посылаете другим людям весьма сильные, эмоционально заряженные сигналы. Так как этот цвет ассоциируется с энергией, страстью и действием, девушка с алыми губами демонстрирует окружающим, что она смелая, уверенная в себе личность, которая не любит медлить в принятии решений. Британский визажист Шарлотта Тилбери в своем блоге утверждает, что благодаря красной помаде дама показывает внешнему миру свой авторитет и напористость.

Насыщенный макияж

В результате сравнительного анализа, в котором приняли участие 1 000 респондентов, выяснилось, что девушки с ярким макияжем глаз считаются не слишком компетентными с профессиональной точки зрения. Опрошенные посчитали, что дамы, накладывающие чрезмерное количество косметики на лицо, являются менее человечными, отзывчивыми и акцентируют внимание на своей сексуальности.

Профессиональный умеренный макияж

Согласно опросу, проведенному учеными Гарвардского университета в 2011 году, дамы с неярким профессиональным макияжем на лице воспринимаются противоположным полом как более компетентные в своей деятельности. Еще одно исследование 2006 года, в котором приняли участие 152 мужчины и 171 женщина, показало, что девушки, пользующиеся косметикой, выглядят более здоровыми и уверенными в себе по сравнению с теми, кто пренебрегает макияжем. Также, оценивая внешность по фотографиям, респонденты посчитали, что представительницы прекрасного пола с мейкапом на лице имеют больше шансов на получение более престижной работы и высокого заработка.