5 вещей, о которых мы себе постоянно врем и даже не замечаем этого

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Психологи утверждают, что все мы регулярно обманываем себя. Притом делаем это как осознанно, так и бессознательно. Самообман — это защитный механизм человеческой психики, который помогает нам избегать лишних стрессов. Однако иногда знать о себе правду все-таки бывает полезно.

Мы в AdMe.ru решили порассуждать на тему того, каким образом нам чаще всего приходится лгать себе и как выглядит истинный порядок вещей в таких ситуациях.

1. «Я был слишком занят» — это отмазка

Чаще всего мы говорим «Я была слишком занята, чтобы позвонить маме» или «У меня было слишком много дел, чтобы повесить картину», просто чтобы оправдать себя перед самими собой. Это звучит так, словно в один наш день утрамбовалось огромное количество одинаковых по важности дел и какое-то просто не поместилось. Но еще на школьном курсе экономики детям рассказывают о том, что каждый день мы делаем выбор не только между продуктами чьего-то производства, но и между своими действиями. И останавливаем свой взгляд только на самых ценных, приносящих больше пользы и удовольствия.



Другими словами, «Я был слишком занят, чтобы набрать мамин номер» — это не такая уж уважительная причина. Это все равно что сказать: «У меня было много других, более важных и приятных дел, чем звонок маме». Только такая формулировка не будет нас оправдывать перед собой, хотя смысл останется прежним.

2. Наша моральная верность — это стечение обстоятельств

Многие люди ставят собственную верность себе в заслугу, забывая о том, что любовь — это химический процесс, который не поддается контролю со стороны морали. Согласно проведенным исследованиям, то, влюбимся ли мы в какого-либо человека, зависит от 3 факторов (от наиболее к наименее важному): от того, считает ли наш мозг в языке тела потенциального партнера сигналы к привлечению внимания;

от голоса этого человека; легче всего нравятся люди с уверенным спокойным тоном;

от того, что говорит человек, откликаются ли его слова в нашем сознании. Если эти условия соблюдены, в организме происходит выброс гормонов, создающих ощущение приближающегося удовольствия. И тем мощнее этот выплеск, чем выше степень выполнения описанных условий. Поэтому, если, будучи в отношениях, вы никогда не влюблялись или хотя бы не симпатизировали другому человеку, вам, скорее всего, повезло. Потому что вам не встретился тот, на кого гормональный отклик вашего организма был бы более отчетливым, чем реакция на вашего нынешнего партнера. Но мы не оправдываем неверных супругов. Потому что между появлением симпатии и изменой лежит долгий путь, и то, какое направление мы на нем выбираем, на этот раз зависит только от наших личных принципов.

3. Мы меняем представление о своем теле в зависимости от ситуации

То, какими мы себе кажемся, зависит от настроения. И это доказали с научной точки зрения. На эксперимент пригласили две группы женщин и попросили их нарисовать силуэты своих тел на бумаге. Затем одним дамам дали прочитать романтическую историю о знакомстве двух будущих влюбленных, погрузив их таким образом в романтическое настроение, а другим женщинам в качестве чтива предложили статью об архитектуре. После этого их снова попросили нарисовать свои фигуры. Те, кто читал об архитектуре, нарисовали свои силуэты практически такими же, как и в первый раз. А вот группа, которая пребывала в приподнятом романтическом настроении, изобразила себя намного стройнее. То есть их мозг, открытый для флирта, начал отвергать наличие у тела каких-либо недостатков, потому что признание их могло бы уронить самооценку этих женщин и понизить их шансы на романтическое общение с потенциальным партнером.

4. Скорее всего, мы не так умны, как думаем

Притом кто-то в своем подсознании приукрашивает действительность, а кто-то, наоборот, считает себя глупцом, хотя на самом деле обладает недюжинным умом. Это когнитивное искажение называется эффектом Даннинга — Крюгера. После серии экспериментов, проведенных со студентами, психологи пришли к выводу, что: люди с низкой квалификацией переоценивают собственные умения;

они не могут адекватно оценить уровень умений более компетентных людей, часто говорят, что им приходится работать с одними идиотами;

осознавать свои ошибки такие люди учатся только в случае повышения уровня знаний и прикладных навыков в нужной отрасли. По мнению ученых, таких людей большинство. А тех, кто подсознательно недооценивает свои умственные способности, в несколько десятков раз меньше.

5. Все, что мы откладываем на потом, никогда не произойдет

Если вы говорите себе, что начнете бегать с понедельника или завтра сядете на диету, то, скорее всего, это самообман. Потому что если мы действительно собираемся что-то сделать или в чем-то измениться, то мы действуем здесь и сейчас. Попытки отложить перемены с точки зрения психологии означают конфликт между пониманием необходимости этих изменений и вашей личной волей. Поэтому, пока вы знаете, что нужно делать, но не имеете ни малейшего желания, ни «завтра» ни «понедельник» не наступит. Такой вид самообмана опасен тем, что, давая себе обещания, мы начинаем думать, что уже начали работу над собой. Но на самом деле в этот момент, сами того не осознавая, мы топчемся на месте или даже погружаемся глубже в болото своих проблем.

А у вас когда-нибудь получалось отложить какое-либо важное дело на потом и выполнить данное себе обещание?