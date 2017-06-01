5 веских причин никогда не кричать на ребенка

Методы воспитания в разных семьях отличаются. Когда родители слишком мягкие, дети вырастают избалованными. Но и слишком строгое отношение тоже чревато неприятными последствиями.

Мы в AdMe.ru уверены, что все всем важна мера, и выяснили, почему же так опасно кричать на детей.

Кричащие взрослые пугают детей

Каждый родитель хочет быть другом своему ребенку, чтобы первым узнавать о событиях в его жизни. Но можно ли дружить с тем, кого ты боишься? В лучшем случае страх проходит с возрастом, а в худшем человек продолжает бояться всех взрослых, даже больше не будучи ребенком.

Как это изменить?

  • Помните, что точка зрения ребенка тоже имеет право на существование.
  • Всегда давайте возможность высказаться.
  • Создавайте образ доброго советника, а не нападающего.

Крик подрывает доверие в отношениях

Ученые доказали, что крик влияет на детей так же, как и физическое наказание. То есть если с ребенком обращаются грубо, он нередко замыкается в себе и наладить доверительные отношения становится практически невозможно.

Как это изменить?

  • Относитесь к ребенку как к равному.
  • Реагируйте на мелкие шалости с юмором.
  • Чаще интересуйтесь тем, что он любит и чем увлекается.

Дети будут страдать от лишнего веса

Такие выводы были сделаны в ходе одного из исследований. Заедание стресса — одна из самых распространенных проблем современного общества, и детей она не обходит стороной. Ученые также утверждают, что детей, на которых часто срывались по поводу и без, ждут гормональные всплески, низкая сердечно-сосудистая активность и воспалительные процессы в организме.

Как это изменить?

  • Контролируйте свои эмоции и действия.
  • Не переносите собственные проблемы на отношения с ребенком.
  • Чаще хвалите малыша и говорите, что любите его.

У ребенка сформируется плохой характер

Если на ребенка часто повышали голос, со временем он начнет платить тем же: станет огрызаться или устраивать истерики. Гнев таких детей растет вместе со строгими запретами и жестоким обращением. Часто с возрастом все усугубляется, и некогда обиженный ребенок становится озлобленным взрослым. Кроме того, в подростковом возрасте такие дети склонны к депрессии.

Как это изменить?

  • Помните, что вы во всем пример для ребенка.
  • Проявляйте твердость, но будьте последовательны и справедливы.
  • Уделяйте ему больше внимания.

В будущем ребенок будет страдать от мигрени

Взрослые, которых унижали и оскорбляли в детстве, часто страдают от хронической мигрени. Детские комплексы и страхи могут также вызвать тревожные состояния и суицидальные мысли. Чтобы справиться с пережитым стрессом, повзрослевшему ребенку потребуются годы и помощь профессионального психолога.

Как это изменить?

  • Выражайте свое недовольство спокойно и аргументированно.
  • Умейте признавать ошибки, если сорвались необоснованно.
  • Научитесь слушать и слышать своего ребенка.

Самая главная причина никогда не кричать на ребенка — вырастить его здоровым и счастливым человеком. А этого можно достичь, только проявив терпение и любовь.

Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru

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